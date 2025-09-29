#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

mBanku z dużą zmianą. Jutro możesz się zdziwić

Klienci mBanku powinni spodziewać się dużych zmian 30 września 2025 r. Tego dnia zostanie wprowadzona nowa wersja strony serwisu internetowego. Zmieni się też adres strony logowania do bankowości internetowej.

Albert Żurek
mBank nowa strona logowania
REKLAMA

Korzystający z aplikacji mBanku dostają powiadomienia, że z końcem września czekają ich zmiany. Bank zamierza odświeżyć wygląd strony, z której klienci indywidualni i firmowi uzyskają dostęp do swojego rachunku online.

REKLAMA

mBank się zmienia. Nowa strona serwisu bankowości internetowej od 30 września 

Od 30 września największą zmianą będzie ulepszony, bardziej nowoczesny wygląd serwisu transakcyjnego mBanku. Jak twierdzi dostawca usług w komunikacie zapowiadającym zmiany, strona logowania ma być spójna z wyglądem innych serwisów: strony informacyjnej oraz wyglądem serwisu transakcyjnego.

Nowa wersja witryny ma być podzielona na strefę logowania (najpewniej wciąż pozostaną opcję takie jak klienci indywidualni, firmowi, CompanyNet i Private Banking). Bez zmian pozostanie jednak wygląd samego serwisu transakcyjnego tuż po zalogowaniu się na konto. Nie zmieni się również wygląd i sposób logowania do aplikacji mobilnej. 

Wygląd starego serwisu transakcyjnego

Oznacza to, że nowości powinniście spodziewać się tylko w serwisach internetowych. Warto zwracać uwagę na takie kwestie, szczególnie teraz, gdy potencjalni cyberprzestępcy będą mogli chcieć wykorzystać ten fakt. Osoby przyzwyczajone do starego wyglądu strony internetowej mogą łatwiej nabrać się na fałszywe witryny. Łatwiej zalogować się do serwisu, którego stylistyka i układ jest nam dobrze znany, prawda? 

Na co trzeba jeszcze uważać? Na to, że adres logowania do strony też się zmieni. Dotychczasowy https://online.mbank.pl/pl/Login zostanie zastąpiony nowym, trochę innym - https://online.mbank.pl/connect/Login. Czy to oznacza, że stary adres jest zagrożony? Na szczęście nie - jeśli wpiszemy stary z pamięci (czy ktoś tak robi?) lub mamy go zapisanego w przeglądarce jako ostatnie wyszukiwania lub kartę, zostaniemy przeniesieni na właściwą stronę. 

Mimo wszystko zawsze warto sprawdzać, czy adres strony jest poprawny. Oszuści internetowi najczęściej są ograniczeni pod względem dostępnych technologii i ich fałszywe witryny korzystają z podejrzanych adresów złożonych z losowych znaków: liczb i liter oraz charakteryzują się zagranicznymi domenami. Jakiekolwiek zmiany to szansa na to, że aktywność cyberprzestępców się zwiększy. 

Co zrobić, aby mieć pewność, że logujemy się do mBanku?

To proste. Zamiast od razu wchodzić na stronę logowania do serwisu transakcyjnego, najlepiej będzie zajrzeć na stronę główną mbank.pl i kliknąć zaloguj się. Wtedy mamy 100 proc. pewności, że zalogujemy się do dobrego serwisu i nie podamy danych logowania oszustom. Sam mBank poleca tę metodę - ma stanowić wysoki poziom bezpieczeństwa.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
29.09.2025 20:50
Tagi: Bankowość elektronicznamBank
Najnowsze
19:56
Tak szybko ładują się nowe iPhone’y 17. Apple wreszcie odrobił pracę domową
Aktualizacja: 2025-09-29T19:56:27+02:00
19:50
Awaria Messengera. Są problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości
Aktualizacja: 2025-09-29T19:50:55+02:00
19:30
W tej grze sterujesz głową i słuchawkami. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-29T19:30:36+02:00
18:01
Ziemię uratował kosmiczny przypadek. Była sucha i martwa
Aktualizacja: 2025-09-29T18:01:39+02:00
17:18
Hubble odkrył galaktykę hybrydę. Jej przeszłość była brutalna
Aktualizacja: 2025-09-29T17:18:25+02:00
17:11
Łatwiej odbierzesz paczkę z Poczty. Nadchodzi wielkie przejęcie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:11:02+02:00
16:17
Chcesz internet, a i tak bierzesz telewizję. Tak to wygląda w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-29T16:17:11+02:00
15:01
Taki będzie OnePlus 15. Zapowiada się fenomenalnie
Aktualizacja: 2025-09-29T15:01:11+02:00
14:02
Najnowszy iPhone 17: gdzie w dobrej cenie można kupić wszystkie odmiany?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:02:41+02:00
13:25
Tani Samsung zaskakuje aktualizacją. Zawstydził droższe modele
Aktualizacja: 2025-09-29T13:25:35+02:00
12:21
Trump tupie nóżką. Grozi Europie za kary dla Big Techów
Aktualizacja: 2025-09-29T12:21:57+02:00
11:17
Polska rakieta leci w kosmos. Na pokładzie smakowite ładunki
Aktualizacja: 2025-09-29T11:17:44+02:00
10:27
Porysowane iPhone'y w sklepach. Apple: najlepsza będzie woda z solą
Aktualizacja: 2025-09-29T10:27:18+02:00
9:24
PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą
Aktualizacja: 2025-09-29T09:24:07+02:00
8:25
Apple idzie za ciosem po iPhonie 17. Lista nowości jest potężna
Aktualizacja: 2025-09-29T08:25:46+02:00
7:44
InPost zrobi własne Allegro. To już wiemy, o co chodziło w tej medialnej potyczce
Aktualizacja: 2025-09-29T07:44:40+02:00
6:15
Potężna dziura na dnie morza. To był horror, jak powstała
Aktualizacja: 2025-09-29T06:15:00+02:00
6:00
Wojsko Polskie ma nowe wyrzutnie rakiet. Siła ognia naszej armii potężnie wzrosła
Aktualizacja: 2025-09-29T06:00:00+02:00
16:45
Kim była dama z Chersonezu? Polacy rozwiązali zagadkę sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-09-28T16:45:00+02:00
16:30
Tajemnicze balony spadły w Białymstoku. To nie szpiedzy, to przemytnicy
Aktualizacja: 2025-09-28T16:30:00+02:00
16:15
Polacy budują największy katamaran świata. To superjacht dla miliarderów
Aktualizacja: 2025-09-28T16:15:00+02:00
16:00
Baltica 2 nabiera kształtów. Gigantyczne fundamenty pod energetyczną niepodległość Polski gotowe
Aktualizacja: 2025-09-28T16:00:00+02:00
7:52
Operator napisał, że kończy mi się internet w telefonie. Wpadłem w panikę
Aktualizacja: 2025-09-28T07:52:00+02:00
7:44
Nowa gałąź ludzkości. Mumie z Sahary dają trop
Aktualizacja: 2025-09-28T07:44:00+02:00
7:33
Ameryka buduje supertajny myśliwiec. Najpilniej strzeżona tajemnica Pentagonu
Aktualizacja: 2025-09-28T07:33:00+02:00
7:22
Arktyka zmienia kolor. Odkryli niepokojący trend
Aktualizacja: 2025-09-28T07:22:00+02:00
7:12
Oto grzyb, który pożera plastik i robi z niego jedzenie. Dla ludzi
Aktualizacja: 2025-09-28T07:12:00+02:00
7:00
Robot maluje fałszywki znanych obrazów. To nie tak, jak myślisz
Aktualizacja: 2025-09-28T07:00:00+02:00
17:21
Te drony trafią wkrótce do Wojska Polskiego. Niektóre to prawdziwe legendy
Aktualizacja: 2025-09-27T17:21:04+02:00
16:48
Najjaśniejszy potwór we Wszechświecie. Tam światło ma taki ciśnienie, że wyrzuca materię
Aktualizacja: 2025-09-27T16:48:33+02:00
16:41
Drzewa stają się coraz większe. To wina nawozu ukrytego w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-27T16:41:53+02:00
7:11
Upadł ci telefon? Spokojnie, to HAMMER, nic mu się nie stanie
Aktualizacja: 2025-09-27T07:11:00+02:00
6:51
Wygrała na loterii ponad pół miliona złotych. Mówi, że liczby dał jej ChatGPT
Aktualizacja: 2025-09-27T06:51:00+02:00
6:41
Liczba ludzi wreszcie zacznie się kurczyć. Podali datę
Aktualizacja: 2025-09-27T06:41:00+02:00
6:31
Świecąc byle gdzie, marnujemy energię na potęgę. Niektórzy tego się domagają
Aktualizacja: 2025-09-27T06:31:00+02:00
6:21
Ziemia zaraża Księżyc rdzą. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-27T06:21:00+02:00
6:11
Pixel 10: tych 5 rzeczy skradło moje serce
Aktualizacja: 2025-09-27T06:11:00+02:00
6:00
Z kosmosu wróciła kapsuła pełna życia. To arka Noego w miniaturze
Aktualizacja: 2025-09-27T06:00:00+02:00
21:29
Zrobili drona ratunkowego szybszego od karetki. Sukces polskich studentów
Aktualizacja: 2025-09-26T21:29:00+02:00
20:29
Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-26T20:29:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA