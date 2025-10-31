Bill Gates ostrzega: wpadamy w tę samą bańkę. Finał zaboli

Ładowanie...

Miliardowe inwestycje i startupy, obietnice rewolucji technologicznej brzmiące prawie jak science fiction. Czy ten optymizm jest uzasadniony, czy też jesteśmy świadkami kolejnej bańki spekulacyjnej? Bill Gates - facet, który lepiej niż ktokolwiek inny zna dynamikę transformacji technologicznych - ma na ten temat bardzo jasne zdanie. Podczas niedawnego wystąpienia w CNBC zdradził co naprawdę myśli o bieżącej epoce AI. Spoiler: jest to zarówno przełomowy moment techniczny, jak i czas pełen złudzeń.

REKLAMA

Bańka, ale nie taka jak tulipanomania

Gates wyraźnie zaznaczył, że obecna sytuacja nie przypomina tulipanomanii z lat trzydziestych siedemnastego wieku w Niderlandach - zjawiska czysto spekulacyjnego, gdzie ceny roślin przez kilka lat były astronomiczne, aż nagle wszystko się zawaliło i czego dziś się używa jako podręcznikowy przykład tak zwanej bańki. Gates widzi jednak poważne błędy w ocenie wartości i wyraźne znaki zbyt agresywnego inwestowania.

Czytaj też:

Współzałożyciel Microsoftu przyrównuje szaleństwo AI do tak zwanej bańki dotcomowej. Pamiętacie lata dziewięćdziesiąte i początek XXI wieku? Każdy startup z domeną .com był wyceniany na miliardy dolarów bez względu na to, czy miał rzeczywisty model biznesu. Czy zarabiał pieniądze? Pytania tego typu były wówczas zdecydowanie drugorzędne. Gates mówi jasno - dokładnie taką samą dynamikę obserwujemy teraz w sektorze AI. Niektóre firmy rzeczywiście będą zwycięzcami, będą się rozwijać i zmienią świat. Ale wiele z nich? Spalą kapitał bezpowrotnie.

Wielkie pieniądze, wiele błędów

Jest mnóstwo inwestycji, które się nie powiodą - powiedział Gates, dodając rzeczową obserwację dotyczącą strategicznych błędów podejmowanych przez firmy. Część z nich będzie żałować pieniędzy wydanych na centra danych. Inne? Wciągnęły się w projekty, których koszty energii elektrycznej są zbyt wysokie aby te projekty mogły być rentowne.

Co istotne Gates nie odrzuca całkowicie potencjału AI. Wręcz przeciwnie - mówi, że to największa techniczna rzecz w jego życiu. Gates widzi w GenAI rewolucję na miarę internetu. I tak jak było w przypadku komercjalizacji rzeczonego internetu, postrzega biznes generatywnej AI jako chaos przemieszany ze zmieniającymi rzeczywistość. Ale najpierw branża ewidentnie, w jego opinii, musi przejść przez zbiór złudzeń i ekonomicznych błędów.

REKLAMA

Sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, gdy przypomnimy sobie, że w ostatnich miesiącach nawet Sam Altman - szef OpenAI - ostrzegał przed przesadnym entuzjazmem inwestorów. Jeśli nawet on, lider branży, wyraża obawy, to rzeczywiście jest powód do refleksji. Oczywiście są też głosy, które mówią, że obawy dotyczące bańki są przesadzone, że inwestycyjny entuzjazm jest uzasadniony. Ale Gates wyraźnie stoi po stronie tych, którzy widzą tutaj problem.

Co się wydarzy, gdy ta bańka pęknie, jeśli to w ogóle się wydarzy? Tu na dziś trudno spekulować. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że rewolucja generatywnej sztucznej inteligencji jest w dużej mierze finansowana przez kaprysy inwestorów z giełd papierów wartościowych i kredyty na absurdalne kwoty. W razie ewentualnego krachu z rynku wyparuje ogromny niezrównoważony kapitał. A to potencjalnie może prowadzić do poważnego kryzysu ekonomicznego - który dotknie nie tylko firmy technologiczne, ale też (a może przede wszystkim) konsumentów i mniejszych przedsiębiorców.

REKLAMA

Maciej Gajewski 31.10.2025 21:32

Ładowanie...