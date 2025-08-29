/
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali

Samsung właśnie udowodnił, że nie zawsze większy znaczy lepszy, ale czasem dokładnie taki jak trzeba. Koreański gigant wprowadził na rynek pierwszy na świecie monitor o przekątnej 37 cali, wypełniając lukę pomiędzy popularnym 32-calowym a sporym 43-calowym modelem.

Maciej Gajewski
Samsung ViewFinity S8 37
ViewFinity S8 w wersji 37-calowej (model S80UD) to pierwszy monitor, który jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników żalących się na zbyt małe 32-calowe ekrany i jednocześnie niechętnych do przesiadki na masywne 43-calowe modele. Różnica może wydawać się niewielka, ale w praktyce owych 5 dodatkowych cali przekłada się na 34 proc. większą powierzchnię ekranu w porównaniu z 32-calową wersją.

To jak różnica między mieszkaniem dwupokojowym a trzypokojowym – teoretycznie niewielka, praktycznie ogromna. Samsung certyfikował swój monitor w TUV Rheinland jako Ergonomic Workspace Display, co jest istotnym atutem na start.

Czytaj też:

Prawdziwa magia 37-calowego monitora ujawnia się w codziennej pracy

(Od lewej) Porównanie 37-calowego i 32-calowego ViewFinity S8 pokazuje lepszą czytelność przy tych samych ustawieniach ekranu

ViewFinity S8 oferuje wszystkie nowoczesne funkcje spodziewane po monitorze klasy premium: port USB-C z ładowaniem 90W, wbudowany przełącznik KVM, tryby Picture-by-Picture (PBP) i Picture-in-Picture (PIP).

(Od lewej) Porównanie 37-calowego ViewFinity S8 i 32-calowego ViewFinity S8 pozwala dostrzec drobniejsze szczegóły podczas edycji wideo.

Easy Setup Stand pozwala zmontować monitor w 10 sekund bez dodatkowych narzędzi – wystarczy przekręcić podstawę o 90 stopni i wsunąć w tylną część obudowy. To szczegół, ale każdy, kto kiedykolwiek męczył się z montażem monitora, doceni ten drobiazg.

Cena ViewFinity S8 37" ma wynieść około 2150 zł w polskich sklepach, co stawia go w segmencie premium, ale nie absurdalnie wysokim.

Gotowy na przyszłość

(Od lewej) ViewFinity S8 w trybie PBP i trybie PIP

Model obsługuje HDR10, oferuje rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160) przy 119 PPI zagęszczeniu pikseli. ViewFinity S8 ma matrycę VA o kontraście 3000:1 i jasności 350 cd/m². Funkcje Eye Saver Mode i Flicker Free zostały certyfikowane przez TÜV Rheinland,

Obecnie Samsung praktycznie nie ma konkurencji w segmencie 37-calowych monitorów 16:9. Jedyną alternatywą jest Asus ROG Swift PG38UQ, ale to ultrawide o proporcjach 21:9. ViewSonic oferuje 37,5-calowy VP3881a, również w formacie ultrawide.

Czy 5 cali ma znaczenie? W przypadku monitorów - zdecydowanie tak. Samsung udowodnił, że czasem najlepszą innowacją nie jest rewolucja, ale ewolucja w dokładnie odpowiednim kierunku. I kto wie, może za kilka lat 37-calowe monitory staną się nowym standardem, tak jak kiedyś 24-calowe modele wypierały 19-calowe dinozaury.

Maciej Gajewski
29.08.2025 17:13
Tagi: MonitorySamsung
