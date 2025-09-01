Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć

Ładowanie...

Chodzi o modele wyprodukowane w 2024 r. Problem wydaje się spory, bo urządzenia się nadmiernie przegrzewają. Chociaż na ten moment liczba zgłoszonych incydentów jest niewielka, firma nie czeka na dalsze problemy. Rozpoczęła właśnie prewencyjny recall.

Ryzyko jest spore. Lepiej sprawdzić swój egzemplarz

Xiaomi informuje, że chodzi o konkretny model oznaczony jako PB2030MI, czyli 33W Power Bank 20000 mAh z wbudowanym kablem. Dotyczy to urządzeń wyprodukowanych w okresie od sierpnia do września 2024 r. Problem wynika z wadliwych materiałów dostarczonych przez jednego z podwykonawców. W określonych warunkach może dojść do przegrzania, a nawet zapłonu baterii. Chociaż producent nie podaje szczegółowej liczby wadliwych egzemplarzy, to podkreśla, że potencjalne zagrożenie istnieje, a decyzja o wycofaniu została podjęta w trosce o bezpieczeństwo użytkowników i utrzymanie wysokich standardów jakości.

Informacja ta ma bezpośrednie znaczenie dla polskich użytkowników, ponieważ wspomniany powerbank jest dostępny w naszym kraju, zarówno w oficjalnej dystrybucji, jak i przez popularne platformy sprzedażowe. Szacunkowo w Polsce sprzedano tysiące sztuk tego urządzenia, które cieszy się dużą popularnością dzięki pojemności 20000 mAh, wbudowanemu kablowi i wsparciu szybkiego ładowania.

Jak sprawdzić, czy twój powerbank podlega wycofaniu?

Zweryfikuj model – powinien być oznaczony jako PB2030MI (najczęściej informacja znajduje się na spodzie urządzenia); Znajdź numer seryjny (SN) – to unikalny kod, zazwyczaj nadrukowany w pobliżu kodu kreskowego na obudowie; Odwiedź oficjalną stronę Xiaomi, gdzie producent udostępnił specjalny formularz recall; Wprowadź SN w formularzu i sprawdź, czy twój egzemplarz kwalifikuje się do zwrotu; Postępuj zgodnie z instrukcjami Xiaomi – możliwe są dwie drogi: zwrot przez sklep stacjonarny lub procedura online z dowodem utylizacji urządzenia.

Xiaomi zapewnia, że klienci, których urządzenia spełniają kryteria wycofania, otrzymają pełen zwrot środków.

Marcin Kusz 01.09.2025 15:59

