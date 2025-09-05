Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc

Ładowanie...

Już w najbliższą niedzielę, 7 września, czeka nas drugie w tym roku całkowite zaćmienie Księżyca. To wyjątkowe zjawisko będzie widoczne również z Polski i w przeciwieństwie do marcowego półcieniowego zaćmienia, dostarczy obserwatorom znacznie bardziej spektakularnych wrażeń.

O której godzinie patrzeć w niebo?

Księżyc pojawi się nad wschodnim horyzontem tuż przed fazą maksymalną, która nastąpi o godz. 20:11. Jak wyjaśnia Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wtedy nasz naturalny satelita przybierze charakterystyczną, czerwoną barwę.

Faza całkowita potrwa do godz. 20:52, a następnie będziemy mogli podziwiać stopniowy powrót Księżyca do normalnych kolorów. Całe zjawisko zakończy się o godz. 22:55.

Mgr Jakub Tokarek z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM z modelem Ziemi i Księżyca.

Skąd bierze się ta niezwykła barwa?

Gdy podczas zaćmienia Księżyc, Ziemia i Słońce ustawiają się w jednej linii, cień naszej planety pada na naszego satelitę i blokuje większość światła. Wyjątkiem ją dłuższe - czerwone - fale światła widzialnego, które zakrzywiają się w atmosferze Ziemi i nadają Księżycowi tę niezwykłą barwę podczas zjawiska - wyjaśnia mgr Jakub Tokarek z Wydziału Fizyki i Astronomii UAM.

Jak powstaje zaćmienie Księżyca?

Jak powstaje zaćmienie Księżyca?

Od czterech do siedmiu razy w roku Ziemia, Księżyc i Słońce ustawiają się idealnie w jednej linii, tworząc kosmiczny spektakl cieni, znany jako zaćmienie. Istnieją dwa rodzaje zaćmień: Księżyca i Słońca. Podczas zaćmienia Księżyca cień Ziemi zasłania Księżyc. Podczas zaćmienia Słońca Księżyc zasłania Słońce.

Zaćmienia Księżyca występują w fazie pełni, gdy Ziemia znajduje się dokładnie między Księżycem a Słońcem, a jej cień pada na powierzchnię Księżyca, przyciemniając ją. Podczas całkowitego zaćmienia Księżyca, Srebrny Glob przesuwa się w wewnętrzną część cienia Ziemi, nazywanego umbra.

Tak jak wspomniałem wcześniej, podczas zaćmienia Księżyc będzie widoczny na wschodzie, tuż nad horyzontem. Jeśli będziecie odpowiednio wyżej, lub będziecie mieli czysty horyzont, po lewej stronie Księżyca zobaczycie dodatkowo Saturna.

Pamiętajcie, że zjawiska na niebie najlepiej obserwuje się z dala od miejskich świateł. Jeśli będziecie mieli jakikolwiek problem z lokalizacją ciał niebieskich to jak zawsze polecam wam appkę stellerium.

Bogdan Stech 05.09.2025 11:33

