Tusk z powerbankiem w ręku obiecuje tani prąd. A chodzi o coś innego

W Żarnowcu powstaje największy w Polsce – a Donald Tusk zapewnia, że nawet w Europie – magazyn energii.

Adam Bednarek
PGE rozpoczęła budowę bateryjnego magazynu energii o mocy 263 MW i pojemności 900 MWh. Powstaje w Żarnowcu w pobliżu morskich farm wiatrowych i elektrowni szczytowo-pompowej. A to nie koniec - PGE planuje dalszy rozwój magazynów energii, w tym inwestycje w Gryfinie (jego moc wyniesie 400 MW) oraz 26 rozproszonych instalacji w pięciu województwach. 

Jak opisuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, magazyn w Żarnowcu będzie stabilizował system energetyczny, wspierając integrację OZE i bilansowanie pracy morskich farm wiatrowych. 

200 tys. domów z własnymi magazynami energii

- Rozwój odnawialnych źródeł energii musi iść w parze z budową stabilnego, elastycznego systemu elektroenergetycznego. Dlatego inwestujemy w magazyny energii – od wielkoskalowych, takich jak Żarnowiec, po przydomowe, prosumenckie. Naszym celem jest, by do końca kadencji 200 tysięcy polskich domów posiadało własny magazyn energii. To realne wsparcie dla gospodarstw domowych i dla całego systemu - powiedziała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Resort podkreśla, że systemy magazynowania energii są niezbędne do integracji OZE i zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego. Magazyn w Żarnowcu ma być ładowany w okresach nadwyżki produkcji z OZE. A kiedy będzie większe zapotrzebowanie na energię, odda zbiory do sieci.

Donald Tusk liczy, że dzięki temu będziemy mieć tańszy prąd

Na filmiku premier zapowiedział inwestycję dzierżąc w ręku powerbank. Jak przyznał, magazyn energii w Żarnowcu będzie miał pojemność odpowiadającą 9 mln takich urządzeń.

- Nowoczesna energetyka, tani prąd, to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii. To największa tego typu inwestycja w Europie. Właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd – przyznał premier.

PGE jest nieco bardziej ostrożne w deklaracjach i mówi o "jednym z największych magazynów energii" w Europie. Wszyscy jednak zgadzają się co do tego, że magazyn wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, obniży koszty energii i zapewni stabilność dostaw niezależnie od warunków pogodowych.

- W połączeniu z dynamicznie rozwijającymi się inwestycjami energetycznymi na Pomorzu, takimi jak pierwsza polska elektrownia jądrowa czy morskie farmy wiatrowe, magazyny energii staną się fundamentem stabilnego i przyjaznego środowisku systemu energetycznego. Systemu, który – i to jest zdecydowanie najważniejsze – pomoże Polsce uniezależnić się od dostaw surowców i energii elektrycznej z zagranicy – wyjaśnił Miłosz Motyka, Minister Energii.

Oddanie inwestycji przewidziane jest na drugi kwartał 2027 r.

Adam Bednarek
21.09.2025 16:00
Tagi: EnergetykaenergiaPrąd elektryczny
