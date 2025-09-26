Polska stawia na drony z Ukrainy. MON zapowiada wielką współpracę

Ładowanie...

Ukraina stała się światowym laboratorium dronów bojowych. Polska zamierza to wykorzystać. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło zacieśnienie współpracy z Kijowem w zakresie bezzałogowych systemów oraz technologii antydronowych. Ma to być początek dużej transformacji polskiego wojska i przemysłu zbrojeniowego.

Drony z doświadczeniem frontowym

Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i bojowe, jeszcze kilka lat temu traktowane jako uzupełnienie klasycznego uzbrojenia, dziś są jednym z istotniejszych elementów nowoczesnego pola walki. Ukraina z racji panującej tam wojny przeszła przyspieszoną ewolucję w tej dziedzinie, stając się światowym liderem w zakresie wykorzystywania dronów w działaniach militarnych.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia w Sejmie podkreślił, że Ukraina ma dziś najlepiej przetestowane i najbardziej doświadczone systemy dronowe i antydronowe. Dodał, że Polska nie może pozwolić sobie na ignorowanie tego potencjału i zamierza z niego w pełni skorzystać.

Porozumienia wojskowe i przemysłowe

Jak czytamy na łamach Defence24, podczas niedawnej wizyty szefa MON w Kijowie podpisano 3 kluczowe porozumienia, które otwierają nowy etap współpracy między Polską a Ukrainą. Pierwsze dotyczy rozwijania wspólnych zdolności operacyjnych w zakresie dronów, zarówno lądowych, jak i nawodnych oraz podwodnych. Współpraca ta obejmie nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także transfer technologii i wspólne projekty rozwojowe. Drugie porozumienie zakłada bliższą współpracę bilateralną między ministerstwami obrony, w tym systematyczne udostępnianie danych i analiz przydatnych dla sił zbrojnych obu państw. Trzecia umowa związana jest natomiast z działającym w Bydgoszczy Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC). Polska deklaruje chęć rozwoju tej instytucji i zaprasza do współpracy kolejne państwa sojusznicze.

Jednym z ważniejszych wątków współpracy jest również rozwój przemysłowy. Jak poinformował szef MON, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej prowadzi rozmowy o tworzeniu trójstronnych spółek joint venture z udziałem partnerów z Polski, Ukrainy i USA. Nowe podmioty miałyby działać na terytorium Polski i specjalizować się m.in. w produkcji oraz serwisie dronów bojowych i systemów przeciwdziałania bezzałogowym platformom.

To może oznaczać istotny impuls dla krajowego przemysłu obronnego, który dzięki ukraińskim doświadczeniom bojowym i amerykańskiemu kapitałowi zyska dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych. Dla samego MON-u to również szansa na szybsze unowocześnienie armii i dostosowanie jej do realiów współczesnego pola walki.

Marcin Kusz 26.09.2025 15:18

