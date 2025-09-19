Bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego. Co potrafią dwa nowe zestawy w ofercie Huawei?

Ładowanie...

Huawei szczyci się tym, że jego sprzęty z kategorii ubieralnej są jednymi z najczęściej wybieranych przez klientów, w tym w Polsce. W światowej stolicy mody, czyli w Paryżu, zaprezentował z kolei nie tylko kolekcję aż 11 inteligentnych zegarków z serii Huawei Watch GT6/GT6 Pro i nowej wersji Huawei Watcha Ultimate, ale też nowe średniopółkowe słuchawki bezprzewodowe.

Huawei FreeBuds 7i - specyfikacja i cena

Nowy zestaw słuchawkowy to model typu TWS, czyli True Wireless. Składają się na niego dwie dokanałowe pchełki wkładane do uszu oraz etui ze wbudowanym akumulatorem. Same słuchawki mają przy tym wytrzymywać do 8 godzin na jednym ładowaniu, podczas gdy powerbank z case’a zapewnia nawet 35 godzin pracy.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, iż Huawei FreeBuds 7i obsługują ANC, czyli aktywną redukcję szumów w wersji 4.0. Producent obiecuje, że dzięki temu jeszcze lepiej wygłuszają otaczający nas hałas, co pozwala nie tylko skupić się na własnych myślach, ale też słuchać na niższym poziomie głośności niż w przypadku innych modeli. Aktywuje się on też znacznie szybciej niż do tej pory.

Oprócz tego Huawei FreeBuds 7i obsługują dźwięk przestrzenny dzięki monitorowaniu ruchu głowy w sześciu osiach. Urządzenie jest przy tym odporne na wodę i pył (spełnia wymagania normy IP54) oraz łączy się z użyciem modułu Bluetooth 5.4 jednocześnie w dwoma źródłami dźwięku naraz, którymi mogą być np. telefon i komputer.

Za jakość dźwięku, w tym basu, odpowiadają dynamiczne przetworniki 11 mm z poczwórnym magnesem, a Huawei chwali się certyfikatem Hi-Res. Firma obiecuje też dobrą jakość połączeń audio poprzez redukcję szumów, w tym odgłosów wiatru o prędkości do 6m/s. W zestawie dostępne są przy tym nie trzy, a cztery rozmiary gumek pozwalające je jak najlepiej dopasować do ucha (doszły takie w wersji XS).

Huawei FreeBuds 7i dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i różowej. Katalogowa cena tego zestawu wynosi pięć stówek bez złotówki, ale w ramach oferty premierowej można kupić je o 100 zł taniej, czyli za 399 zł - o ile zdecydujemy się na to przed 26 października.

Do tego w ofercie Huawei pojawiły się słuchawki FreeBuds SE 4 ANC.

Te zaprezentowano w ubiegłym tygodniu, a do ich zakupu ma przekonywać połączenie funkcji aktywnej redukcji szumów z wyjątkowo niską ceną. Producent wycenił Huawei FreeBuds SE 4 ANC w naszym kraju na 249 zł. Również i w ich przypadku do łączności służy Bluetooth 5.4, czas pracy przy doładowywaniu z etui szacowany jest na zawrotne 50 godzin, a to urządzenie też spełnia wymagania normy IP54.

Piotr Grabiec 19.09.2025 10:03

