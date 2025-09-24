Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić

Ładowanie...

Xiaomi pod koniec września zaprezentowało w Monachium całą gamę produktów - nie tylko mobilnych. Do oferty dołączyły nowy i bardzo elegancki zegarek, otwarte słuchawki, dwa odkurzacze samojezdne, inteligentna kamera bezpieczeństwa oraz nowa seria telewizorów. Prym wiodły jednak, jak zawsze, smartfony, w tym nowy i topowy Xiaomi 15T Pro. Korzystam z niego już od ponad tygodnia i niezwykle przypadł mi do gustu. Pora podsumować, jakie są jego najmocniejsze strony.

1. CENA! Xiaomi 15T Pro to topowy telefon za niezłe pieniądze

Producenci elektroniki użytkowej przyzwyczaili nas już do tego, że w świecie smartfonów solidna specyfikacja, duży ekran oraz świetny aparat z kilkoma obiektywami muszą iść w parze z wysoką ceną. Xiaomi to z kolei marka, którą użytkownicy z całego świata, w tym Polacy, pokochali za produkty o fenomenalnym stosunku ceny do jakości. Xiaomi 15T Pro to powrót do tych korzeni.

W podstawowej wersji topowego Xiaomi 15T Pro wyceniono na 3399 zł, a to mniej, niż kosztują te bazowe modele konkurencji - nierzadko z mniejszymi panelami i mniejszą liczbą obiektywów na pleckach. W dodatku mówimy tutaj o modelu z 256 GB w tym bazowym wariancie i to niezależnie od koloru (czarny, szary, złoty). Dostępne są też modele z dyskiem 512 GB za 3699 zł i 1 TB za 3999 zł.

Nie trzeba przy tym bać się o jego wytrzymałość. Front chroni wzmocnione szkło Gorilla Glass 7i, a ramkę wykonano ze specjalnego stopu aluminium oznaczonego 6M13 (lewa jest gładka, bo dwa przyciski do zmiany głośności i guzik blokady umieszczono na prawej; na dolnej mamy z kolei port USB-C i tackę na kartę SIM). Obudowa, w której mamy głośniki stereo, spełnia wymagania normy IP68.

2. Masa pamięci i szybkie podzespoły

Sercem nowego telefonu jest chip MediaTek 9400+ wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Układ ma wydajne rdzenie o taktowaniu do 3,73 GHz, którym w obliczeniach pomaga chip graficzny Immortalis-G925 MC12. Do tego na pokładzie znalazł się moduł do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, czyli NPU 890. Mamy też 5G z obsługą ESIM/Dual-SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 itd.

Jeśli chodzi o miejsce na system i dane użytkownika, to wspominałem już, że do wyboru będą wersje z 256 GB, 512 GB lub 1 TB przestrzeni, ale warto dodać, że to szybka pamięć typu UFS 4.1. Do tego bardzo dobrą wiadomością jest to, iż niezależnie, którą wersję wybierzemy, to będziemy mieć do dyspozycji aż 12 GB RAM-u typu LPDDR5X, dzięki czemu więcej aplikacji może działać w tle.

Xiaomi zadbało przy tym o odpowiednie chłodzenie swojego telefonu o nazwie Xiaomi 3D IceLoop. Jego zadaniem jest równomiernie rozprowadza ciepło generowane przez procesor i inne podzespoły po obudowie. Dzięki temu urządzenie nie zaczyna parzyć w ręce nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas na nim gramy lub kręcimy nim wideo - a do tego utrzymuje maksymalną wydajność przez długi czas.

3. OGROMNY ekran o OGROMNYCH możliwościach

Treści renderowane przez Xiaomi 15T Pro oraz zdjęcia uchwycone jego aparatem możemy oglądać na ogromnym, bo aż 6,83-calowym wyświetlaczu o świetnych parametrach. Przede wszystkim jest on niezwykle jasny (do 3200 nitów), dzięki czemu korzystanie z niego w ostrym słońcu nie jest żadnym problemem. Radzi sobie również z trybami HDR10+ oraz Dolby Vision przy odtwarzaniu wideo.

Oczywiście jak na telefon z wysokiej półki przystało, to panel wykonany w technologii AMOLED, co oznacza, że zapewnia fenomenalne odwzorowanie zarówno czerni, jak i jaskrawych kolorów. Jego rozdzielczość to 1.5K, czyli 2772 na 1280 pikseli (447 ppi), co zapewnia ostrość obrazu oraz czytelność treści - nawet jeśli mowa o malutkich literach uchwyconych na zdjęciu.

System operacyjny Android z nakładką HyperOS działają na tym urządzeniu żwawo i bez żadnych zająknięć, a spora w tym zasługa tego, iż panel odświeżany jest z częstotliwością do 144 Hz. Docenią to przede wszyscy gracze, którzy wymagają idealnej płynności, aby uzyskać przewagę na wirtualnym polu bitwy, ale tę płynność doceniam również podczas np. szybkiego przewijania strony www.

4. Akumulator na cały dzień pomimo smukłej obudowy

Nie da się ukryć, że Xiaomi 15T Pro jest sporym smartfonem, co wynika z tego, jak duży ekran w nim zamontowano - ale na szczęście ma on malutkie ramki o grubości zaledwie 1,5 mm z każdej strony (niezwykle cieszy, że są symetryczne - nie w każdym telefonie jest to standard!). Jego wymiary wynoszą dokładnie 162,7 mm wysokości, 77,9 mm wysokości przy grubości jedynie 7,96 mm.

Dzięki temu, że urządzenie jest tak smukłe, a jego krawędzie są zaokrąglone, niezwykle wygodnie się z niego korzysta mimo masy 210 g (zdecydowanie czuć go zarówno w dłoni, jak i w kieszeni). Mimo to nie zabrakło w nim naprawdę pojemnego akumulatora, który bez problemu wystarczy na cały dzień normalnej pracy - jego pojemność to aż 5500 mAh.

Co jednak w sytuacji, gdy z telefonu będziemy korzystać niezwykle intensywnie? Wtedy do gry wchodzi szybkie ładowanie! Xiaomi 15T Pro wykorzystuje technologię HyperCharge, aby uzupełniać prąd w ogniwie z mocą aż 90 W, a do tego można go ładować z mocą 50 W drogą bezprzewodową. Ładowarki co prawda trzeba dokupić w zestawie, ale w pudełku oprócz kabla USB-A/USB-C znalazło się za to etui.

5. Aparat (nie tylko) dla profesjonalistów

Opowiadając o Xiaomi 15T Pro nie sposób też nie wspomnieć o jego aparacie fotograficznym. Producent w tym modelu zadbał o potrójny aparat na pleckach Leica Summilux, który umieszczono w rogu w ramach klasycznej wyspy aparatu. Zestaw pozwala cykać naprawdę różnorodne zdjęcia, bo obiektywy zapewniają naprawdę szeroki zakres ekwiwalentu ogniskowej: od 15 do 230 mm.

Podstawowy obiektyw ma do dyspozycji matrycę Light Fusion 900 (2,4um, 4:1). Może robić zdjęcia o wielkości do 48 Mpix (23 mm, f/1.62). Do wyboru mamy przy tym jak zwykle w przypadku Xiaomi dwa presety Leica Authentic (wierne odwzorowanie kolorów) i Leica Vibrant (żywsze barwy bez konieczności ręcznego nakładania filtrów).

Zdjęcia wykonane w trybie automatycznym pomniejszane są do 12 Mpix i zapisywane są w formacie JPG, ale bez problemu można wybrać format HEIC (aby oszczędzić miejsce) lub RAW (aby przechwycić jak najwięcej szczegółów). W trybie profesjonalnym można również wybrać przechwytywanie obrazu w pełnej rozdzielczości, czyli 50 Mpix, jeśli będziemy używali standardowego przybliżenia 1x, czyli 23 mm.

Oprócz tego aparat główny można ustawić tak, aby w domyślnym trybie chwytał domyślnie kadry węższe (28 mm lub 35 mm) zawężając obszar matrycy, z którego zbierane będą dane. Dostępne jest też dwukrotne przybliżenie, którego używa domyślnie tryb portretowy - w tym wypadku również używany jest główny sensor, z którego środka wycinany jest 12-megapikselowy obraz. W trybie portretowym dostępne są również specjalne efekty Master-lens zapewniające różne algorytmy rozmycia tła (nowością są Szeroki oraz Bąbelki).

A co jeszcze potrafi aparat w Xiaomi 15T Pro?

Warto zwrócić uwagę na teleobiektyw, który w tym modelu również cyka fotki o wielkości 50 Mpix (115 mm, f/3.0). Robi tym samym zdjęcia z 5-krotnym zoomem względem obiektywu szerokiego, ale brownies w jego przypadku mamy opcję środkowej części obrazu z matrycy, aby otrzymać przybliżenie 10x, co daje nam ekwiwalent ogniskowej 230 mm. W urządzeniu zamontowano też obiektyw ultraszerokokątny (12 Mpix, 15 mm, f/2.2, 90 stopni) oraz kamerkę do selfie (32 Mpix, 21 mm, f/2.2, 90 stopni).

System operacyjny Android z nakładką HyperOS wykorzystuje przy tym szereg algorytmów do poprawy jakości zdjęć, w tym Xiaomi AISP 2.0 z obsługą PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0. Do tego dochodzą zaawansowane funkcje wideo: nagrywanie w 4K w trybie HDR10+ z 30 FPS każdym z obiektywów, a także nagrywanie 4K w 120 FPS-ach oraz 8K w 30 FPS-ach. Domyślny format to HEVC z opcją zmiany na H.264, a do tego mamy tryb kręcenia w rozdzielczości 4K w nawet 60 FPS-ach z obsługą 10-bitowego LOG-a z LUT-em.

Bonus: komunikacja dalekiego zasięgu

Czymś, co zdecydowanie chciałbym sprawdzić w praktyce, bo nie miałem ku temu jeszcze okazji, jest nowe rozwiązanie o nazwie Xiaomi Offline Communication. Pozwoli to dwóm urządzeniem z tej linii komunikować się na bardzo dalekie odległości i to bez używania konwencjonalnych sieci takich jak Wi-Fi i GSM.

Zasięg ma być przy tym olbrzymi, bo w miejscach bez zakłóceń ma wynieść nawet do 1,9 km pomiędzy dwoma telefonami z linii Xiaomi 15T Pro (lub 1,3 km jeśli jednym bądź dwoma urządzeniami są modele Xiaomi 15T). To rozwiązanie do używania w miejscach z dala od cywilizacji i może zdecydowanie przydać się w głuszy.

Ofertę świetnie uzupełnia zaś Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro kosztuje na 3399 zł w wersji z dyskiem 256 GB w każdym z trzech kolorów (czarny, szary i złoty), a kupując go dostaniemy prezencie tablet Redmi Pad Pro 2 (rekomendowana cena 1299 zł). Xiaomi 15T Pro dostępny jest również w wersji z 512 GB pamięci wewnętrznej za 3699 zł lub w wersji z 1 TB pamięci za 3999 zł. Kupując jedną z tych dwóch wersji u partnerów handlowych Xiaomi otrzymamy w prezencie… hulajnogę Xiaomi Electric Scooter Elite. Jej rekomendowana cena to z kolei 1499 zł.

Dla osób, które nie chcą aż tyle wydawać na telefon, dobrą propozycją może być drugi z telefonów zaprezentowanych w Monachium. Jest nim Xiaomi 15T, który również ma 6,83-calowego AMOLED-a (aczkolwiek działającego w trybie do 120 Hz). Urządzenie ma nieco inny aparat (za to nadal potrójny) i procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra (ale nadal z 12 GB RAM-u). Różnic względem Xiaomi 15T Pro nie ma więc zbyt wiele, ale za to sprzedawany jest w bardzo atrakcyjnej cenie: 2699 zł i 2999 zł za warianty z odpowiednio 256 GB i 512 GB pamięci wewnętrznej.

A to nadal nie koniec nowości od Xiaomi!

Podczas premiery w Monachium firma oprócz telefonów Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T zaprezentowała masę innych sprzętów. Wśród nich są:

smartwatch Xiaomi Watch S4 41 mm;

słuchawki Xiaomi OpenWear Stereo Pro;

tablety Redmi Pad 2 Pro;

odkurzacze Xiaomi Robot Vacuum 5 i 5 Pro;

monitoring Xiaomi Smart Camera C701;

telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026;

lodówka Mijia Refrigerator Cross Door 502L;

pralkosuszarka Mijia Front Load Washer Dryer Pro.

Więcej o nich oraz o cenach tych produktów na polskim rynku przeczytacie w innych naszych materiałach. Dowiecie się z nich również więcej o tym, jak Xiaomi 15T Pro wypada w praktyce po spędzeniu z nim tygodnia.

Piotr Grabiec 24.09.2025 15:28

