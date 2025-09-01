/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"

Czy pająki mogą wykorzystywać światło, by zwiększyć skuteczność polowania? Nowe badania wskazują, że niektóre gatunki potrafią manipulować środowiskiem w sposób przypominający strategię żywej przynęty.

Marcin Kusz
Świetlik w sieci to nie koniec. Pająk tylko czeka
REKLAMA

Na pierwszy rzut oka wygląda to na zaniechanie ataku. Pająk z gatunku Psechrus clavis, zamiast pożreć świetlika złapanego w pajęczynę, czeka. I to nie minutę czy dwie, lecz czasem nawet godzinę. W tym czasie regularnie sprawdza, czy owad nadal się porusza i czy nadal emituje światło. To zachowanie, pozornie nieproduktywne, ma jednak głęboki sens. Świetlik pozostawiony przy życiu staje się żywą reklamą dla innych ofiar.

Badacze z Tajwanu udowodnili, że błyskające ciało świetlika działa jak magnes na inne owady. Pająk nie poluje aktywnie, lecz pozwala swojej ofierze pracować dla siebie, przyciągając kolejne stworzenia wprost w lepkie nici pajęczyny.

REKLAMA

Eksperyment z diodami LED ujawnia więcej

Aby potwierdzić założoną hipotezę, naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów. Na pajęczynach umieszczono niewielkie diody emitujące światło identyczne jak bioluminescencja świetlików. Wyniki są wręcz porażające. Liczba owadów wpadających w sieć wzrosła aż 3 razy. Co więcej, gdy ograniczono się wyłącznie do świetlików, to pajęczyny przyciągały ich aż 10 razy więcej,  szczególnie samce najpewniej szukające partnerek.

Zachowanie pająka okazuje się więc wyjątkowo wyrafinowaną strategią manipulacyjną inne gatunki. W odróżnieniu od innych ofiar, które są zabijane natychmiast, świetliki są rozpoznawane i selektywnie przetrzymywane. Wszystko to w imię zwiększenia szans na kolejne łowy.

Ewolucja uczy cierpliwości i sprytu

To zaledwie drugi przypadek w historii nauki, gdy opisano podobne zachowanie u pająków. Jednak Psechrus clavis reprezentuje zupełnie inny gatunek niż ten obserwowany wcześniej. Sugeruje to, że podobne strategie mogą być bardziej powszechne, niż dotychczas sądzono. Pająki nie działają na ślepo. Potrafią rozróżniać rodzaje ofiar i dostosowywać swoje reakcje. Jak tłumaczą naukowcy, ich zdolność do odróżnienia świetlików od innych owadów może wynikać właśnie z bioluminescencyjnych sygnałów świetlnych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Pomysł wykorzystywania żywego stworzenia jako przynęty może wydawać się makabryczny. Pamiętajmy jednak, że natura nie kieruje się etyką, lecz skutecznością. Strategia Psechrus clavis przypomina swego rodzaju spektakl: świetlik gra tu główną rolę, pająk reżyseruje zza kurtyny, a nieświadome owady stają się widownią i jednocześnie ofiarą.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
01.09.2025 06:30
Tagi: naukowcyowadyzwierzęta
Najnowsze
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje na dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA