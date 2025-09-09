Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań

Ładowanie...

Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o zakończeniu współpracy z europejskimi państwami w walce z dezinformacją płynącą z Rosji, Chin i Iranu. To kolejny krok w rozmontowywaniu amerykańskich struktur zajmujących się przeciwdziałaniem fałszywym treściom i wpływom obcych państw.

Ameryka odwraca się od Europy w walce z dezinformacją Kremla

Jak podał Financial Times, Departament Stanu USA powiadomił rządy w Europie o rozwiązaniu memorandum dotyczących wspólnych działań przeciwko zagranicznej propagandzie. Dokumenty te zostały podpisane w ubiegłym roku, jeszcze za prezydentury Joe Bidena, i obejmowały łącznie około 22 państwa w Europie i Afryce. W ramach porozumień prowadzono wymianę informacji o kampaniach dezinformacyjnych i próbowano wypracować skoordynowaną odpowiedź na operacje Kremla czy Pekinu.

Za realizację tej współpracy odpowiadało Global Engagement Center (GEC), specjalna jednostka Departamentu Stanu utworzona jeszcze w 2011 roku do walki z propagandą terrorystyczną w internecie. Z czasem rozszerzyła ona swoje działania na monitorowanie i ujawnianie fałszywych narracji rozpowszechnianych przez państwa wrogie wobec Zachodu.

W grudniu 2024 roku centrum zostało zamknięte po tym, jak republikańscy kongresmeni zablokowali jego dalsze finansowanie. Funkcje GEC tymczasowo przejęło biuro w Departamencie Stanu, które jednak wiosną 2025 również zostało zlikwidowane decyzją administracji Trumpa.

James Rubin, były szef centrum, określił działania Waszyngtonu mianem "jednostronnego aktu rozbrojenia" w toczącej się wojnie informacyjnej z Rosją i Chinami. Podkreślił, że rozwój sztucznej inteligencji tylko zwiększy skalę i tempo zagrożeń. Z kolei przedstawiciele administracji Trumpa twierdzą, że GEC nadużywało swoich kompetencji i prowadziło "cenzurę konserwatywnych głosów", co miało być sprzeczne z deklarowaną polityką wolności słowa republikanów.

Decyzja USA jest istotnym ciosem dla europejskich partnerów, w tym Polski, która od lat znajduje się na celowniku rosyjskich farm trolli i propagandowych portali. Brak amerykańskiego wsparcia może oznaczać, że walka z dezinformacją stanie się trudniejsza, a przestrzeń informacyjna jeszcze bardziej podatna na manipulacje.

Malwina Kuśmierek 09.09.2025 16:08

