#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Odrzutowóz wkroczy na ulice. Mieszkańcy na stare ubrania dostaną też stare worki

Do MPSZOK-ów i Gratowozów sunących po polskich miastach dołączy kieliecki Odrzutowóz – nie chodzi o osiąganie nadmiernych prędkości, a o poradzenie sobie z problemem używanej odzieży.

Adam Bednarek
uzywana odziez
REKLAMA

Nowe przepisy, które weszły w życie wraz z nowym rokiem, narobiły niemałego zamieszania. W PSZOK-ach kolejki, więc kontenery na używaną odzież wypełniły się też taką, która do niczego się nie nadaje. Zdaniem jednego z operatorów zmiany doprowadziły do pogorszenia jakości odzieży zbieranej do kontenerów i znacznego wzrostu kosztów jej utylizacji, więc po prostu wycofał się z tej działalności.

Zdaniem ekspertów zawiodła edukacja i fakt, że Polacy nie mieli pewności, kiedy wizyta w PSZOK-u jest faktycznie konieczna. Głosy, że zamieszanie będzie, pojawiały się zresztą od samego początku. Z czasem miasta jednak znalazły rozwiązania.

REKLAMA

O metodach pisaliśmy na Spider's Web:

Teraz skutecznego sposobu szukają Kielce. Miasto dostarczy do gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych fioletowe worki. Wystarczy je zapełnić i w wyznaczonym dniu wystawić w altanie śmietnikowej. Odbiór odpadów wyznaczany będzie raz na kwartał.

- Harmonogram odbioru trafi bezpośrednio do mieszkańców oraz zostanie opublikowany na stronie kielce.eu. Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i prośby ze strony zarządców spółdzielni i wspólnot. Chcemy przygotować system, który będzie wygodny oraz bezpieczny – podkreśla zastępczyni prezydentki Aneta Boroń.

Kielce idą więc śladem m.in. Ustronia, gdzie z kolei mieszkańcom wręczane są pomarańczowe worki. Kolor jest mniej ważny, istotna jest idea, dzięki której cały proces jest nieco łatwiejszy i przyjemniejszy niż wizyta w PSZOK-u.

Okazji do oddania niepotrzebnych ubrań będzie zresztą więcej

Na ulice Kielc od października wyjedzie Odrzutowóz. Pojazd będzie odbierał wyłącznie odzież i zatrzyma się w kilku miejscach miasta.

- Żeby realizować tę usługę zakupiliśmy dodatkowy samochód elektryczny. Będzie ładowany energią elektryczną pochodzącą z biogazowni zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa – mówi Tomasz Kasprzyk, prezes PGO w Promniku.

Zbiórka będzie tylko dla osób, które płacą za odbiór odpadów w Kielcach, a oddać będzie można 1 worek (do 120 l) na gospodarstwo domowe raz na kwartał.

Oprócz tego Kielce we współpracy z sektorem NGO planuje przeprowadzić akcje edukacyjną i promującą selektywną zbiórkę odpadów. Prezydentka Agata Wojda zapowiada m.in. warsztaty związane z recyklingiem, w których udział mogliby brać mieszkańcy.

Kiedy oddawanie ubrań jest wygodne, a punkty są w pobliżu, ludzie chętnie oddają niepotrzebne im ciuchy

Dobrym przykładem jest Warszawa, gdzie między styczniem a sierpniem do specjalnych 26 kontenerów mieszkańcy dostarczyli ok. 150 tys. kg odzieży używanej. To pokazuje, ile tekstyliów kupujemy i przechowujemy, ale też jest dowodem na to, że jeśli da się taką szansę, to ubrania mogą krążyć. Na to zapewne liczą też w Kielcach.

REKLAMA

Patrząc na nowe worki, Gratowozy czy Odrzutowozy ciśnie na usta się jedno pytanie: nie można było wcześniej?

Wyobraźmy sobie, że miasta zapowiadają te wszystkie nowości jeszcze przed nowym rokiem. Potem zmiany zgodnie z planem wchodzą w życie 1 stycznia. Każdy wie, gdzie może oddać ubrania i kiedy wizyta w PSZOK-u jest konieczna, a kiedy wystarczy kontener albo specjalny worek. Nie ma całego zamieszania, nerwów, stresu i kolejek. Najwyraźniej jednak bez szkody nie będzie mądrości.

REKLAMA
Adam Bednarek
17.09.2025 08:57
Tagi: Recyklingsegregacja odpadów
Najnowsze
7:22
Google wrócił na cmentarz. Wykopał stary pomysł i dał mu nową nazwę
Aktualizacja: 2025-09-17T07:22:02+02:00
6:51
Światłowód obowiązkowy w każdym domu. Rząd szykuje zmiany w prawie
Aktualizacja: 2025-09-17T06:51:00+02:00
6:41
Fałszywy rekruter oferuje pracę marzeń na Allegro. "Twoje zadanie jest bardzo proste"
Aktualizacja: 2025-09-17T06:41:00+02:00
6:31
Miliarderzy chcą centrów danych w kosmosie. Ziemia już im nie wystarcza
Aktualizacja: 2025-09-17T06:31:00+02:00
6:21
Rosja atakuje cyfrowo. Polskie szpitale i wodociągi na celowniku
Aktualizacja: 2025-09-17T06:21:00+02:00
6:11
Te kropki to nie galaktyki. Kosmos ukrywa nowy typ obiektów
Aktualizacja: 2025-09-17T06:11:00+02:00
21:09
Wolny internet? Teraz od razu dowiesz się, gdzie leży problem
Aktualizacja: 2025-09-16T21:09:44+02:00
20:30
Zuckerberg już żyje w przyszłości. Wkrótce założysz okulary rodem z filmu sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-16T20:30:10+02:00
19:51
Kupujesz nowy smartfon, a tam zainstalowana karta SIM. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-16T19:51:22+02:00
19:03
Dzikie wysypiska znikną z mapy Polski. 300 mln zł na walkę z ekologicznymi bombami
Aktualizacja: 2025-09-16T19:03:43+02:00
18:22
Więcej wojsk NATO w Polsce. To reakcja na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-09-16T18:22:14+02:00
17:42
Bateria ci pada po zainstalowaniu iOS 26? To normalne - mówi Apple
Aktualizacja: 2025-09-16T17:42:03+02:00
17:12
Polska odpala Patrioty. Historyczny moment, który zmienia naszą obronę powietrzną
Aktualizacja: 2025-09-16T17:12:56+02:00
16:35
Samsung na wynos z Żabki. To nie żart, tylko nowa usługa
Aktualizacja: 2025-09-16T16:35:56+02:00
15:56
Hałda jak wulkan była utrapieniem. Teraz mieszkańcy wreszcie odetchną
Aktualizacja: 2025-09-16T15:56:45+02:00
15:31
Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba
Aktualizacja: 2025-09-16T15:31:55+02:00
14:51
Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje
Aktualizacja: 2025-09-16T14:51:00+02:00
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
11:03
Wielka zmiana w polskim wojsku. Nadciągają Borsuki, załogi już ćwiczą
Aktualizacja: 2025-09-16T11:03:07+02:00
10:28
Oto nowy król automatów paczkowych w Polsce. Potrzebny był sojusz, żeby pokonać lidera
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:52+02:00
10:16
Po co marnować tyle miejsca? Xiaomi ma pomysł na wielką wyspę aparatów
Aktualizacja: 2025-09-16T10:16:48+02:00
9:21
Pokazali, jakiej kaucji za butelki i puszki chcą Polacy. Oto cena porządku
Aktualizacja: 2025-09-16T09:21:48+02:00
8:46
Panasonic Z95B - powrót króla OLED-ów czy płonna nadzieja?
Aktualizacja: 2025-09-16T08:46:19+02:00
8:01
Znany producent zmienia numerację telefonów. Powód jest absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-16T08:01:53+02:00
7:30
Smycz do iPhone'a za 319 zł rwie się jak papier toaletowy. Nie kupuj jej
Aktualizacja: 2025-09-16T07:30:43+02:00
7:00
Fizycy przywołali kwantowego demona. Przez 67 lat był hipotezą
Aktualizacja: 2025-09-16T07:00:00+02:00
6:34
To nie góra. To fala. Dawne tsunami wymykają się dzisiejszej wyobraźni
Aktualizacja: 2025-09-16T06:34:00+02:00
6:23
Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz
Aktualizacja: 2025-09-16T06:23:00+02:00
6:12
Zrobili wyspę ze starego szkła. Coś zaczęło na niej rosnąć
Aktualizacja: 2025-09-16T06:12:00+02:00
6:01
Samsung Galaxy kontra Chiny. Dopłacamy za technologie czy za marketing?
Aktualizacja: 2025-09-16T06:01:00+02:00
20:46
iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-09-15T20:46:40+02:00
20:18
iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji
Aktualizacja: 2025-09-15T20:18:55+02:00
19:20
iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?
Aktualizacja: 2025-09-15T19:20:26+02:00
18:40
Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę
Aktualizacja: 2025-09-15T18:40:35+02:00
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA