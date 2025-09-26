#B69AFF
Polska stawia na drony z Ukrainy. MON zapowiada wielką współpracę

Polska i Ukraina zacieśniają współpracę w dziedzinie dronów i obronności. MON chce wykorzystać ukraińskie doświadczenie bojowe do rozwoju własnych technologii.

Marcin Kusz
Polska bierze ukraińskie drony. Wojsko będzie mocniejsze
Ukraina stała się światowym laboratorium dronów bojowych. Polska zamierza to wykorzystać. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło zacieśnienie współpracy z Kijowem w zakresie bezzałogowych systemów oraz technologii antydronowych. Ma to być początek dużej transformacji polskiego wojska i przemysłu zbrojeniowego.

Drony z doświadczeniem frontowym

Bezzałogowe systemy rozpoznawcze i bojowe, jeszcze kilka lat temu traktowane jako uzupełnienie klasycznego uzbrojenia, dziś są jednym z istotniejszych elementów nowoczesnego pola walki. Ukraina z racji panującej tam wojny przeszła przyspieszoną ewolucję w tej dziedzinie, stając się światowym liderem w zakresie wykorzystywania dronów w działaniach militarnych.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wystąpienia w Sejmie podkreślił, że Ukraina ma dziś najlepiej przetestowane i najbardziej doświadczone systemy dronowe i antydronowe. Dodał, że Polska nie może pozwolić sobie na ignorowanie tego potencjału i zamierza z niego w pełni skorzystać.

Porozumienia wojskowe i przemysłowe

Jak czytamy na łamach Defence24, podczas niedawnej wizyty szefa MON w Kijowie podpisano 3 kluczowe porozumienia, które otwierają nowy etap współpracy między Polską a Ukrainą. Pierwsze dotyczy rozwijania wspólnych zdolności operacyjnych w zakresie dronów, zarówno lądowych, jak i nawodnych oraz podwodnych. Współpraca ta obejmie nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń, ale także transfer technologii i wspólne projekty rozwojowe. Drugie porozumienie zakłada bliższą współpracę bilateralną między ministerstwami obrony, w tym systematyczne udostępnianie danych i analiz przydatnych dla sił zbrojnych obu państw. Trzecia umowa związana jest natomiast z działającym w Bydgoszczy Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina (JATEC). Polska deklaruje chęć rozwoju tej instytucji i zaprasza do współpracy kolejne państwa sojusznicze.

Jednym z ważniejszych wątków współpracy jest również rozwój przemysłowy. Jak poinformował szef MON, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej prowadzi rozmowy o tworzeniu trójstronnych spółek joint venture z udziałem partnerów z Polski, Ukrainy i USA. Nowe podmioty miałyby działać na terytorium Polski i specjalizować się m.in. w produkcji oraz serwisie dronów bojowych i systemów przeciwdziałania bezzałogowym platformom.

To może oznaczać istotny impuls dla krajowego przemysłu obronnego, który dzięki ukraińskim doświadczeniom bojowym i amerykańskiemu kapitałowi zyska dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych. Dla samego MON-u to również szansa na szybsze unowocześnienie armii i dostosowanie jej do realiów współczesnego pola walki.

26.09.2025 15:18
