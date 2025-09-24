#B69AFF
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić

Lokowanie produktu: Xiaomi

Co potrafi topowy smartfon, który nie kosztuje fortuny? Sprawdziłem, co ma do zaoferowania Xiaomi 15T Pro i jakie są jego najmocniejsze strony. Jest co najmniej 5 powodów, by wybrać właśnie ten model.

Piotr Grabiec
xiaomi 15t pro

Xiaomi pod koniec września zaprezentowało w Monachium całą gamę produktów - nie tylko mobilnych. Do oferty dołączyły nowy i bardzo elegancki zegarek, otwarte słuchawki, dwa odkurzacze samojezdne, inteligentna kamera bezpieczeństwa oraz nowa seria telewizorów. Prym wiodły jednak, jak zawsze, smartfony, w tym nowy i topowy Xiaomi 15T Pro. Korzystam z niego już od ponad tygodnia i niezwykle przypadł mi do gustu. Pora podsumować, jakie są jego najmocniejsze strony.

xiaomi 15t pro cover 04

1. CENA! Xiaomi 15T Pro to topowy telefon za niezłe pieniądze

Producenci elektroniki użytkowej przyzwyczaili nas już do tego, że w świecie smartfonów solidna specyfikacja, duży ekran oraz świetny aparat z kilkoma obiektywami muszą iść w parze z wysoką ceną. Xiaomi to z kolei marka, którą użytkownicy z całego świata, w tym Polacy, pokochali za produkty o fenomenalnym stosunku ceny do jakości. Xiaomi 15T Pro to powrót do tych korzeni.

Czytaj także:

W podstawowej wersji topowego Xiaomi 15T Pro wyceniono na 3399 zł, a to mniej, niż kosztują te bazowe modele konkurencji - nierzadko z mniejszymi panelami i mniejszą liczbą obiektywów na pleckach. W dodatku mówimy tutaj o modelu z 256 GB w tym bazowym wariancie i to niezależnie od koloru (czarny, szary, złoty). Dostępne są też modele z dyskiem 512 GB za 3699 zł i 1 TB za 3999 zł.

Nie trzeba przy tym bać się o jego wytrzymałość. Front chroni wzmocnione szkło Gorilla Glass 7i, a ramkę wykonano ze specjalnego stopu aluminium oznaczonego 6M13 (lewa jest gładka, bo dwa przyciski do zmiany głośności i guzik blokady umieszczono na prawej; na dolnej mamy z kolei port USB-C i tackę na kartę SIM). Obudowa, w której mamy głośniki stereo, spełnia wymagania normy IP68.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-09.jpeg
1/4
photophotophotophoto

2. Masa pamięci i szybkie podzespoły

Sercem nowego telefonu jest chip MediaTek 9400+ wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Układ ma wydajne rdzenie o taktowaniu do 3,73 GHz, którym w obliczeniach pomaga chip graficzny Immortalis-G925 MC12. Do tego na pokładzie znalazł się moduł do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, czyli NPU 890. Mamy też 5G z obsługą ESIM/Dual-SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 itd.

Jeśli chodzi o miejsce na system i dane użytkownika, to wspominałem już, że do wyboru będą wersje z 256 GB, 512 GB lub 1 TB przestrzeni, ale warto dodać, że to szybka pamięć typu UFS 4.1. Do tego bardzo dobrą wiadomością jest to, iż niezależnie, którą wersję wybierzemy, to będziemy mieć do dyspozycji aż 12 GB RAM-u typu LPDDR5X, dzięki czemu więcej aplikacji może działać w tle.

Xiaomi zadbało przy tym o odpowiednie chłodzenie swojego telefonu o nazwie Xiaomi 3D IceLoop. Jego zadaniem jest równomiernie rozprowadza ciepło generowane przez procesor i inne podzespoły po obudowie. Dzięki temu urządzenie nie zaczyna parzyć w ręce nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas na nim gramy lub kręcimy nim wideo - a do tego utrzymuje maksymalną wydajność przez długi czas.

Xiaomi 15T Pro

3. OGROMNY ekran o OGROMNYCH możliwościach

Treści renderowane przez Xiaomi 15T Pro oraz zdjęcia uchwycone jego aparatem możemy oglądać na ogromnym, bo aż 6,83-calowym wyświetlaczu o świetnych parametrach. Przede wszystkim jest on niezwykle jasny (do 3200 nitów), dzięki czemu korzystanie z niego w ostrym słońcu nie jest żadnym problemem. Radzi sobie również z trybami HDR10+ oraz Dolby Vision przy odtwarzaniu wideo.

Oczywiście jak na telefon z wysokiej półki przystało, to panel wykonany w technologii AMOLED, co oznacza, że zapewnia fenomenalne odwzorowanie zarówno czerni, jak i jaskrawych kolorów. Jego rozdzielczość to 1.5K, czyli 2772 na 1280 pikseli (447 ppi), co zapewnia ostrość obrazu oraz czytelność treści - nawet jeśli mowa o malutkich literach uchwyconych na zdjęciu.

System operacyjny Android z nakładką HyperOS działają na tym urządzeniu żwawo i bez żadnych zająknięć, a spora w tym zasługa tego, iż panel odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz. Docenią to przede wszyscy gracze, którzy wymagają idealnej płynności, aby uzyskać przewagę na wirtualnym polu bitwy, ale tę płynność doceniam również podczas np. szybkiego przewijania strony www.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-23.jpeg
1/2
photophoto

4. Akumulator na cały dzień pomimo smukłej obudowy

Nie da się ukryć, że Xiaomi 15T Pro jest sporym smartfonem, co wynika z tego, jak duży ekran w nim zamontowano - ale na szczęście ma on malutkie ramki o grubości zaledwie 1,5 mm z każdej strony (niezwykle cieszy, że są symetryczne - nie w każdym telefonie jest to standard!). Jego wymiary wynoszą dokładnie 162,7 mm wysokości, 77,9 mm wysokości przy grubości jedynie 7,96 mm.

Dzięki temu, że urządzenie jest tak smukłe, a jego krawędzie są zaokrąglone, niezwykle wygodnie się z niego korzysta mimo masy 210 g (zdecydowanie czuć go zarówno w dłoni, jak i w kieszeni). Mimo to nie zabrakło w nim naprawdę pojemnego akumulatora, który bez problemu wystarczy na cały dzień normalnej pracy - jego pojemność to aż 5500 mAh.

Co jednak w sytuacji, gdy z telefonu będziemy korzystać niezwykle intensywnie? Wtedy do gry wchodzi szybkie ładowanie! Xiaomi 15T Pro wykorzystuje technologię HyperCharge, aby uzupełniać prąd w ogniwie z mocą aż 90 W, a do tego można go ładować z mocą 50 W drogą bezprzewodową. Ładowarki co prawda trzeba dokupić w zestawie, ale w pudełku oprócz kabla USB-A/USB-C znalazło się za to etui.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-sample-1-photo-1.jpeg
1/5
photophotophotophotophoto
Zakres ekwiwalentu ogniskowej w Xiaomi 15T Pro: od 15 mm do 230 mm (pomniejszone do 1280 px na dłuższym boku)

5. Aparat (nie tylko) dla profesjonalistów

Opowiadając o Xiaomi 15T Pro nie sposób też nie wspomnieć o jego aparacie fotograficznym. Producent w tym modelu zadbał o potrójny aparat na pleckach Leica Summilux, który umieszczono w rogu w ramach klasycznej wyspy aparatu. Zestaw pozwala cykać naprawdę różnorodne zdjęcia, bo obiektywy zapewniają naprawdę szeroki zakres ekwiwalentu ogniskowej: od 15 do 230 mm.

Podstawowy obiektyw ma do dyspozycji matrycę Light Fusion 900 (2,4um, 4:1). Może robić zdjęcia o wielkości do 48 Mpix (23 mm, f/1.62). Do wyboru mamy przy tym jak zwykle w przypadku Xiaomi dwa presety Leica Authentic (wierne odwzorowanie kolorów) i Leica Vibrant (żywsze barwy bez konieczności ręcznego nakładania filtrów).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-screenshot-aparat-1-lecia-authentic.jpg
1/6
Leica Authentic
Leica AuthenticLeica VibrantMaster-lens: SzerokiMaster-lens: BąbelkiTryb Pro w Xiaomi 15T Pro (wideo)Tryb Pro w Xiaomi 15T Pro (foto)

Zdjęcia wykonane w trybie automatycznym pomniejszane są do 12 Mpix i zapisywane są w formacie JPG, ale bez problemu można wybrać format HEIC (aby oszczędzić miejsce) lub RAW (aby przechwycić jak najwięcej szczegółów). W trybie profesjonalnym można również wybrać przechwytywanie obrazu w pełnej rozdzielczości, czyli 50 Mpix, jeśli będziemy używali standardowego przybliżenia 1x, czyli 23 mm.

Oprócz tego aparat główny można ustawić tak, aby w domyślnym trybie chwytał domyślnie kadry węższe (28 mm lub 35 mm) zawężając obszar matrycy, z którego zbierane będą dane. Dostępne jest też dwukrotne przybliżenie, którego używa domyślnie tryb portretowy - w tym wypadku również używany jest główny sensor, z którego środka wycinany jest 12-megapikselowy obraz. W trybie portretowym dostępne są również specjalne efekty Master-lens zapewniające różne algorytmy rozmycia tła (nowością są Szeroki oraz Bąbelki).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/Xiaomi-15T-Pro-foto-sample-Monachium-01.jpeg
1/8
photophotophotophotophotophotophotophoto
Przykładowe zdjęcia wykonane Xiaomi 15T Pro (pomniejszone do 1280px na dłuższym boku)

A co jeszcze potrafi aparat w Xiaomi 15T Pro?

Warto zwrócić uwagę na teleobiektyw, który w tym modelu również cyka fotki o wielkości 50 Mpix (115 mm, f/3.0). Robi tym samym zdjęcia z 5-krotnym zoomem względem obiektywu szerokiego, ale brownies w jego przypadku mamy opcję środkowej części obrazu z matrycy, aby otrzymać przybliżenie 10x, co daje nam ekwiwalent ogniskowej 230 mm. W urządzeniu zamontowano też obiektyw ultraszerokokątny (12 Mpix, 15 mm, f/2.2, 90 stopni) oraz kamerkę do selfie (32 Mpix, 21 mm, f/2.2, 90 stopni).

System operacyjny Android z nakładką HyperOS wykorzystuje przy tym szereg algorytmów do poprawy jakości zdjęć, w tym Xiaomi AISP 2.0 z obsługą PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0. Do tego dochodzą zaawansowane funkcje wideo: nagrywanie w 4K w trybie HDR10+ z 30 FPS każdym z obiektywów, a także nagrywanie 4K w 120 FPS-ach oraz 8K w 30 FPS-ach. Domyślny format to HEVC z opcją zmiany na H.264, a do tego mamy tryb kręcenia w rozdzielczości 4K w nawet 60 FPS-ach z obsługą 10-bitowego LOG-a z LUT-em.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-pro-photo-sample-02.jpeg
1/9
photophotophotophotophotophotophotophotophoto
Przykładowe zdjęcia wykonane Xiaomi 15T Pro (pomniejszone do 1280 px na dłuższym boku)

Bonus: komunikacja dalekiego zasięgu

Czymś, co zdecydowanie chciałbym sprawdzić w praktyce, bo nie miałem ku temu jeszcze okazji, jest nowe rozwiązanie o nazwie Xiaomi Offline Communication. Pozwoli to dwóm urządzeniem z tej linii komunikować się na bardzo dalekie odległości i to bez używania konwencjonalnych sieci takich jak Wi-Fi i GSM.

Zasięg ma być przy tym olbrzymi, bo w miejscach bez zakłóceń ma wynieść nawet do 1,9 km pomiędzy dwoma telefonami z linii Xiaomi 15T Pro (lub 1,3 km jeśli jednym bądź dwoma urządzeniami są modele Xiaomi 15T). To rozwiązanie do używania w miejscach z dala od cywilizacji i może zdecydowanie przydać się w głuszy.

Ofertę świetnie uzupełnia zaś Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro kosztuje na 3399 zł w wersji z dyskiem 256 GB w każdym z trzech kolorów (czarny, szary i złoty), a kupując go dostaniemy prezencie tablet Redmi Pad Pro 2 (rekomendowana cena 1299 zł). Xiaomi 15T Pro dostępny jest również w wersji z 512 GB pamięci wewnętrznej za 3699 zł lub w wersji z 1 TB pamięci za 3999 zł. Kupując jedną z tych dwóch wersji u partnerów handlowych Xiaomi otrzymamy w prezencie… hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite. Jej rekomendowana cena to z kolei 1499 zł.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/xiaomi-15t-003.jpeg
1/4
photophotophotophoto

Dla osób, które nie chcą aż tyle wydawać na telefon, dobrą propozycją może być drugi z telefonów zaprezentowanych w Monachium. Jest nim Xiaomi 15T, który również ma 6,83-calowego AMOLED-a (aczkolwiek działającego w trybie do 120 Hz). Urządzenie ma nieco inny aparat (za to nadal potrójny) i procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra (ale nadal z 12 GB RAM-u). Różnic względem Xiaomi 15T Pro nie ma więc zbyt wiele, ale za to sprzedawany jest w bardzo atrakcyjnej cenie: 2699 zł i 2999 zł za warianty z odpowiednio 256 GB i 512 GB pamięci wewnętrznej.

A to nadal nie koniec nowości od Xiaomi!

Podczas premiery w Monachium firma oprócz telefonów Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T zaprezentowała masę innych sprzętów. Wśród nich są:

  • smartwatch Xiaomi Watch S4 41 mm;
  • słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo Pro;
  • tablety Redmi Pad 2 Pro;
  • odkurzacze Xiaomi Robot Vacuum 5 i 5 Pro;
  • monitoring Xiaomi Smart Camera C701;
  • telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026;
  • lodówka Mijia Refrigerator Cross Door 502L;
  • pralkosuszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro.

Więcej o nich oraz o cenach tych produktów na polskim rynku przeczytacie w innych naszych materiałach. Dowiecie się z nich również więcej o tym, jak Xiaomi 15T Pro wypada w praktyce po spędzeniu z nim tygodnia.

Piotr Grabiec
24.09.2025 15:28
Lokowanie produktu: Xiaomi
Tagi: SmartfonyXiaomi
Najnowsze
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
14:53
Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma
Aktualizacja: 2025-09-24T14:53:31+02:00
14:18
Weszli do nowych wagonów i złapali się za głowy. Prezes PKP Intercity tłumaczy
Aktualizacja: 2025-09-24T14:18:18+02:00
14:01
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem
Aktualizacja: 2025-09-24T14:01:00+02:00
13:32
Huawei rozdaje 250 zł rabatu. Nowy zegarek i tablet taniej na start
Aktualizacja: 2025-09-24T13:32:30+02:00
12:59
Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"
Aktualizacja: 2025-09-24T12:59:15+02:00
12:35
Przyjdziesz z butelką, a pod automatem chaos. Ekspertka: rząd popełnił jeden kluczowy błąd
Aktualizacja: 2025-09-24T12:35:19+02:00
12:07
Sterowce wracają do łask. NATO udowadnia, że to wciąż działa
Aktualizacja: 2025-09-24T12:07:47+02:00
10:57
W polskim mieście mają nową broń na wandali. Bazgroły znikają jak za dotknięciem
Aktualizacja: 2025-09-24T10:57:28+02:00
10:01
Czy złote kable to scam, co tworzy dobry dźwięk i jak wcisnąć CD w Bluetooth - ekspert obala mity
Aktualizacja: 2025-09-24T10:01:29+02:00
9:35
Facebook wie o tobie wszystko, więc teraz wskaże ci miłość. Romantyczne, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-24T09:35:10+02:00
9:03
Klawiatura Logitech Signature Slim Solar+ K980 zjada światło, ciągle mam 100 proc. - recenzja
Aktualizacja: 2025-09-24T09:03:05+02:00
9:00
Recenzja Bowers & Wilkins Px8 S2 – to powinny być rasowe "dziewiątki"
Aktualizacja: 2025-09-24T09:00:24+02:00
8:22
WhatsApp rozdaje nowości. Szkoda tylko, że Android musi poczekać w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-24T08:22:02+02:00
7:40
Cała seria iPhone 17 ma problemy z Wi-Fi. Wina leży na nadgarstku
Aktualizacja: 2025-09-24T07:40:03+02:00
6:23
GLOWS gotowy do lotu. Polacy pomogą badać wiatr słoneczny
Aktualizacja: 2025-09-24T06:23:00+02:00
5:50
NASA wykryła tsunami z kosmosu. I to przed pierwszym uderzeniem fal
Aktualizacja: 2025-09-24T05:50:00+02:00
21:40
100 mld dol. i moc jak z 10 elektrowni jądrowych. Centra danych większe niż kiedykolwiek
Aktualizacja: 2025-09-23T21:40:01+02:00
18:11
Google goni Samsunga. Twój nowy telewizor będzie umieć więcej
Aktualizacja: 2025-09-23T18:11:54+02:00
18:08
Nasza Klasa powróciła. Możesz cofnąć się w czasie
Aktualizacja: 2025-09-23T18:08:51+02:00
17:06
Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-09-23T17:06:42+02:00
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00