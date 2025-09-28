Polacy budują największy katamaran świata. To superjacht dla miliarderów

Ładowanie...

Prawdziwa rewolucja w świecie superjachtów dzieje się w Gdańsku. To właśnie tutaj powstają jednostki, które podbijają serca gwiazd sportu, celebrytów i miliarderów.

Sunreef Yachts, znana już z odważnych projektów, tym razem poszła krok dalej i zaprezentowała swoje najbardziej ambitne dzieło 65M Sunreef Explorer. To nie jest tylko jacht, to nie tylko katamaran. To pływający pałac, który łączy w sobie ekstrawagancki luksus, komfort podróży dalekiego zasięgu i innowacyjny design. I nie ma w tym przesady.

REKLAMA

65M Sunreef Explorer zacumowany w porcie.

Tak wygląda superjacht dla miliarderów

Nowy flagowiec Sunreef ma 65 m długości i imponującą objętość 1800 GT, co już samo w sobie stawia go w gronie jednostek unikalnych na skalę światową. Charakterystyczne odwrócone dzioby, szerokie przeszklenia i eleganckie linie kadłuba sprawiają, że od razu rozpoznajemy podpis gdańskiej stoczni. To design znany z mniejszych modeli Sunreefa, przeniesiony jednak na monumentalną skalę.

65M Sunreef Explorer będzie wyposażony w mniejsze łodzie.

Ale za wyglądem idą możliwości. 65M Sunreef Explorer został zaprojektowany zarówno do błogiego relaksu w tropikach, jak i do wymagających wypraw w najbardziej odległe zakątki świata. To jacht dla tych, którzy nie chcą wybierać między luksusem a przygodą.

Katamaran, który zmieni definicję luksusu

Na pokładzie znajdziemy siedem podwójnych kabin gościnnych, dwa baseny, jacuzzi i strefy wypoczynkowe, które mogą konkurować z najlepszymi kurortami. Beach club na rufie to zupełnie nowy wymiar komfortu. Po opuszczeniu platformy rufowej powstaje przestrzeń tuż nad taflą wody, idealna na relaks, sporty wodne czy imprezy do wschodu słońca.

Pokład 65M Sunreef Explorer

Właściciel dostaje jednak coś absolutnie wyjątkowego - prywatny apartament na górnym pokładzie. Panoramiczne okna, osobny salon, wanna dla dwojga i dwie oddzielne łazienki sprawiają, że to miejsce przypomina apartament prezydencki z widokiem na ocean. Dwa apartamenty VIP i cztery luksusowe kabiny dla gości gwarantują, że każdy poczuje się tu jak w ekskluzywnym hotelu. Załoga? Aż 22 osoby.

Polska stocznia na ustach świata

Sunreef nie zapomniał, że luksus musi iść w parze z funkcjonalnością. Kadłub katamaranu zaprojektowano tak, by zapewnić ogromne przestrzenie użytkowe, ale też stabilność nawet na wzburzonym morzu. Jacht osiągnie prędkość przelotową 14 węzłów i maksymalną 18 węzłów, co przy tej skali jednostki robi ogromne wrażenie.

65M Sunreef Explorer to oferta dla najbogatszych

Dźwig w kształcie litery „A” pozwoli na obsługę tenderów, skuterów wodnych czy nawet pojazdów podwodnych. Na pokładzie znajdzie się też miejsce na tender o długości 7 m, skutery wodne i inny sprzęt rekreacyjny.

Wnętrze 65M Sunreef Explorer będzie synonimem luksusu

REKLAMA

Sunreef Yachts to już globalna marka, której łodzie są ulubieńcami gwiazd sportu, celebrytów i najbogatszych ludzi świata. Firma z Gdańska konsekwentnie podnosi poprzeczkę, a jej najnowszy projekt jest na to najlepszym dowodem.

REKLAMA

Bogdan Stech 28.09.2025 16:15

Ładowanie...