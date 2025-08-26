Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz

Ładowanie...

Zespół prowadzony przez dr Małgorzatę Stanek (Instytut Botaniki PAN) zbierał dane na przydrożnych trawnikach w Katowicach i Krakowie przez dwa sezony (2023-2024). Testowano 3 modele: intensywny (6 koszeń), umiarkowany (3) oraz biocenotyczny (1 pod koniec sezonu). Oceniano m.in. skład gatunkowy, biomasę, wilgotność i temperaturę gleby, składniki odżywcze, zanieczyszczenia oraz aktywność mikroorganizmów.

Z perspektywy biologii rzadkie koszenie sprzyja bioróżnorodności roślin, zapylaczom i życiu w glebie. Większa pokrywa roślinna stabilizuje temperaturę i wilgotność przy gruncie, ogranicza erozję i ułatwia wiązanie zanieczyszczeń z powietrza. To przekłada się na odporność zieleni na susze i ulewne deszcze.

Wyniki są jednoznaczne. Kośmy raz do roku. Ale nie wszędzie

Jak czytamy na łamach Nauka w Polsce, cięcie raz na sezon maksymalizuje wilgotność i retencję wody oraz zdolność trawnika do wyłapywania zanieczyszczeń. Rzadkie koszenie zwiększa masę roślinną i liczbę kwitnących gatunków, co wzbogaca bazę pokarmową dla owadów. Więcej biomasy to też więcej próchnicy, która jest istotna dla żyzności i magazynowania wody.

Pamiętajmy jednak, że np. w pasach przydrożnych priorytetem są przede wszystkim widoczność i bezpieczeństwo. Na łukach, skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wysoka roślinność nie może zasłaniać kierowcom i pieszym pola widzenia ani znaków. Właśnie dlatego w tych miejscach koszenie musi być częstsze i lepiej planowane, np. utrzymuje się niższe pasy bezpieczeństwa przy jezdni, a dalej pozwala roślinności rosnąć wyżej.

Z kolei w parkach i na osiedlach dochodzą także względy użytkowe i estetyczne. Trawniki mają służyć piknikom, zabawie dzieci czy rekreacji, ale nie muszą być już wystrzyżone na dywan. Rozsądnym kompromisem są 2-3 koszenia w sezonie, które wykonywane są poza falami upałów i suszy. W miastach sprawdza się też koszenie mozaikowe. Polega ono na tym, że wybrane polany i ścieżki tnie się regularnie, inne zostawia do zakwitnięcia. Pozwala to zachować funkcjonalność terenu, a jednocześnie wspiera bioróżnorodność. Zdaniem specjalistów istotna jest także bieżąca ocena stanu runi i potrzeb użytkowników: najpierw przegląd, potem decyzja o zabiegu, zamiast sztywnego kalendarza. Dzięki temu zieleń pozostaje bezpieczna i wygodna, a jednocześnie chłodzi miasto, zatrzymuje wodę i daje pokarm zapylaczom.

Ten projekt może pomóc osobom decyzyjnym

Trawniki to nawet 70 proc. otwartych terenów zielonych w miastach, więc jeden schemat nie wystarczy. Badacze rekomendują podejście strefowe: intensywniej przy skrzyżowaniach i przejściach, rzadziej w głębi parków; pozostawianie płatów dzikiej roślinności tam, gdzie to możliwe oraz plan koszeń zsynchronizowany z falami upałów i suszy.

Projekt ToBeLawn, realizowany przez Instytut Botaniki PAN, UJ i UŚ przy współpracy służb zieleni Krakowa i Katowic (program Nauka dla Społeczeństwa), kończy właśnie prace nad praktycznymi zaleceniami: kiedy, gdzie i jak często ciąć, aby pogodzić ekologię, bezpieczeństwo, koszty i oczekiwania mieszkańców. To dobrze, że taki w ogóle powstał. Jeśli zaczniemy traktować trawnik jak ekosystem, a nie jedynie zielony dywan, zyskamy żyźniejszą glebę, chłodniejsze ulice i zdrowszą zieleń, bez rezygnacji z porządku tam, gdzie jest on naprawdę potrzebny.

Marcin Kusz 26.08.2025 06:21

