Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów

Bilety na przejazd Pendolino do Zakopanego sprzedały się tak szybko, że przewoźnik zdecydował się wydłużyć skład. W wagonach powinien śmigać lepszy internet.

Adam Bednarek
Problemy z działaniem internetu w polskich pociągach to historia długa, co najmniej tak samo, jak podwójne Pendolino, które wkrótce pojedzie do Zakopanego. Przewoźnik nie chował głowy w piasek i starał się naprawić sytuację związaną z kiepskim działaniem sieci. Instalował specjalne sprzęty czy testował kolejne rozwiązania, ze Starlinkami na czele. Z nadzieją można patrzeć również w stronę nowych pasm uruchamianych przez operatorów. Choćby Plus przypominał, że celem aukcji ogłoszonej przez UKE była budowa ogólnopolskiej sieci 5G, szczególnie w obszarach wiejskich i wzdłuż szlaków komunikacyjnych - np. dróg i kolei.

Lepsze WiFi w Pendolino

Teraz PKP Intercity poinformowało, że wymieniło urządzenia odpowiadające za dostęp do sieci w pociągach Pendolino. Na pokładzie działają nowoczesne routery obsługujące standard 5G. Internet ma być szybszy i stabilniejszy, a przy tym lepiej radzić sobie w trudnym terenie. Sygnał łączy możliwości kilku operatorów, co zwiększa niezawodność połączenia. I co najważniejsze – dostęp został uproszczony, nie trzeba się logować ani nawet podawać adresu mailowego.

Dzięki tym zmianom surfowanie czy praca zdalna podczas podróży będzie jeszcze bardziej komfortowe – przekonuje PKP Intercity.

Nadchodzi dobra okazja do testów

Pendolino pojedzie do Zakopanego. PKP Intercity przygotowało wyjątkową ofertę na inauguracyjny przejazd pociągu do Zakopanego i Nowego Targu, zaplanowany na 18 października 2025 r. Tego dnia pasażerowie mogli kupić bilety na przejazd w drugiej klasie za symboliczną złotówkę. Szybko się wyprzedały, ale nie ma co się martwić, bo przewoźnik postanowił dołożyć dodatkowy pociąg.

Dwa połączone składy o długości 400 m zabiorą na swoich pokładach ponad 800 osób. Sprzedaż promocyjnych biletów rozpocznie się w środę 24 września o godz. 10.

PKP Intercity przypomina, że pociągi kategorii Express InterCity Premium rozpoczną regularne kursowanie do Zakopanego od 14 grudnia, kiedy wejdzie zimowy rozkład jazdy. Bezpośrednie połączenie do popularnej miejscowości turystycznej położonej w Tatrzańskim Parku Narodowym zapewni pociąg EIP z Trójmiasta. Czas przejazdu z Zakopanego do Gdańska Głównego wyniesie 7 h i 1 minutę. Skład zatrzyma się po drodze m.in. w Warszawie i Krakowie. Z Krakowa do Zakopanego dojedzie w 1 h 57 minut i będzie to najkrótszy czas przejazdu w historii.

Latem trasa zostanie wydłużona do Kołobrzegu. Pendolino od morza aż do Tatr.

22.09.2025 14:03
