Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić

Ładowanie...

Wszystkie przedstawione rozwiązania współpracują z aplikacją SmartThings, tworząc spójny ekosystem zarządzany przez sztuczną inteligencję. Samsung udowodnił, że inteligentny dom to nie odległa wizja, lecz rzeczywistość dostępna już dziś.

REKLAMA

Odkurzacz Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra - pierwszy robot z parą

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

Samsung przedstawił swojego pierwszego odkurzacza robotycznego klasy Ultra - Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. To znaczący krok naprzód w kategorii robotów sprzątających, który łączy tradycyjne odkurzanie z mopowaniem i dezynfekcją parą wodną.

Czytaj też:

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

Największą nowością jest funkcja dezynfekcji mopów za pomocą pary wodnej w stacji Steam+, co eliminuje bakterie i zapewnia higienę na najwyższym poziomie. Robot wyposażono w inteligentne rozpoznawanie obiektów 3D oraz algorytmy AI DNN, które pozwalają mu precyzyjnie omijać przeszkody i dostosowywać sposób sprzątania do rodzaju podłogi. Urządzenie automatycznie wykrywa czy powierzchnia wymaga tylko odkurzania czy też mopowania, a następnie dobiera odpowiedni tryb sprzątania.

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

To, co wyróżnia ten model na tle konkurencji, to wbudowana kamera umożliwiająca monitoring domu w czasie rzeczywistym z szyfrowanym protokołem E2EE. Samsung wprowadził również system bezpieczeństwa Knox z certyfikatem Diamond IoT Security Rating od UL Solutions - najwyższym poziomem zabezpieczeń w pięciostopniowej skali. To sprawia, że robot pełni podwójną funkcję: sprząta dom i jednocześnie go pilnuje.

Pralka Bespoke AI – technologia AI Wash+ w centrum uwagi

Pralka i suszarka z linii Bespoke AI

Nowa pralka Bespoke AI z funkcją AI Wash+ to odpowiedź Samsunga na rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Urządzenie zużywa o 55 proc. mniej energii niż minimalne wymagania klasy A w Europie, co czyni je jednym z najbardziej energooszczędnych rozwiązań na rynku.

Pralkosuszarka z linii Bespoke AI

Kluczową innowacją jest system AI Wash+, który inteligentnie wykrywa rodzaj tkaniny, stopień zabrudzenia i wagę wsadu, a następnie automatycznie dostosowuje ilość wody, detergentu oraz czas prania. Funkcja ta rozpoznaje nawet ubrania sportowe i dżinsy, zapewniając optymalną pielęgnację każdego rodzaju materiału. Dla pościeli system automatycznie określa rozmiar kołdry, gwarantując gruntowne czyszczenie większych elementów przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu zasobami dla mniejszych rzeczy.

Pralkosuszarka z linii Bespoke AI

Designerskim elementem wyróżniającym pralkę jest 7-calowy ekran AI Home, który nie tylko umożliwia kontrolę nad praniem, ale pełni funkcję centrum sterowania innych urządzeń w domu. Ekran wyświetla informacje o cyklu prania, poziomie detergentu, a nawet sugeruje odpowiednie programy na podstawie aktualnych potrzeb.

Pralkosuszarka z linii Bespoke AI

Dodatkowo można przez niego odtwarzać muzykę czy oglądać filmy podczas oczekiwania na zakończenie prania.

Zmywarka Bespoke AI - inteligentne mycie naczyń

Samsung zaprezentował również zmywarkę Bespoke AI, która automatycznie dopasowuje cykl mycia do stopnia zabrudzeń naczyń. Urządzenie wykorzystuje zaawansowane czujniki do analizowania rodzaju i ilości brudu, następnie optymalizuje zużycie wody, detergentu oraz czas mycia.

Pralkosuszarka z linii Bespoke AI

Zmywarka wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także oszczędnością - podczas jednego cyklu wykorzystuje średnio zaledwie 7,9 litra wody. To znacząca poprawa w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, szczególnie istotna w dobie rosnących kosztów mediów i świadomości ekologicznej użytkowników.

Podobnie jak inne urządzenia z linii Bespoke AI zmywarka ta jest w pełni zintegrowana z aplikacją SmartThings. Pozwala to na zdalne monitorowanie postępu mycia, otrzymywanie powiadomień o zakończeniu cyklu oraz dostosowywanie ustawień bez konieczności fizycznego podchodzenia do urządzenia. System AI również analizuje nawyki użytkowania i proponuje najbardziej efektywne programy mycia.

Płyta indukcyjna z zintegrowanym wyciągiem - rewolucja w kuchni

Extractor Induction Hob

Największą sensacją targów IFA 2025 okazała się prezentacja płyty indukcyjnej Extractor Induction Hob z wbudowanym systemem wentylacyjnym. To pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, które eliminuje potrzebę instalacji tradycyjnego okapu nad kuchenką.

Extractor Induction Hob

Innowacyjny system wykorzystuje smukły wentylator zintegrowany bezpośrednio w powierzchni płyty, który tworzy potężny przepływ powietrza usuwający opary i zapachy z gotowania. System wyciągowy może być instalowany pod lub za blatem kuchennym, co znacząco zwiększa poczucie przestronności w kuchni. To szczególnie istotne w kontekście europejskich trendów projektowych, gdzie popularne stają się otwarte układy kuchenne z większymi wyspami i mniejszą liczbą szafek górnych.

Extractor Induction Hob

Płyta wyposażona jest w funkcję Flex Zone Plus, która wykorzystuje liczne cewki indukcyjne pozwalające na dowolne umieszczanie garnków i patelni przy zachowaniu równomiernego nagrzewania na całej powierzchni. Powierzchnia wykonana z matowego szkła z powłoką antyodciskową jest odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu. To praktyczne rozwiązanie, które docenią użytkownicy intensywnie korzystający z kuchni.

Ekosystem SmartThings jako serce inteligentnego domu

Wszystkie zaprezentowane urządzenia łączy wspólny mianownik – integracja z platformą SmartThings, która działa jako centralne centrum sterowania inteligentnym domem. Aplikacja nie tylko pozwala na kontrolę poszczególnych urządzeń, ale także analizuje wzorce użytkowania i optymalizuje zużycie energii.

Badania Samsunga pokazują, że aż 66 proc. konsumentów uważa pomysł domu sterowanego przez AI za atrakcyjny, przy czym 44 proc. oczekuje, że technologia ułatwi im codzienne obowiązki, a 45 proc. chce większej kontroli nad otoczeniem. SmartThings realizuje te oczekiwania, oferując możliwość monitorowania zużycia prądu, regulowania oświetlenia, temperatury czy synchronizacji rolet z prognozą pogody.

Samsung używa zarówno swoich rozwiązań AI, jak i też współpracuje z pozostałymi liderami w tym segmencie

Platforma posiada również funkcje predykcyjne - na przykład może zaproponować optymalny program prania na podstawie pogody (krótszy cykl suszenia w słoneczny dzień) lub automatycznie dostosować pracę odkurzacza do harmonogramu mieszkańców. To sprawia, że dom rzeczywiście myśli za użytkownika, co było głównym przesłaniem prezentacji Samsunga.

Bezpieczeństwo i prywatność na pierwszym miejscu

Samsung nie zapomniał o kwestiach bezpieczeństwa, co jest kluczowe w erze urządzeń IoT. Wszystkie prezentowane produkty wykorzystują system zabezpieczeń Samsung Knox, Knox Vault i Knox Matrix Trust Chain, które chronią dane osobowe i połączone urządzenia.

Knox Vault przechowuje wrażliwe dane, takie jak hasła, na oddzielnym chipie sprzętowym, podczas gdy monitoring w czasie rzeczywistym zapewnia integralność urządzeń w całym ekosystemie połączonych sprzętów Samsung. System aktywnie wykrywa malware i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi. To szczególnie ważne dla urządzeń takich jak odkurzacz z kamerą, który może mieć dostęp do prywatnych przestrzeni domu.

Certyfikat Diamond IoT Security Rating od UL Solutions, który otrzymał odkurzacz Jet Bot Steam Ultra, to najwyższy poziom zabezpieczeń w branży. Oznacza to, że urządzenie anonimizuje dane, zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi i aktywnie blokuje złośliwe oprogramowanie.

Przyszłość, która zaczyna się dziś

Samsung Bespoke AI na IFA 2025

Samsung na IFA 2025 udowodnił, że inteligentny dom napędzany sztuczną inteligencją to nie science fiction, lecz rzeczywistość dostępna już teraz. Cztery zaprezentowane urządzenia - odkurzacz Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, pralka Bespoke AI, zmywarka Bespoke AI oraz płyta indukcyjna z zintegrowanym wyciągiem - to nie tylko technologiczne kurioza, ale praktyczne rozwiązania odpowiadające na realne potrzeby użytkowników.

Każde z tych urządzeń łączy w sobie trzy kluczowe elementy: zaawansowaną technologię AI, oszczędność energii i bezpieczeństwo danych. To właśnie ta kombinacja sprawia, że propozycja Samsunga wyróżnia się na tle konkurencji. Firma nie tylko wprowadza kolejne gadżety, ale tworzy spójny ekosystem, który rzeczywiście ułatwia codzienne życie.

REKLAMA

Największe wrażenie robi fakt, że Samsung nie poprzestał na dodawaniu AI jako marketingowego buzzwordu. Sztuczna inteligencja w prezentowanych urządzeniach pełni konkretne funkcje: optymalizuje zużycie zasobów, dostosowuje się do nawyków użytkowników i przewiduje ich potrzeby. To właśnie takie podejście sprawia, że dom przyszłości staje się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań już dziś.

Pozostaje pytanie o ceny i dostępność na polskim rynku. Samsung zapowiedział, że nowa pralka Bespoke AI trafi do Europy jeszcze w tym roku, podczas gdy pozostałe produkty mają być dostępne w przyszłym roku. To oznacza, że entuzjaści nowoczesnych technologii będą mogli już wkrótce sprawdzić w praktyce, czy wizja inteligentnego domu Samsunga rzeczywiście sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

REKLAMA

Maciej Gajewski 04.09.2025 18:49

Ładowanie...