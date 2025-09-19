#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego. Co potrafią dwa nowe zestawy w ofercie Huawei?

Szukasz nowych słuchawek z ANC? No to dobrze się składa, bo do oferty Huawei dołączyły właśnie dwa zestawy bezprzewodowe z tej średniej i niskiej półki cenowej.

Piotr Grabiec
huawei freebuds 7i
REKLAMA

Huawei szczyci się tym, że jego sprzęty z kategorii ubieralnej są jednymi z najczęściej wybieranych przez klientów, w tym w Polsce. W światowej stolicy mody, czyli w Paryżu, zaprezentował z kolei nie tylko kolekcję aż 11 inteligentnych zegarków z serii Huawei Watch GT6/GT6 Pro i nowej wersji Huawei Watcha Ultimate, ale też nowe średniopółkowe słuchawki bezprzewodowe.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-freebuds-7i-1.jpeg
1/3
photophotophoto
REKLAMA

Huawei FreeBuds 7i - specyfikacja i cena

Nowy zestaw słuchawkowy to model typu TWS, czyli True Wireless. Składają się na niego dwie dokanałowe pchełki wkładane do uszu oraz etui ze wbudowanym akumulatorem. Same słuchawki mają przy tym wytrzymywać do 8 godzin na jednym ładowaniu, podczas gdy powerbank z case’a zapewnia nawet 35 godzin pracy.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, iż Huawei FreeBuds 7i obsługują ANC, czyli aktywną redukcję szumów w wersji 4.0. Producent obiecuje, że dzięki temu jeszcze lepiej wygłuszają otaczający nas hałas, co pozwala nie tylko skupić się na własnych myślach, ale też słuchać na niższym poziomie głośności niż w przypadku innych modeli. Aktywuje się on też znacznie szybciej niż do tej pory.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-freebuds-7i-4.jpeg
1/3
photophotophoto

Oprócz tego Huawei FreeBuds 7i obsługują dźwięk przestrzenny dzięki monitorowaniu ruchu głowy w sześciu osiach. Urządzenie jest przy tym odporne na wodę i pył (spełnia wymagania normy IP54) oraz łączy się z użyciem modułu Bluetooth 5.4 jednocześnie w dwoma źródłami dźwięku naraz, którymi mogą być np. telefon i komputer.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Huawei:

Za jakość dźwięku, w tym basu, odpowiadają dynamiczne przetworniki 11 mm z poczwórnym magnesem, a Huawei chwali się certyfikatem Hi-Res. Firma obiecuje też dobrą jakość połączeń audio poprzez redukcję szumów, w tym odgłosów wiatru o prędkości do 6m/s. W zestawie dostępne są przy tym nie trzy, a cztery rozmiary gumek pozwalające je jak najlepiej dopasować do ucha (doszły takie w wersji XS).

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/huawei-freebuds-7i-9.jpeg
1/3
photophotophoto

Huawei FreeBuds 7i dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i różowej. Katalogowa cena tego zestawu wynosi pięć stówek bez złotówki, ale w ramach oferty premierowej można kupić je o 100 zł taniej, czyli za 399 zł - o ile zdecydujemy się na to przed 26 października.

REKLAMA

Do tego w ofercie Huawei pojawiły się słuchawki FreeBuds SE 4 ANC.

Te zaprezentowano w ubiegłym tygodniu, a do ich zakupu ma przekonywać połączenie funkcji aktywnej redukcji szumów z wyjątkowo niską ceną. Producent wycenił Huawei FreeBuds SE 4 ANC w naszym kraju na 249 zł. Również i w ich przypadku do łączności służy Bluetooth 5.4, czas pracy przy doładowywaniu z etui szacowany jest na zawrotne 50 godzin, a to urządzenie też spełnia wymagania normy IP54.

REKLAMA
Piotr Grabiec
19.09.2025 10:03
Tagi: FreeBudsHuaweiSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
10:15
Powstaje nowa rządowa aplikacja. Wskaże najbliższy schron
Aktualizacja: 2025-09-19T10:15:14+02:00
10:03
Bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego. Co potrafią dwa nowe zestawy w ofercie Huawei?
Aktualizacja: 2025-09-19T10:03:12+02:00
8:49
Nie zgadniecie, co Apple wsadził do swojego powerbanku. Przecieram oczy
Aktualizacja: 2025-09-19T08:49:57+02:00
8:24
Dreame wjeżdża z nową technologią. Aqua10 Ultra Roller roluje konkurencję
Aktualizacja: 2025-09-19T08:24:33+02:00
7:23
Samsung pokazał nowy tani telefon. Będzie hitem u operatorów
Aktualizacja: 2025-09-19T07:23:10+02:00
6:51
Gdzie schronić się w razie alarmu? Rusza wielki przegląd schronów w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:51:00+02:00
6:41
Chiński model wstrząsnął giełdą i światem nauki. Sekret DeepSeek ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-19T06:41:00+02:00
6:31
Ktoś próbuje kopiować Muska. A, to Rosja... z własnym Starlinkiem
Aktualizacja: 2025-09-19T06:31:00+02:00
6:21
Silnik mniejszy od ludzkiego włosa. Napędza go światło
Aktualizacja: 2025-09-19T06:21:00+02:00
6:11
Uwarzyli kosmiczny superalkohol. Rosjanie już ustawiają się w kolejce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:11:00+02:00
21:17
iPhone’y 17, 17 Pro i Air dostały nowe akcesoria od Apple’a. Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-18T21:17:04+02:00
20:42
Podchodzisz do lodówki, a tam reklama. Witamy w kuchni z przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-18T20:42:54+02:00
20:04
Nareszcie przeglądarka, gdzie mogę mieć wszystko po swojemu. "Pełna personalizacja"
Aktualizacja: 2025-09-18T20:04:51+02:00
19:28
Microsoft kłania się graczom. Koniec płaczu nad utraconymi save'ami
Aktualizacja: 2025-09-18T19:28:08+02:00
18:49
Szef InPostu straszy końcem platform zakupowych. Allegro mówi: spokojnie
Aktualizacja: 2025-09-18T18:49:02+02:00
18:29
500 zł za powerbanka do iPhone’a to fura pieniędzy. Sprawdziłem, czy warto tyle wydawać
Aktualizacja: 2025-09-18T18:29:07+02:00
17:44
Czy to czas sprzedawać akcje Nvidii? Niespodziewany ban z Chin
Aktualizacja: 2025-09-18T17:44:10+02:00
16:45
Microsoft rezygnuje z idei "wszystko w jednym". Teraz więcej ikonek
Aktualizacja: 2025-09-18T16:45:02+02:00
16:01
Polska broń dalekiego zasięgu: Lanca. Wreszcie zasięg, którego nam brakowało
Aktualizacja: 2025-09-18T16:01:31+02:00
15:18
Czesi zaczynają walkę z PKP Intercity o portfele. I nasze plecy
Aktualizacja: 2025-09-18T15:18:07+02:00
14:31
Nothing Ear (3) za 800 kontra AirPods Pro 2 za 1000 zł. Droższe - lepsze?
Aktualizacja: 2025-09-18T14:31:19+02:00
13:43
mObywatel Junior już dostępny. Wielka nowość w rządowej aplikacji
Aktualizacja: 2025-09-18T13:43:25+02:00
13:16
Jakie akcesoria kupić do konsoli lub peceta? Widzieliśmy nowe cacka od Turtle Beach
Aktualizacja: 2025-09-18T13:16:08+02:00
12:48
Polacy mówią, dlaczego chcą dobrego systemu kaucyjnego. Nie chodzi o kasę
Aktualizacja: 2025-09-18T12:48:50+02:00
12:12
Co ma Maclaren wspólnego ze słuchawkami? Otóż Bowers & Wilkins dostarczają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-18T12:12:52+02:00
11:01
Przełomowa decyzja w sprawie budowy schronów. Dotyczy milionów Polaków
Aktualizacja: 2025-09-18T11:01:23+02:00
10:12
Okręty podwodne dla Polski: jest ważna zapowiedź rządu
Aktualizacja: 2025-09-18T10:12:53+02:00
9:01
Aktualizacja One UI 8 już w Polsce. Pędź do ustawień swojego Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-18T09:01:00+02:00
8:00
Pojedziesz Pendolino do Zakopanego za grosze. Wjechała potężna promocja na start
Aktualizacja: 2025-09-18T08:00:04+02:00
7:00
Zrobili normalne okulary z ekranem. Wreszcie pozbędziesz się telefonu
Aktualizacja: 2025-09-18T07:00:36+02:00
6:20
Poduszki powietrzne dla samolotów. Ten projekt jest wspaniały (i szalony)
Aktualizacja: 2025-09-18T06:20:00+02:00
6:13
Odkryli gdzie ucieka energia trzęsień ziemi. Przełomowe badanie
Aktualizacja: 2025-09-18T06:13:00+02:00
6:11
Znaleźli szybszy sposób na mnożenie. Trzeba było czekać 50 lat
Aktualizacja: 2025-09-18T06:11:00+02:00
6:07
Mieszkańcy polskiego miasta mają dość. Tak chcą uciszyć ryk nielegalnych wydechów
Aktualizacja: 2025-09-18T06:07:00+02:00
6:00
Nowe zdjęcie słynnej czarnej dziury. Ale potwór
Aktualizacja: 2025-09-18T06:00:00+02:00
21:08
Niepokojące sygnały z głębi naszej planety. Coś się dzieje z jądrem Ziemi
Aktualizacja: 2025-09-17T21:08:35+02:00
19:42
Ważna premiera na rynku telefonów. Będziesz mieć większy wybór
Aktualizacja: 2025-09-17T19:42:42+02:00
18:54
Ciemna materia złapana na gorącym uczynku. Myśleli, że to błąd danych
Aktualizacja: 2025-09-17T18:54:19+02:00
18:14
Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie
Aktualizacja: 2025-09-17T18:14:37+02:00
17:38
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Aktualizacja: 2025-09-17T17:38:16+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA