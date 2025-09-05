/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk

Polskie czołgi K2PL dostaną system Trophy, najbardziej zaawansowany system ochrony na świecie. Został on wiele razy sprawdzony w boju.

Bogdan Stech
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
REKLAMA

Nowoczesne pole walki to strefa śmierci. Czołgi i transportery opancerzone, które jeszcze kilka dekad temu budziły respekt samą swoją sylwetką, dziś są stale zagrożone przez przeciwpancerne pociski kierowane, rakiety i granatniki.

Dlatego armie świata inwestują w technologie, które mogą uratować życie załogi i sam sprzęt wart miliony dolarów. Jednym z najciekawszych i najbardziej zaawansowanych rozwiązań jest Trophy. Jest to aktywny system ochrony pojazdów opancerzonych, opracowany przez izraelską firmę Rafael Advanced Defense Systems.

REKLAMA

Taki właśnie system pojawi się w polskich czołgach K2PL. Umowa w tej sprawie została właśnie na XXXIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach gdzie porozumienie w zawarły izraelski koncern Rafael Advanced Defense Systems i południowokoreański Hyundai Rotem, od której kupiliśmy czołgi K2.

Tarcza XXI wieku

W największym skrócie Trophy to coś w rodzaju tarczy. Nie mamy tu mowy o niewidzialnych "polach siłowych", ale o zaawansowanej elektronice i amunicji, które potrafią zestrzelić nadlatujący pocisk, zanim ten uderzy w pojazd. To właśnie dlatego Trophy zaliczany jest do grupy tzw. Active Protection Systems (APS), czyli aktywnych systemów ochrony.

System Tropy na czołgu Leopard 2. Strzałką zaznaczono charakterystyczny radar, który namierza nadlatujące pociski.

System składa się z radaru wykrywającego zagrożenia oraz wyrzutni ładunków przechwytujących. Kiedy pocisk przeciwpancerny zbliża się, Trophy automatycznie oblicza jego trajektorię, a następnie w ułamku sekundy odpalany jest przeciwpocisk, który niszczy nadlatujące niebezpieczeństwo.

Szybki komputer i grad odłamków

System opiera się na technologiach obliczeniowych o dużej mocy. Po wykryciu nadlatującego pocisku system automatycznie oblicza różne parametry, takie jak wektor zbliżania, charakter zagrożenia, czas do uderzenia i kąt natarcia.

Pociski obronne są wystrzeliwane przez dwie obracające się wyrzutnie pocisków umieszczone po bokach pojazdu. Wyrzutnie te wystrzeliwują szereg małych pocisków EFP (Penetrator formowany wybuchowo), tworzących precyzyjną i gęstą chmurę odłamków w obszarze przed nadlatującym pociskiem przeciwpancernym.

Wlatujący w taką chmurę pocisk jest dosłownie szatkowany przez odłamki i wybucha przed czołgiem nie wyrządzając mu żadnej szkody.

Więcej na Spider's Web:

System jest skuteczny w 90 proc. i chroni pojazd z wszystkich kierunków. Całość odbywa się tak szybko, że załoga często nawet nie zdąży zareagować, a system działa w pełni automatycznie.

Trophy nie tylko przechwytuje pociski. System oblicza również trajektorię i dane o kierunku, z którego został oddany strzał. Dzięki temu załoga może szybko, a w niektórych przypadkach także automatycznie odpowiedzieć ogniem w stronę wroga, dokładnie w punkt, z którego wystrzelono pocisk. To nie tarcza pasywna, ale aktywny strażnik, który nie tylko ratuje życie, ale też pomaga walczyć.

Najlepszy system na świecie

Pierwsze testy Trophy przeprowadzono jeszcze w 2005 r., ale prawdziwy sprawdzian przyszedł w 2011 r., kiedy system został po raz pierwszy użyty bojowo na izraelskim czołgu Merkava Mk. IV. Pocisk przeciwpancerny wystrzelony przez bojowników w Strefie Gazy został przechwycony, a czołg pozostał nienaruszony. Od tego momentu Trophy nie tylko trafił do wyposażenia izraelskiej armii, ale zaczął interesować również inne państwa.

System jest bez przerwy udoskonalany i testowany w warunkach bojowych. To dlatego jest to w tej chwili najbardziej zaawansowany system aktywnej ochrony pojazdów na świecie.

REKLAMA

Poza Izraelem system Trophy trafił również do armii Stanów Zjednoczonych, które wyposażyły w niego część swoich czołgów M1 Abrams. Interesowały się nim również Niemcy, rozważając instalację na Leopardach 2. Coraz więcej krajów analizuje możliwość zakupu, ponieważ w dobie nowoczesnych zagrożeń systemy APS stają się standardem, a nie luksusem.

Można więc śmiało powiedzieć, że weszliśmy w nową erę wojskowości, w której grubość pancerza nie jest już jedynym kryterium bezpieczeństwa. W przyszłości wszystkie nowoczesne wozy bojowe będą musiały mieć nie tylko armatę i silnik, ale również własną, inteligentną tarczę. I bardzo dobrze, że polskie czołgi będą miały takie systemy.

REKLAMA
Bogdan Stech
05.09.2025 17:20
Tagi: Czołgi
Najnowsze
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
11:33
Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc
Aktualizacja: 2025-09-05T11:33:07+02:00
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA