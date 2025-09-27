#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Ziemia zaraża Księżyc rdzą. Naukowcy są w szoku

Nie ma tam powietrza, wody ani chmur. Mimo to Księżyc rdzewieje. I to nie z powodu panujących tam warunków, ale przez wiatr wiejący prosto z naszej planety.

Marcin Kusz
Nowe badania: Księżyc powoli pokrywa się rdzą
REKLAMA

Wszystko zaczęło się od zagadkowego zjawiska. Już w 2020 r. indyjska sonda Chandrayaan-1 wykryła na powierzchni Księżyca obecność hematytu – minerału będącego formą rdzy. Tyle że na Księżycu brakuje zarówno wody, jak i tlenu, czyli składników niezbędnych do powstania takiej substancji. Skąd więc się tam wzięła?

REKLAMA

Tajemniczy gość z Ziemi

Najnowsze badania, opublikowane we wrześniu 2025 r. przez zespół Zilianga Jina z Macau University of Science and Technology, wskazują jako winowajcę na ziemski tlen. Chociaż nie unosi się on w kosmosie swobodnie, to dociera na Księżyc w formie naładowanych cząstek, które są wyrzucane przez naszą atmosferę w przestrzeń kosmiczną.

To zjawisko nosi nazwę earth wind, czyli ziemski wiatr i jest zupełnie czymś innym, niż wiatr słoneczny. Gdy raz w miesiącu Ziemia przesłania Słońce i Księżyc znajduje się w cieniu naszej planety, wiatr słoneczny zanika, a jego miejsce zajmuje właśnie ten ziemski strumień cząsteczek.

Kosmiczne eksperymenty już są w trakcie

By sprawdzić, czy rzeczywiście może dojść do rdzewienia w takich warunkach, naukowcy odtworzyli ten proces w swoim laboratorium. Na podobne do tych księżycowych żelaziste minerały skierowali strumień tlenu i wodoru, który został przyspieszony do energii przypominającej tę w przestrzeni kosmicznej.

W efekcie powstał hematyt. Dokładnie taki, jakiego ślady znaleziono na Księżycu. Co więcej, gdy do gry wszedł wodór, część rdzy cofała się z powrotem do postaci czystego żelaza. To zdaniem naukowców udowadnia, że powierzchnia Księżyca podlega dynamicznym reakcjom chemicznym, zależnym od warunków panujących w jego otoczeniu.

Księżyc jest jak rejestrator atmosferyczny?

Odkrycie pokazuje, że nasza planeta wpływa na swojego satelitę w większym stopniu, niż do tej pory sądzono. Księżyc w efekcie staje się czymś w rodzaju naturalnego, międzygalaktycznego rejestratora historii Ziemi, utrwalając w swoim gruncie cząstki atmosfery wyrzucane z naszej planety w przestrzeń kosmiczną.

Co najciekawsze, podobne ślady mogą istnieć również na innych ciałach niebieskich. Uważa się, że będą widoczne wszędzie tam, gdzie w pobliżu znajduje się planeta z atmosferą. Rdza może stać się zatem nowym narzędziem w badaniu planetarnych interakcji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Co dalej? Naukowcy liczą, że przyszłe misje przyniosą na Ziemię próbki księżycowej rdzy. Pozwoliłoby to potwierdzić pochodzenie zawartego w niej tlenu. Jeśli okaże się, że pochodzi on z naszej atmosfery, będzie to kolejny dowód na to, że Ziemia i Księżyc nie są tylko sąsiadami, ale uczestnikami nieustannego, chemicznego dialogu.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
27.09.2025 06:21
Tagi: KsiężycpowietrzeZiemia
Najnowsze
6:11
Pixel 10: tych 5 rzeczy skradło moje serce
Aktualizacja: 2025-09-27T06:11:00+02:00
6:00
Z kosmosu wróciła kapsuła pełna życia. To arka Noego w miniaturze
Aktualizacja: 2025-09-27T06:00:00+02:00
21:29
Zrobili drona ratunkowego szybszego od karetki. Sukces polskich studentów
Aktualizacja: 2025-09-26T21:29:00+02:00
20:29
Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-26T20:29:00+02:00
19:29
Pół roku korzystałem z Teufel Real Blue NC 3. Powiem jedno: słuchawki absolutne
Aktualizacja: 2025-09-26T19:29:00+02:00
18:29
Stara miłość nie rdzewieje. Intel szuka wsparcia u Apple'a
Aktualizacja: 2025-09-26T18:29:00+02:00
17:25
Czesi rozpychają się na torach i w aplikacjach. Tak kupisz bilety na pociągi, o których zrobiło głośno
Aktualizacja: 2025-09-26T17:25:00+02:00
16:29
Koniec cierpienia norek. Ruszają prace nad zakazem
Aktualizacja: 2025-09-26T16:29:10+02:00
15:18
Polska stawia na drony z Ukrainy. MON zapowiada wielką współpracę
Aktualizacja: 2025-09-26T15:18:00+02:00
14:18
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-09-26T14:18:00+02:00
13:02
Lód ma supermoc. Naukowcy odkryli jego elastyczne sekrety
Aktualizacja: 2025-09-26T13:02:00+02:00
12:05
Stworzyli mikroreaktory, które same będą się ustawiać. Przełom
Aktualizacja: 2025-09-26T12:05:00+02:00
11:04
Japońska sonda na Wenus martwa. Śpij słodko, aniołku
Aktualizacja: 2025-09-26T11:04:00+02:00
10:46
Tajemniczy, dziwny kolos mknie przez nasz układ. Rozmiar i masa powalają
Aktualizacja: 2025-09-26T10:46:38+02:00
10:03
ChatGPT potrafi potwierdzić, że nie jest robotem. Ratuj się kto może
Aktualizacja: 2025-09-26T10:03:00+02:00
9:36
Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów
Aktualizacja: 2025-09-26T09:36:00+02:00
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
8:35
F-35 niebawem nad Polską. Prawdziwy przełom dla naszej armii
Aktualizacja: 2025-09-26T08:35:07+02:00
8:01
Wirtualny wszechświat na superkomputerze. Takiej mapy kosmosu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-26T08:01:00+02:00
7:55
Leo Express wjeżdża do Polski na pełnej. 5 nowych miast i cios w ceny PKP
Aktualizacja: 2025-09-26T07:55:54+02:00
7:29
Wkurzający element YouTube'a wywalisz jednym kliknięciem. Wreszcie
Aktualizacja: 2025-09-26T07:29:49+02:00
7:00
Twierdzą, że mają miejsce pod elektrownię jądrową. Naukowiec mówi, co może się stać
Aktualizacja: 2025-09-26T07:00:00+02:00
21:11
Ten procesor trafi do najlepszych smartfonów. Wydajność jak z komputera
Aktualizacja: 2025-09-25T21:11:29+02:00
20:48
Apple zabiera głos. Mówi jak jest z rysującymi się iPhone'ami
Aktualizacja: 2025-09-25T20:48:46+02:00
20:39
Poczekaj z zakupem laptopa. Tak mocnych sprzętów z Windowsem jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-25T20:39:02+02:00
18:43
Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-09-25T18:43:18+02:00
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA