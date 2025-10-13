REKLAMA
Kraków zatwierdza pakt. Niemożliwe, wreszcie miliony na pieszych

Kierowcy w ryk, ale nie do końca, bo i dla nich coś skapnie, na dodatek niemało. Jak zawsze.

Adam Bednarek
Piesi mają prawo czuć się nieswojo w polskich miastach. Nierówne chodniki domagające się remontów zawłaszczane są przez kierowców samochodów robiących z nich darmowe parkingi, a od niedawna także przez poruszających się na potężnych niby-e-rowerach czy równie dużych hulajnogach. Zadaniem spacerującego jest potulne umykanie. A jak już w końcu dotrze np. do przystanku, to wcale nie jest lepiej. Nie ma gdzie usiąść, a w upalne dni jest się wystawionym prosto na słońce.

Kraków wreszcie zadba o pieszych. Pakt dla osiedli

Ogłoszono nowy program inwestycyjny – "Pakt dla krakowskich osiedli".

- Kraków zasługuje na rozwój, który nie dzieli miasta na centrum i peryferie, ale daje wszystkim mieszkańcom poczucie, że miasto troszczy się o ich codzienność. To duże wyzwanie finansowe, ale wiem, że warto – bo krakowianie zasługują na wygodne, bezpieczne i zadbane osiedla – powiedział Aleksander Miszalski.

Miasto przeznaczy na ten cel ok. 500 mln zł. Co się zmieni? W ciągu czterech lat wyremontowanych zostanie dodatkowo 52 km chodników i zbudowanych 15 km zupełnie nowych. Z już wcześniej planowanymi zadaniami da to łączne 132 km wyremontowanych chodników i 27 km premierowych.

Miasto doświetli również przejścia dla pieszych – głównie te przy szkołach, przedszkolach i ośrodkach zdrowia. W ciągu czterech lat przybędzie ponad 500 nowych instalacji oświetleniowych. Z kolei w tych istniejących wymienionych zostanie 12 tysięcy opraw. Będą nowoczesne, energooszczędne i dadzą jaśniejsze światło, "poprawiając tym samym bezpieczeństwo pieszych i kierowców", jak obiecują władze.

W Krakowie pojawi się też 400 nowych ławek i 100 nowych wiat przystankowych. Liczba robi wrażenie i pokazuje skalę wieloletnich zaniedbań w tym temacie. Wbrew częstym komentarzom ławki są naprawdę potrzebne i ułatwiają życie nie tylko osobom starszym, ale też każdemu, kto ma problemy z poruszaniem – nawet chwilowym. Dobrze, że w Krakowie to dostrzeżono.

Prezydent podkreślił, że wszystkie dotychczasowe programy inwestycyjne zostaną utrzymane. Nastąpi przy tym zmiana filozofii myślenia o inwestycjach. Mniej wielkich, spektakularnych projektów, za to więcej takich, które poprawią komfort codziennego życia mieszkańców. Na papierze może nie zrobią wrażenia jak kolejny stadion na 30 tys. osób czy inna ogromna hala widowiskowa, ale to właśnie dzięki nim życie w Krakowie może stać się przyjemniejsze i przede wszystkim wygodniejsze.

Jest też coś dla kierowców, żeby nie obawiali się, że miasto nich zapomina. W ramach "paktu dla krakowskich osiedli" miasto przeprowadzi remonty nakładkowe 87 km dróg.

Teraz trzeba poczekać na realizację inwestycji i kontrolę ich jakości, ale przynajmniej na papierze to krok w zdecydowanie dobrą stronę.

Na taką zmianę myślenia czekam też w innych miastach

Oczywiście duże inwestycje też są ważne. Czasami bywa jednak tak, że priorytetem jest stadion, niekoniecznie dla ekstraklasowej drużyny, a zapomina się o podstawowych kwestiach, jak np. komunikacja miejska. Łatwiej przestawić się na minimalizm, kiedy wszystko już się ma – a w Krakowie są i stadiony, i hale, teatry, a będzie przecież nietanie metro – ale niejednokrotnie wielu polskich włodarzy ponosiła fantazja. Zapominali wtedy o umiarze i pragnęli mierzyć zdecydowanie za wysoko. A byłoby lepiej, gdyby wrócili do podstaw: zadbane, wyremontowane chodniki, nowe parki, ławki pod blokami, sprawna komunikacja miejska. Niby proste, ale w praktyce często niemożliwe.

13.10.2025 18:00
