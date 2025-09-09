REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej

Zapnijcie pasy i przygotujcie się na podróż, która może wywrócić nasz świat do góry nogami. Oto zbliżamy się do odpowiedzi na najważniejsze pytanie w historii ludzkości. Czy jesteśmy sami?

Bogdan Stech
Egzoplaneta TRAPPIST-1 e, wielkości Ziemi, przedstawiona w prawym dolnym rogu, jest widoczna przechodząca przed swoją gwiazdą macierzystą na tej artystycznej wizualizacji układu TRAPPIST-1. Naukowcy nazywają to zjawisko tranzytem, ​​ponieważ pozwala ono na zebranie cennych danych podczas przejścia egzoplanety między gwiazdą a teleskopem, a światło gwiazdy oświetla atmosferę (o ile taka istnieje). Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA przeprowadził wstępne obserwacje planet b, c, d i e podczas ich tranzytów, a kolejne obserwacje planety e są w toku. Chociaż częste rozbłyski gwiazdy utrudniają wykrycie atmosfery, każdy tranzyt dostarcza naukowcom coraz więcej informacji, które pozwalają im uzyskać pełniejszy obraz tych odległych światów. 
REKLAMA

Około 40 lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Wodnika, znajduje się TRAPPIST-1, jeden z najbardziej intrygujących układów planetarnych, jakie kiedykolwiek odkryliśmy. To niewielka, chłodna gwiazda typu czerwony karzeł, wokół której krąży co najmniej siedem planet.

Już od momentu odkrycia w 2016 r. system ten rozpalił wyobraźnię naukowców i miłośników kosmosu, bo aż trzy planety znajdują się w tzw. ekosferze, strefie zamieszkiwalnej, czyli w odległości od gwiazdy, która pozwala na istnienie ciekłej wody.

REKLAMA

W dwóch oddzielnych artykułach opublikowanych właśnie w czasopiśmie Astrophysical Journal Letters naukowcy rzucili nowe światło na egzoplanetę z tego układu nazwaną TRAPPIST-1e, na której powierzchni może występować woda w stanie ciekłym. Byłoby to możliwe tylko w przypadku obecności atmosfery. Czy to oznacza, że może tam istnieć życie?

Czwarta planeta od gwiazdy

Gdy TRAPPIST-1 został odkryty, wielu badaczy miało nadzieję, że bardzo szybko uda się znaleźć ślady atmosfery na którejś z planet. Szybko jednak przyszło otrzeźwienie. Analizy trzech światów, w tym dwóch znajdujących się w strefie zamieszkiwalnej, nie wykazały żadnych oznak gazowej otoczki. Dla nauki był to spory cios, bo bez atmosfery życie, jakie znamy, jest niemożliwe.

Mimo to nie wszyscy się poddali. Ryan MacDonald z Uniwersytetu w St Andrews w Wielkiej Brytanii i jego zespół od lat skupiają się na TRAPPIST-1e, planecie, która znajduje się dokładnie w środku ekosfery i teoretycznie ma największe szanse, by przypominać Ziemię.

Artystyczna wizualziacja przedstawiająca egzoplanetę TRAPPIST-1e. Grafika: NASA

Jest to czwarta planeta w układzie czerwonego karła TRAPPIST-1. Planeta 1e jest szczególnie interesująca, ponieważ teoretycznie jest tam możliwa obecność wody w stanie ciekłym. Jest tylko jeden warunek - planeta musi mieć atmosferę.

Naukowcy przeprowadzili badania egzoplanety TRAPPIST-1e przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST). Jakież było zdumienie i radość badaczy, gdy okazało się, że wstępne wyniki wskazują na możliwość istnienia atmosfery na powierzchni TRAPPIST-1e.

Więcej na Spider's Web:

Długa droga do sukcesu

Naukowcy skierowali potężny instrument NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) teleskopu JWST na układ TRAPPIST, gdy planeta 1e przechodziła przed swoją gwiazdą. Światło gwiazd przechodzące przez atmosferę planety, o ile taka istnieje, zostanie częściowo pochłonięte, a odpowiadające temu zmiany w widmie światła docierające do JWST pozwolą astronomom określić, jakie substancje chemiczne się tam znajdują.

Problem w tym, że czerwone karły takie jak TRAPPIST-1 są chłodniejsze od Słońca, a w ich świetle również występują związki chemiczne m.in. woda, które mogą mylić badaczy. Oddzielenie sygnału planety od „szumów” gwiazdy wymagało opracowania nowych modeli i setek godzin obliczeń.

Zespół spędził ponad rok na skrupulatnej korekcie danych dotyczących zanieczyszczenia gwiazdy, zanim mógł skupić się na atmosferze planety.

Wyniki? Więcej niż obiecujące.

Wygląda na to, że w danych występują pewne nierówności i nieregularności, które, w oparciu o nasze modelowanie atmosferyczne, dobrze pasują do atmosfery bogatej w azot, a potencjalnie także do cząsteczek takich jak metan. Mam nadzieję, że planeta w samym środku ekosfery tej gwiazdy ma naprawdę atmosferę, ponieważ miałoby to niesamowite implikacje dla astrobiologii, naszych poszukiwań życia i możliwości zamieszkania - powiewedział dr Ryan MacDonald, wykładowca planet pozasłonecznych w Szkole Fizyki i Astronomii Uniwersytetu St Andrews, jeden z autorów badania.

Naukowcy twierdzą, że jeśli na powierzchni TRAPPIST-1 e występuje woda w stanie ciekłym, będzie temu towarzyszył efekt cieplarniany  w którym różne gazy, szczególnie dwutlenek węgla, utrzymują stabilną atmosferę i ciepło planety.  

Atmosfera podobna do ziemskiej?

Jeśli te wyniki się potwierdzą, będzie to ogromny krok w poszukiwaniach życia pozaziemskiego. Atmosfera TRAPPIST-1e przypomina bowiem tę, którą mamy na Ziemi. Obecność metanu czy dwutlenku węgla mogłaby dodatkowo sugerować procesy geologiczne, a być może nawet biologiczne. Kolejnym krokiem będzie oszacowanie temperatury powierzchni planety i sprawdzenie, czy woda mogłaby tam istnieć w stanie ciekłym.

To kluczowe pytanie, bo woda jest podstawowym warunkiem życia, jakie znamy. Jeśli TRAPPIST-1e ją posiada, to nagle z odległej, teoretycznej planety stanie się miejscem, które naprawdę mogłoby podtrzymywać egzystencję organizmów.

Jeszcze za wcześnie na świętowanie

Na razie jednak naukowcy studzą emocje. Dane pochodzą z zaledwie czterech obserwacji wykonanych przez Jamesa Webba. To za mało, by mówić o ostatecznych dowodach. Aby mieć pewność, potrzeba 15 kolejnych pomiarów, które planowane są w najbliższym czasie. Dopiero wtedy będzie można jednoznacznie rozstrzygnąć, czy TRAPPIST-1e faktycznie ma atmosferę, czy jest tylko skalistym, nagim światem.

REKLAMA

Jak mówi MacDonald: Musimy zmniejszyć margines błędu. Na razie widzimy coś obiecującego, ale potrzebujemy znacznie więcej danych, by to potwierdzić.

Główna ilustracja: Egzoplaneta TRAPPIST-1 e, wielkości Ziemi, przedstawiona w prawym dolnym rogu, jest widoczna przechodząca przed swoją gwiazdą macierzystą na tej artystycznej wizualizacji układu TRAPPIST-1. Naukowcy nazywają to zjawisko tranzytem, ​​ponieważ pozwala ono na zebranie cennych danych podczas przejścia egzoplanety między gwiazdą a teleskopem, a światło gwiazdy oświetla atmosferę (o ile taka istnieje). Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba NASA przeprowadził wstępne obserwacje planet b, c, d i e podczas ich tranzytów, a kolejne obserwacje planety e są w toku. Chociaż częste rozbłyski gwiazdy utrudniają wykrycie atmosfery, każdy tranzyt dostarcza naukowcom coraz więcej informacji, które pozwalają im uzyskać pełniejszy obraz tych odległych światów. Ilustracja: NASA, ESA, CSA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)

REKLAMA
Bogdan Stech
09.09.2025 10:30
Tagi: Kosmiczny Teleskop Jamesa WebbaZiemia
Najnowsze
9:52
Media Expert jak Allegro. "Nasz sklep internetowy wkrótce zmieni się w platformę zakupową"
Aktualizacja: 2025-09-09T09:52:05+02:00
9:05
Smart zamek od Yale. Jest tańszy od dwóch gier na konsolę - i chcę kupić
Aktualizacja: 2025-09-09T09:05:43+02:00
8:36
Lotnisko w Poznaniu żegna małe tubki. Wreszcie wejdziesz bez kombinowania
Aktualizacja: 2025-09-09T08:36:11+02:00
7:54
OnePlus chce znów być groźny. Cena ma zrobić robotę
Aktualizacja: 2025-09-09T07:54:16+02:00
6:58
Całe życie byłeś w błędzie. Tak naprawdę wygląda Afryka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:58:00+02:00
6:55
Zobaczyli, jak oddycha atom. To rewolucja w badaniach kwantowych
Aktualizacja: 2025-09-09T06:55:00+02:00
6:08
Ten materiał przetrwa piekło. Wytrzymuje 2600°C i nie pęka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:08:00+02:00
5:43
Nie wszyscy od razu rzucą się na nowe skanery. Na lotniskach dalej zdenerwują limity
Aktualizacja: 2025-09-09T05:43:00+02:00
22:12
iPhone 17, 17 Pro (Max) i iPhone 17 Air - co o nich wiemy? Sprawdzamy dzień przed premierą
Aktualizacja: 2025-09-08T22:12:38+02:00
20:57
OpenAI chce być niezależne. Miliardy dolarów mają odciąć pępowinę
Aktualizacja: 2025-09-08T20:57:08+02:00
20:45
Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 
Aktualizacja: 2025-09-08T20:45:24+02:00
20:04
Starsze telewizory Philipsa z aktualizacją. To nowy system
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:17+02:00
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA