Ludzie są jak boty - twierdzi twórca ChataGPT. “Jesteśmy jak jeden wielki generator tekstu”

Sam Altman po raz kolejny wywołał dyskusję o kondycji internetu. Kilka dni po tym, jak przyznał, że "teoria martwego internetu" może mieć w sobie ziarno prawdy, szef OpenAI stwierdził, że media społecznościowe zaczynają sprawiać wrażenie sztucznych jak nigdy wcześniej.

Internet traci ludzki głos. Sam Altman twierdzi, że ludzie gadają jak generatywna AI

W poście opublikowanym na X Altman opisał "najdziwniejsze doświadczenie", jakie miał podczas czytania komentarzy na forach poświęconych Codexowi - nowemu narzędziu OpenAI dla programistów. "Zakładam, że to wszystko fejk albo boty, chociaż wiem, że wzrost [możliwości] Codexa jest realny" - napisał.

Jego zdaniem zjawisko może mieć kilka przyczyn. Po pierwsze, sami użytkownicy mieli przejąć pewne maniery językowe charakterystyczne dla modeli AI. Po drugie, społeczności "ekstremalnie online" zaczynają się poruszać w bardzo podobnych rytmach i schematach. Altman wskazał też na efekt cyklu popularności, który w branży AI ma charakterystyczne huśtawki nastrojów: od "to już koniec" do "wracamy silniejsi niż kiedykolwiek". Dodatkowo - jak podkreślił - media społecznościowe w naturalny sposób nagradzają treści nastawione na szybkie zaangażowanie, a twórcy zarabiający na kliknięciach dostosowują się do tej logiki.

"Efekt netto jest taki, że AI Twitter i AI Reddit wydają się dziś bardzo fałszywe, w sposób, w jaki nie były jeszcze rok czy dwa lata temu" - podsumował Altman.

Internet zmienia ton, a Altman idzie w ślad za internetem

Kilka dni temu Altman przyznał, że teoria martwego internetu - opisywana jako wizja sieci zalanej przez boty i automatyczne konta - nie brzmi już tak absurdalnie jak kiedyś. Teraz idzie krok dalej, sugerując, że nawet prawdziwi ludzie zaczęli mówić jak sztuczna inteligencja.

Podobnymi spostrzeżeniami podzielił się Paul Graham, współzałożyciel Y Combinatora, który zauważył, że w sieci coraz częściej pojawia się treść tworzona nie tylko przez państwowe farmy botów, lecz także przez indywidualnych "influencerów" wykorzystujących AI. Z kolei Chris Best, dyrektor generalny Substacka, ostrzegał w podcaście a16z, że "wyrafinowane boty AI" mogą całkowicie zdominować krajobraz medialny, produkując niskiej jakości treści zwane "AI slopem".

Internet w fazie transformacji

Choć wiele zjawisk opisanych przez Altmana można tłumaczyć socjologią internetu i logiką platform społecznościowych, jego słowa zwracają uwagę na coraz bardziej dający się we znaki problem: granica między treścią tworzoną przez ludzi a sztuczną inteligencją staje się coraz mniej wyraźna. Słowa te nabierają tym większego wydźwięku kiedy zauważymy, że padły one ze strony człowieka, który pośrednio - poprzez decyzję o wydaniu ChatGPT, a później jego komercjalizacji - doprowadził do bańki, w której jesteśmy teraz.

Malwina Kuśmierek 09.09.2025 14:06

