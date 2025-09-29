mBanku z dużą zmianą. Jutro możesz się zdziwić

Ładowanie...

Korzystający z aplikacji mBanku dostają powiadomienia, że z końcem września czekają ich zmiany. Bank zamierza odświeżyć wygląd strony, z której klienci indywidualni i firmowi uzyskają dostęp do swojego rachunku online.

mBank się zmienia. Nowa strona serwisu bankowości internetowej od 30 września

Od 30 września największą zmianą będzie ulepszony, bardziej nowoczesny wygląd serwisu transakcyjnego mBanku. Jak twierdzi dostawca usług w komunikacie zapowiadającym zmiany, strona logowania ma być spójna z wyglądem innych serwisów: strony informacyjnej oraz wyglądem serwisu transakcyjnego.

Nowa wersja witryny ma być podzielona na strefę logowania (najpewniej wciąż pozostaną opcję takie jak klienci indywidualni, firmowi, CompanyNet i Private Banking). Bez zmian pozostanie jednak wygląd samego serwisu transakcyjnego tuż po zalogowaniu się na konto. Nie zmieni się również wygląd i sposób logowania do aplikacji mobilnej.

Wygląd starego serwisu transakcyjnego

Oznacza to, że nowości powinniście spodziewać się tylko w serwisach internetowych. Warto zwracać uwagę na takie kwestie, szczególnie teraz, gdy potencjalni cyberprzestępcy będą mogli chcieć wykorzystać ten fakt. Osoby przyzwyczajone do starego wyglądu strony internetowej mogą łatwiej nabrać się na fałszywe witryny. Łatwiej zalogować się do serwisu, którego stylistyka i układ jest nam dobrze znany, prawda?

Na co trzeba jeszcze uważać? Na to, że adres logowania do strony też się zmieni. Dotychczasowy https://online.mbank.pl/pl/Login zostanie zastąpiony nowym, trochę innym - https://online.mbank.pl/connect/Login. Czy to oznacza, że stary adres jest zagrożony? Na szczęście nie - jeśli wpiszemy stary z pamięci (czy ktoś tak robi?) lub mamy go zapisanego w przeglądarce jako ostatnie wyszukiwania lub kartę, zostaniemy przeniesieni na właściwą stronę.

Mimo wszystko zawsze warto sprawdzać, czy adres strony jest poprawny. Oszuści internetowi najczęściej są ograniczeni pod względem dostępnych technologii i ich fałszywe witryny korzystają z podejrzanych adresów złożonych z losowych znaków: liczb i liter oraz charakteryzują się zagranicznymi domenami. Jakiekolwiek zmiany to szansa na to, że aktywność cyberprzestępców się zwiększy.

Co zrobić, aby mieć pewność, że logujemy się do mBanku?

To proste. Zamiast od razu wchodzić na stronę logowania do serwisu transakcyjnego, najlepiej będzie zajrzeć na stronę główną mbank.pl i kliknąć zaloguj się. Wtedy mamy 100 proc. pewności, że zalogujemy się do dobrego serwisu i nie podamy danych logowania oszustom. Sam mBank poleca tę metodę - ma stanowić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Albert Żurek 29.09.2025 20:50

