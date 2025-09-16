Wolny internet? Teraz od razu dowiesz się, gdzie leży problem

Ładowanie...

Microsoft po latach postanowił wprowadzić funkcję, której brakowało od dawna - wbudowanego testu internetu. W najnowszych wersjach testowych ta opcja jest już dostępna i wkrótce trafi do wszystkich użytkowników najnowszego wydania Windowsa 11.

Windows pozwoli sprawdzić połączenie internetu

Do sprawdzenia szybkości intenetu służą takie strony, jak np. speed test (np. speedtest.pl lub speedtest.net od firmy Ookla) albo po prostu sama wyszukiwarka Google. Aby sprawdzić prędkość internetu, wystarczy wejść na taką stronę, kliknąć jeden przycisk i poczekać na wynik.

Zasada jest taka, że im więcej Mb/s, tym lepiej. Z kolei ping - wyrażany w milisekundach - powinien być jak najniższy. Jeśli wyniki pokazują niską prędkość pobierania i wysyłania oraz wysokie opóźnienia, to znak, że coś jest nie tak. Powodem może być słaby sygnał Wi-Fi, uszkodzony kabel albo problem po stronie dostawcy internetu.

Aby uprościć sprawę Microsoft dodał w Windowsie 11 dodał własną opcję testu sieci. Ta będzie dostępna z poziomu ustawień sieciowych na pasku zadań systemu. Są dwa sposoby uruchomienia testu:

klikając ikonę WiFi (lub połączenia przewodowego) i wybierając opcję testu prędkości;

klikając tę samą ikonę lewym przyciskiem myszy i wybierając test połączenia.

W obu przypadkach otworzy się przeglądarka Bing z działającym testem internetu. Czy firma mogłaby rozwiązać to wbudowanym w system narzędziem? Z pewnością tak. Ale uruchomienie innej, istniejącej usługi z działającą funkcją testu łącza z pewnością wymagało znacznie mniej zaangażowania i pracy ze strony Microsoftu.

Przydatna opcja do rozwiązania problemów z siecią

Mimo wszystko ta opcja będzie dużym ułatwienie dla wielu korzystających. Nie wiem jak wy, ale gdy u mnie pojawiały się kłopoty z internetem, miałem nadzieję, że kliknięcie opcji rozwiązywanie problemów w systemie Windows pomoże. Podejrzewam, że wiele innych osób tak robiło i wciąż robi.

Normalnie do testu prędkości internetu musimy wejść na dedykowane strony lub aplikacje

Test przyda się nie tylko wtedy, gdy internet przestaje działać poprawnie. Umożliwi też szybkie sprawdzenie, czy operator faktycznie zapewnia prędkości deklarowane w umowie. Dzięki temu łatwiej będzie ocenić, gdzie leży źródło problemu – w komputerze czy po stronie dostawcy.

Albert Żurek 16.09.2025 21:09

