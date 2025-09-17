Szkoła nauczy pakować plecak na wojnę. Padł pomysł nowej podstawy programowej

Ładowanie...

O pomyśle nowej podstawy programowej do przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa pisze "Rzeczpospolita". Propozycje Instytutu Badań Edukacyjnych trafią do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak zaznacza dziennik, w propozycjach widać "zaakcentowanie zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym". Uczniowie mieliby uczyć się udzielania pomocy w przypadku postrzelenia, znajdowania bezpiecznego schronienia, przygotowania plecaków ewakuacyjnych czy rozpoznawania syren alarmowych.

REKLAMA

Program zakłada, że młodzi nie tylko będą wiedzieć, jak zachować się w razie zagrożenia, ale też zdobędą umiejętność weryfikacji informacji w wiarygodnych źródłach oraz rozpoznawania dezinformacji.

"Rzeczpospolita" zaznacza jednak, że uczniowie nie od razu zaczną uczyć się nowych rzeczy.

Problem w tym, że [zmiany] wejdą w życie dopiero w przyszłym roku – wraz z planowaną reformą edukacji. Ale ponieważ w 2026 r. według nowych planów działać będzie klasa I i IV szkoły podstawowej, a edukacja dla bezpieczeństwa jest w klasie ósmej, dzieci będą się uczyć za kilka lat - czytamy.

O konieczności zmian mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka.

- W szkołach jest realizowany przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa. On musi się zmienić i w ramach reformy26 będzie ulegał zmianom. Uważam, że bardziej powinniśmy wrócić do tego, co było w przysposobieniu obronnym i o to też poprosiłam zespół pracujący nad tym przedmiotem – zadeklarowała.

Szefowa resortu zdaje sobie sprawę, że zanim nastąpi przygotowanie materiałów dla dzieci, trzeba "w pierwszej kolejności wesprzeć nauczycieli, żeby umieli się komunikować z młodzieżą w tych sytuacjach kryzysowych".

Edukacja dzieci jest ważna, ale sami dorośli nie wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia

Pokazał to przykład miast, w których niedawno zawyły syreny alarmowe. Lokali politycy przyznawali, że mieszkańcy nie wiedzieli, jak się zachować.

Przed nami też duża praca edukacyjna, w szkołach i wśród mieszkańców. Co oznaczają syreny, jak te ostrzeżenia są odwoływane. Co należy i jak należy się zachować w przypadku takiego alarmu. Tak jak pisałem kilka dni temu, otrzymaliśmy duże środki rządowe na zakupy, ale również na politykę informacyjną. Krok po kroku te zadania będziemy realizować – zapowiadał prezydent Świdnika.

Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm, pisał natomiast, że do podobnych zdarzeń może dochodzić częściej, więc trzeba przygotować na to mieszkańców. Zapowiedział wdrożenie powszechnych szkoleń dla ludności cywilnej.

Brak odpowiedniej wiedzy wśród Polaków zauważyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort widząc, że społeczeństwo wciąż nie jest gotowe na tego typu komunikaty, rozpoczyna kampanię edukacyjną i rozważa stworzenie skuteczniejszych narzędzi. Pod uwagę brane są m.in. aplikacje dedykowane konkretnie zagrożeniom powietrznym.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA

Adam Bednarek 17.09.2025 10:22

Ładowanie...