#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową

Przed nami pożegnanie z latem. Zanim jednak na dobre dopadnie nas jesienna chandra, niebo przygotowało dla nas prawdziwą ucztę. Od superpełni po deszcz meteorów, tej jesieni będzie na co patrzeć i to nawet bez specjalistycznego sprzętu. Astronomiczna jesień zaczyna się 22 września o 20:19, kiedy Słońce przejdzie przez tzw. punkt Wagi.

Bogdan Stech
Przed nami pożegnanie z latem. Zanim jednak na dobre dopadnie nas jesienna chandra, niebo przygotowało dla nas prawdziwą ucztę. Od superpełni po deszcz meteorów, tej jesieni będzie na co patrzeć i to nawet bez specjalistycznego sprzętu. Astronomiczna jesień zaczyna się 22 września o 20:19, kiedy Słońce przejdzie przez tzw. punkt Wagi.
REKLAMA

Moment, w którym Słońce przekracza równik niebieski i "wkracza" w jesień, jest ruchomy. To wszystko przez to, że Ziemia nie krąży wokół Słońca w idealnym, równym tempie, co rok. Nasza planeta potrzebuje na to 365 dni i prawie jedną czwartą dnia, stąd też co cztery lata mamy rok przestępny.

Ten dodatkowy czas kumuluje się i przesuwa datę oraz godzinę początku pór roku. Dlatego astronomiczna jesień w 2025 r. zacznie się dokładnie 22 września o 20:19 czasu polskiego, co czyni ten moment naprawdę wyjątkowym.

REKLAMA

Choć punkt ten nazywany jest punktem równonocy jesiennej, to prawdziwe zrównanie długości dnia i nocy, gdy obie trwają po 12 godzin, nastąpi dopiero trzy dni później, 25 września. To subtelna różnica, ale dla astronomów ma kolosalne znaczenie. Warto więc w te dni zwrócić uwagę, jak szybko zapada zmrok.

Trzy razy bardzo duży Księżyc

Przygotujcie aparaty w swoich smartfonach, bo tej jesieni czeka nas prawdziwy festiwal superpełni. Aż trzykrotnie zobaczymy Księżyc, który będzie nie tylko w pełni, ale też wyjątkowo blisko Ziemi. Zwykle średnica superpełni jest większa o 11–14 proc. w porównaniu do najodleglejszego punktu orbity, ale wrażenie na żywo jest po prostu kosmiczne. Zjawisko to wynika z eliptycznej, czyli wydłużonej orbity Księżyca.

Na swojej wędrówce wokół Ziemi po wyciągniętej orbicie eliptycznej Księżyc jest raz bliżej, raz dalej od nas. Kiedy jest w pełni i jednocześnie najbliżej Ziemi, albo w okolicach tego najbliższego punktu na orbicie, to mówimy, że mamy do czynienia z superpełnią. Podczas grudniowej pełni będzie 351 tys. kilometrów od nas, gdy najbardziej odległe położenie Księżyca na orbicie to aż 406 tys. kilometrów - stwierdził w rozpowie z PAP Nauka Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie i autor bloga „Dotknij nieba”.

Więcej na Spider's Web:

Noc spadających gwiazd

Jesienne wieczory to też świetna okazja, by pożegnać się z Saturnem. W tym roku gazowy gigant z pięknymi pierścieniami będzie jaśniejszy i większy niż zwykle, osiągając maksimum blasku na początku września. Z kolei Jowisza będziemy mogli podziwiać w drugiej części nocy, tuż obok konstelacji Bliźniąt.
A co z Wenus? "Gwiazda poranna" będzie wschodzić tuż przed Słońcem, więc jeśli jesteś rannym ptaszkiem, będziesz miał szansę ją zobaczyć.

Jesień to idealny czas na łapanie spadających gwiazd. Choć noce bywają chłodne, to wynagradza to czyste niebo i dwa spektakularne roje meteorów.

Najpierw, 22 października, swoje maksimum osiągną Orionidy. Choć ich aktywność nie jest oszałamiająca (średnio 23 meteory na godzinę), to i tak warto poświęcić im chwilę uwagi.

To fragmenty słynnej komety Halleya, a ich nazwa pochodzi od gwiazdozbioru Oriona, z którego zdają się wylatywać. Najlepiej obserwować je tuż przed wschodem Słońca, patrząc na południowo-wschodni kawałek nieba.

Geminidy szykują show

Prawdziwe show zacznie się jednak 14 grudnia, kiedy to w maksimum swojej aktywności znajdą się Geminidy. Ten rój jest uważany za jeden z najbogatszych w roku, zaraz po sierpniowych Perseidach. Możemy spodziewać się nawet 120 meteorów na godzinę!

REKLAMA

Geminidy wydają się wylatywać z gwiazdozbioru Bliźniąt i, co ciekawe, są pozostałością po obiekcie 3200 Phaethon, który jest planetoidą, ale wcześniej był kometą. Mimo grudniowych temperatur to widowisko jest warte każdego zmarzniętego palca.

Jesień 2025 roku zapowiada się więc astronomicznie. Warto dać się ponieść temu naturalnemu widowisku i popatrzeć w niebo. To darmowy spektakl, którego nie można przegapić. Pamiętaj, nawet mały spacer pod rozgwieżdżonym niebem może zdziałać cuda.

REKLAMA
Bogdan Stech
22.09.2025 15:29
Tagi: AstronomiaKsiężycnocne niebo
Najnowsze
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
9:06
"Wojsko czeka, wzywa z daleka"? Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej
Aktualizacja: 2025-09-22T09:06:04+02:00
8:15
Kupiłem kamerę mniejszą niż AirPodsy. Ale jestem chudszy o 2 tys. zł
Aktualizacja: 2025-09-22T08:15:00+02:00
7:55
Kraków-Balice będą gigantycznym lotniskiem. 19 mln pasażerów rocznie
Aktualizacja: 2025-09-22T07:55:37+02:00
6:45
Nowy interfejs daje moc telepatii. Nie musisz mówić - wystarczy pomyśleć
Aktualizacja: 2025-09-22T06:45:00+02:00
6:30
Symulacje Wszechświata na zwykłym laptopie. Nowy emulator daje nieprawdopodobne możliwości każdemu
Aktualizacja: 2025-09-22T06:30:00+02:00
6:15
Co się dzieje, gdy AI wierzy w twoje urojenia? To coraz groźniejszy fenomen
Aktualizacja: 2025-09-22T06:15:00+02:00
6:00
Znamy już 6 tys. planet poza Układem Słonecznym. A to dopiero początek początku
Aktualizacja: 2025-09-22T06:00:00+02:00
16:50
Czy to początek końca miast? Łączą się w gigantyczne twory 
Aktualizacja: 2025-09-21T16:50:00+02:00
16:40
Jest nowy największy na świecie samolot transportowy. NATO zachwycone
Aktualizacja: 2025-09-21T16:40:00+02:00
16:30
Wizją naszego świata wciąż rządzą memy. Zobaczyłem na własne oczy
Aktualizacja: 2025-09-21T16:30:00+02:00
16:20
Strzela laserami i wkrótce trafi na front. Broń przyszłości z Izraela
Aktualizacja: 2025-09-21T16:20:00+02:00
16:10
Przelot przez żłobek gwiazd w naszej galaktyce. Niezwykły film
Aktualizacja: 2025-09-21T16:10:00+02:00
16:00
Tusk z powerbankiem w ręku obiecuje tani prąd. A chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-21T16:00:00+02:00
7:58
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-09-21T07:58:00+02:00
7:41
Jaką konsolę przenośną wybrać? Kompleksowy przewodnik po handheldach 2025
Aktualizacja: 2025-09-21T07:41:00+02:00
7:31
Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-21T07:31:00+02:00
7:21
Home Assistant steruje już całym moim domem. Oto 8 rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej
Aktualizacja: 2025-09-21T07:21:00+02:00
7:11
Słony lód wytwarza prąd. Tak działa to niezwykłe zjawisko
Aktualizacja: 2025-09-21T07:11:00+02:00
7:00
Coś się dzieje na Słońcu. Naukowcy zaniepokojeni
Aktualizacja: 2025-09-21T07:00:00+02:00
17:00
Galaxy pięknie się rozwija. Kopiując iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-20T17:00:00+02:00
16:45
Fascynująca cecha łączącą szympansy i Rosjan. Udowodniona naukowo
Aktualizacja: 2025-09-20T16:45:00+02:00
16:30
Polacy rzucili się na iPhone'a 17, by kupować na Temu
Aktualizacja: 2025-09-20T16:30:00+02:00
16:15
Niesamowite, ale Microsoft Paint rozkwita. Naprawdę tego nie spaprali
Aktualizacja: 2025-09-20T16:15:00+02:00
16:00
Koniec obsługi serwisowej Windows 10 już za miesiąc. Oto, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-20T16:00:00+02:00
14:18
Europejskie lotniska sparaliżowane cyberatakiem. Sprawdź swoje dzisiejsze loty
Aktualizacja: 2025-09-20T14:18:09+02:00
7:51
Uderzą w zły punkt i po nas. Mają pomysł, jak chronić Ziemię przed planetoidami
Aktualizacja: 2025-09-20T07:51:00+02:00
7:41
Pixel 10 Pro. Oto moje 36 argumentów za i przeciw
Aktualizacja: 2025-09-20T07:41:00+02:00
7:31
Wielka rzecz - Polacy pomogli potwierdzić twierdzenie Stephena Hawkinga
Aktualizacja: 2025-09-20T07:31:00+02:00
7:21
Nowy silnik skróci podróż na Marsa. Zasila go ciekły uran
Aktualizacja: 2025-09-20T07:21:00+02:00
7:11
Polska kolej testuje kluczowy system. Od niego zależy bezpieczeństwo na torach
Aktualizacja: 2025-09-20T07:11:00+02:00
7:00
Spędziłem noc na włoskim lotnisku. Traktowali ludzi gorzej niż zwierzęta
Aktualizacja: 2025-09-20T07:00:00+02:00
22:39
Widziałem Huawei MatePad 12 X 2025. Mówią, że jest jak komputer
Aktualizacja: 2025-09-19T22:39:39+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA