/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc

Księżyc dostarczy nam w ten weekend niezwykłych wrażeń. Zobaczyć będziemy mogli całkowite zaćmienie naszego satelity. Przygotujcie się na fantastyczny pokaz na niebie.

Bogdan Stech
Księżyc dostarczy nam w ten weekend niezwykłych wrażeń. Zobaczyć będziemy mogli całkowite zaćmienie naszego satelity. Przygotujcie się na fantastyczny pokaz na niebie.
REKLAMA

Już w najbliższą niedzielę, 7 września, czeka nas drugie w tym roku całkowite zaćmienie Księżyca. To wyjątkowe zjawisko będzie widoczne również z Polski i w przeciwieństwie do marcowego półcieniowego zaćmienia, dostarczy obserwatorom znacznie bardziej spektakularnych wrażeń.

REKLAMA

O której godzinie patrzeć w niebo?

Księżyc pojawi się nad wschodnim horyzontem tuż przed fazą maksymalną, która nastąpi o godz. 20:11. Jak wyjaśnia Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wtedy nasz naturalny satelita przybierze charakterystyczną, czerwoną barwę.

Faza całkowita potrwa do godz. 20:52, a następnie będziemy mogli podziwiać stopniowy powrót Księżyca do normalnych kolorów. Całe zjawisko zakończy się o godz. 22:55.

Mgr Jakub Tokarek z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM z modelem Ziemi i Księżyca.

Skąd bierze się ta niezwykła barwa?

Gdy podczas zaćmienia Księżyc, Ziemia i Słońce ustawiają się w jednej linii, cień naszej planety pada na naszego satelitę i blokuje większość światła. Wyjątkiem ją dłuższe - czerwone - fale światła widzialnego, które zakrzywiają się w atmosferze Ziemi i nadają Księżycowi tę niezwykłą barwę podczas zjawiska - wyjaśnia mgr Jakub Tokarek z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM.

Więcej o Księżycu na Spider's Web:

Jak powstaje zaćmienie Księżyca?

Od czterech do siedmiu razy w roku Ziemia, Księżyc i Słońce ustawiają się idealnie w jednej linii, tworząc kosmiczny spektakl cieni, znany jako zaćmienie. Istnieją dwa rodzaje zaćmień: Księżyca i Słońca. Podczas zaćmienia Księżyca cień Ziemi zasłania Księżyc. Podczas zaćmienia Słońca Księżyc zasłania Słońce.

Zaćmienia Księżyca występują w fazie pełni, gdy Ziemia znajduje się dokładnie między Księżycem a Słońcem, a jej cień pada na powierzchnię Księżyca, przyciemniając ją. Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, Srebrny Glob przesuwa się w wewnętrzną część cienia Ziemi, nazywanego umbra.

REKLAMA

Tak jak wspomniałem wcześniej, podczas zaćmienia Księżyc będzie widoczny na wschodzie, tuż nad horyzontem. Jeśli będziecie odpowiednio wyżej, lub będziecie mieli czysty horyzont, po lewej stronie Księżyca zobaczycie dodatkowo Saturna.

Pamiętajcie, że zjawiska na niebie najlepiej obserwuje się z dala od miejskich świateł. Jeśli będziecie mieli jakikolwiek problem z lokalizacją ciał niebieskich to jak zawsze polecam wam appkę stellerium.

REKLAMA
Bogdan Stech
05.09.2025 11:33
Tagi: Księżyczaćmienie księżyca
Najnowsze
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA