Pierwszy na świecie taki monitor. Sprzedam auto i mnie stać

ProArt Display PA32KCX to 32-calowy monitor o rozdzielczości 7680 x 4320 pikseli, który Asus wyposażył w podświetlenie mini LED z rekordową liczbą 4032 stref lokalnego wygaszania. To ponad trzykrotnie więcej niż w poprzednich generacjach profesjonalnych monitorów tej marki. Dla porównania - starszy model PA32UCX dysponował zaledwie 1152 strefami.

Taka gęstość stref oznacza znacznie precyzyjniejszą kontrolę nad jasności poszczególnych obszarów ekranu, co przekłada się na lepszy kontrast, głębszą czerń i minimalizację efektu halo wokół jasnych obiektów na ciemnym tle. Monitor osiąga szczytową jasność 1200 nitów, a co równie ważne - utrzymuje 1000 nitów w trybie ciągłym na pełnym ekranie, bez ograniczeń związanych z częściową powierzchnią wyświetlania. To gigantyczna przewaga nad ekranami OLED, które w praktyce osiągają około 250-275 nitów jasności pełnoekranowej.

Kolory godne Hollywood i nie tylko

Asus nie poprzestał na samej rozdzielczości i jasności. PA32KCX oferuje prawdziwą 10-bitową głębię kolorów (1,07 mld barw) oraz pokrycie 97 proc. przestrzeni DCI-P3, 95 proc. Adobe RGB oraz pełne 100 proc. sRGB i Rec. 709. Monitor jest fabrycznie kalibrowany do wartości Delta E<1, co oznacza wyjątkowo precyzyjne odwzorowanie kolorów - niezbędne dla profesjonalnych montażystów wideo, grafików i kolorystów.

Urządzenie wyposażono w wbudowany, zmotoryzowany kolorymetr, który umożliwia automatyczną kalibrację bez dodatkowego sprzętu. Funkcja autokalibracji i samokalibracji działa z każdym systemem operacyjnym i można ją zaplanować w menu ekranowym, żeby nigdy nie przerywała pracy twórczej. Monitor współpracuje także z profesjonalnym oprogramowaniem kalibracyjnym, takim jak Calman czy Light Illusion ColourSpace CMS.

Asus ProArt PA32KCX

PA32KCX obsługuje wszystkie kluczowe formaty HDR: Dolby Vision, HDR10 oraz HLG (Hybrid Log-Gamma). To pozwala twórcom sprawdzać, jak ich treści będą wyglądać na różnych docelowych urządzeniach przed finalną dostawą materiału.

W kwestii portów Asus wyposażył PA32KCX w DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 oraz dwa porty Thunderbolt 4 - jeden z nich obsługuje ładowanie z mocą do 96 W. DisplayPort 2.1 pozwala przesyłać obraz 8K w 60 Hz bez kompresji, w przeciwieństwie do starszego DisplayPort 1.4 i trybu Tile do osiągnięcia pełnej rozdzielczości.

Monitor oferuje także wbudowany Auto KVM, co umożliwia płynne przełączanie między dwoma podłączonymi komputerami lub laptopami za pomocą jednej klawiatury i myszy. Dodatkowo Asus dorzuca w wybranych regionach trzy miesiące darmowej subskrypcji Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D oraz Acrobat.

Długie sesje przed ekranem wymagają odpowiedniej ergonomii wizualnej. Asus stosuje technologię LuxPixel, która obejmuje powłokę AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) oraz funkcje Eye Care+. Dzięki temu monitor minimalizuje odbicia światła i zmniejsza zmęczenie wzroku podczas wielogodzinnej pracy. W zestawie producent przewidział również osłonę monitora (hood), która dodatkowo redukuje niepożądane refleksy.

Cena - już nie kosmiczna, ale wciąż astronomiczna

I teraz moment, w którym trzeba usiąść: cena ProArt Display PA32KCX w Europie wynosi 8999 euro (z VAT). To narzędzie dla wąskiej, ale wymagającej grupy użytkowników: montażystów wideo pracujących z materiałami 8K, kolorystów w studiach postprodukcyjnych, grafików potrzebujących absolutnej precyzji barw oraz architektów i inżynierów wykorzystujących renderingi CAD w najwyższej rozdzielczości. To także wybór dla entuzjastów technologii, którzy chcą mieć monitor na przyszłość - w końcu treści 8K stają się coraz powszechniejsze, a standardy takie jak HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 zaczynają być normą.

Dla przeciętnego gracza czy użytkownika domowego PA32KCX będzie przesadą - zarówno pod względem specyfikacji (60 Hz wystarczy do pracy twórczej, ale nie do dynamicznych gier), jak i ceny. Ale dla kogoś, kto zarabia na precyzji obrazu i kolorów, ten monitor może być inwestycją, która zwróci się w jakości wykonywanych projektów.

Konkurencja - w zasadzie jej nie ma

Od prawie ośmiu lat rynek monitorów 8K był całkowicie zdominowany przez jedyny model - Dell UP3218K. ViewSonic próbował wejść na ten teren z modelem VP3286-8K w 2021 r., ale projekt upadł. W bieżącym roku pojawiły się doniesienia o kolejnej próbie ViewSonica (VG3281-8K), ale informacje są niespójne i pochodzą głównie z chińskich sklepów, co rodzi wątpliwości co do faktycznej dostępności.

Asus ProArt PA32KCX to więc nie tylko pierwszy monitor 8K HDR z mini LED - to także pierwszy realny, współczesny konkurent dla przestarzałego już Della. I choć Dell UP3218K nadal ma swoje miejsce jako tańsza opcja dla tych, którzy potrzebują po prostu dużej rozdzielczości, to PA32KCX wyznacza nowy standard jakości w tej kategorii.

Maciej Gajewski 16.10.2025 18:31

