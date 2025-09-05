NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić

Ładowanie...

Choć lądowanie załogowe w ramach programu Artemis planowane jest dopiero na 2027-2030 rok, NASA już teraz intensyfikuje przygotowania do misji. Jednym z istotniejszych elementów księżycowej logistyki ma być nowy łazik terenowy (Lunar Terrain Vehicle – LTV). Agencja nie tylko nie wybrała jeszcze wykonawcy samego pojazdu, ale także opon. Właśnie dlatego ogłosiła projekt Rock and Roll Challenge, którego celem jest znalezienie najlepszego projektu księżycowego koła przyszłości.

To nie mają być zwykłe opony

Zaprojektowanie koła, które poradzi sobie na Księżycu, to znacznie większe wyzwanie, niż stworzenie opony do auta osobowego czy ciężarowego. Księżycowy grunt to elektrostatycznie naładowany, ostry regolit, a warunki termiczne są ekstremalne – od -219 do +121°C. Przy niższej grawitacji i bardziej wymagającym środowisku projektanci muszą wziąć pod uwagę masę, przyczepność, odporność materiałów i elastyczność. Wymagania NASA są wyśrubowane: nowe koła mają umożliwić jazdę z prędkością do 24 km/h, co oznacza, że nie można już bazować na sprawdzonych, sztywnych kołach z epoki Apollo.

Dzięki łazikowi astronauci będą mogli pokonywać znacznie większe odległości niż pieszo, transportować próbki, a nawet ewakuować się w razie potrzeby. Oznacza to, że od jakości projektu kół zależeć może nie tylko sukces misji badawczej, ale i bezpieczeństwo całej załogi. NASA jasno komunikuje, że mobilność będzie podstawą całej księżycowej infrastruktury. Także tej, która posłuży w przyszłości do załogowej wyprawy na Marsa.

Pierwszy etap konkursu potrwa do 4 listopada 2025 r. Dziesięciu finalistów poznamy w grudniu, a kolejny etap zakłada testy praktyczne i dalsze udoskonalenia konstrukcji. Zwycięski projekt ma zostać zaprezentowany latem 2026 r. podczas demonstracji na żywo. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to właśnie te koła zostaną zainstalowane na łaziku Artemis V, który dotrze na Księżyc w 2030 r. Wygrany projekt może zgarnąć aż 150 tys. dol.

*Źródło grafiki wprowadzającej: herox.com/NASARockandRoll

Marcin Kusz 05.09.2025 19:40

