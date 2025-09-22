Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry

Ładowanie...

Jeszcze kilka lat temu mówiono, że Bałtyk to spokojne, wewnętrzne jezioro Unii Europejskiej. No cóż, te czasy już minęły. Rosnące napięcia geopolityczne sprawiły, że to morze stało się jednym z najbardziej newralgicznych punktów na mapie Europy. Każdy, kto choć trochę śledzi wiadomości, wie, że coś wisi w powietrzu. Rosyjskie ćwiczenia wojskowe, prowokacje powietrzne i morskie – to już nie są incydenty, to nowa codzienność.

Polska i Szwecja postanowiły działać. I to wcale nie po cichu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i szwedzki minister obrony Pal Jonson we wrześniu podpisali przełomowe porozumienie o współpracy obronnej.

To jest game changer. Dokument otwiera drogę do wspólnych operacji, rozwoju nowych technologii wojskowych i zacieśniania relacji, które jeszcze niedawno nie były tak intensywne. Szwecja, jako najmłodszy członek NATO, pokazuje, że nie zamierza tracić czasu na integrację. Wręcz przeciwnie, wchodzi do gry z impetem godnym pozazdroszczenia.

Zaskoczenie to drugie imię sprawności

Głównym dowodem na to zacieśnienie współpracy są ćwiczenie pod kryptonimem Gotland Sentry (GOSE). Nie są to jednak typowe, długo planowane manewry, o których media trąbią od tygodni. To SNEX, czyli Short Notice Exercise, czyli ćwiczenie z krótkim czasem uprzedzenia. Żołnierze dostają informację w ostatniej chwili i muszą w mgnieniu oka być gotowi do działania.

Taki format ćwiczeń to prawdziwy sprawdzian. Weryfikuje faktyczną gotowość bojową, a nie tylko to, co jest w papierach. Liczy się dynamika, elastyczność dowodzenia i przede wszystkim interoperacyjność, czyli zdolność do płynnej współpracy między różnymi armiami.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało w serwisie X, że "to jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową".

Bez długich przygotowań, w trybie natychmiastowej reakcji – Polska i Szwecja sprawdzają faktyczną gotowość bojową. Szybkie przemieszczenie sił drogą powietrzną, morską i lądową. Wspólna tarcza odstraszania i obrona kolektywna w kluczowym regionie Bałtyku. GOSE to nie tylko trening – to realny sygnał jedności, determinacji i gotowości obu państw do obrony wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa obywateli - podał w komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Demonstracja jedności

Gotland Sentry to nie tylko test sprawności polskiego i szwedzkiego wojska. To przede wszystkim bardzo głośny i wyraźny sygnał, skierowany do każdego, kto mógłby mieć niecne plany wobec regionu. To demonstracja, że Polska i Szwecja są gotowe do wspólnej obrony. Bałtyk nie jest już strefą niczyją. To obszar, gdzie dwa silne państwa, wspierane przez Sojusz Północnoatlantycki, są czujne i gotowe do natychmiastowej reakcji.

To pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji. To efekt podpisanego 2 września porozumienia o współpracy obronnej. Dokument obejmuje m.in. wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych - powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz.

