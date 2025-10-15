Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele

Ładowanie...

Apple oficjalnie potwierdza to, o czym branża mówiła od tygodni. W mediach społecznościowych pojawił się teaser zapowiadający nowego MacBooka z chipem M5.

Apple zapowiada nowe Macbooki. Już czekają na wasze portfele

Krótki materiał wideo opublikowany przez Grega Joswiaka, wiceprezesa ds. marketingu Apple, pokazuje sylwetkę laptopa ułożoną w kształt litery "V" - symbolizującej zarówno częściowo otwartego MacBooka, jak i rzymską cyfrę pięć. W opisie znalazło się również "Mmmmm" - z dokładnie pięcioma literami "m" - co fani marki odczytali jako jednoznaczne potwierdzenie premiery piątej generacji układu Apple Silicon.

Nowy MacBook Pro z chipem M5 ma zostać zaprezentowany w najbliższych dniach - być może nawet w ciągu najbliższych 48 godzin.

Macbook M5 - co pokaże Apple, a co odkłada na przyszły rok?

Zgodnie z dotychczasowymi przeciekami, Apple ograniczy się tym razem do jednego modelu - podstawowej wersji 14-calowego MacBooka Pro. Warianty z mocniejszymi układami M5 Pro i M5 Max mają trafić na rynek dopiero wiosną 2026 r.

Sam wygląd komputera raczej się nie zmieni. Nowy MacBook Pro zachowa dotychczasową konstrukcję, porty i ekran mini-LED, choć w sieci pojawiły się spekulacje o wprowadzeniu nowej kolorystyki - ciemnoniebieskiej, inspirowanej iPhonem 17 Pro.

Największe nowości znajdą się wewnątrz. Chip M5, produkowany w technologii 3-nanometrowej przez TSMC, ma zapewnić ok. 12 proc. wyższą wydajność CPU i nawet 36 proc. szybsze działanie GPU w porównaniu z M4. Układ zastosowany w nowym MacBooku Pro prawdopodobnie otrzyma 10 rdzeni procesora, podobnie jak poprzednik, ale dzięki ulepszonemu procesowi technologicznemu zaoferuje wyższą efektywność energetyczną i lepsze chłodzenie.

W kwestii dodatkowych funkcji na razie brak potwierdzonych informacji. Nie można jednak wykluczyć, że nowy MacBook otrzyma ulepszoną kamerę 18 MP z iPhone’a 17 oraz obsługę Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 dzięki chipowi sieciowemu N1.

Jeśli Apple zachowa dotychczasowy rytm, sprzedaż nadchodzącego Macbooka Pro M5 ruszy niemal natychmiast po jego oficjalnym ogłoszeniu.

Malwina Kuśmierek 15.10.2025 08:25

