/
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej

Excel okazuje się królem technologicznych kompetencji. Wzmianki o edytorze arkuszy kalkulacyjnych pojawiają się w ogłoszeniach o pracę w Dolinie Krzemowej częściej niż te o Pythonie czy uczeniu maszynowym.

Malwina Kuśmierek
Umiejętność obsługi Excela jest pożądana przez pracodawców
Lekcje informatyki, podczas których uczniowie uczą się korzystania z pakietu Microsoft Office (obecny Microsoft 365), często są okraszane prześmiewczymi komentarzami porównującymi je do "kursu na księgową". Jak się okazuje, całkiem niesłusznie - bo to właśnie znajomość Excela okazuje się jednym z najczęściej poszukiwanych atutów w Dolinie Krzemowej.

W branży tech nie ma drugiej tak pożądanej umiejętności jak obsługa Excela

Według danych Course Report, które przeanalizowało ponad 12 milionów ofert pracy w branży technologicznej w USA, Microsoft Excel został wymieniony aż 531 tys. razy. Umiejętność posługiwania się edytorem arkuszy kalkulacyjnych jest znacznie bardziej pożądana niż większość języków programowania. Dla porównania Python - kluczowy w pracy z AI - pojawił się w 67 tys. ogłoszeń, SQL w 60 tys., a samo "uczenie maszynowe" jedynie w 31 tys. analizowanych ofert.

Analiza Course Report polegała na zliczeniu umiejętności wymienianych w treści ogłoszeń, pogrupowanych w kategorie obejmujące m.in. programowanie, chmurę obliczeniową, DevOps, cyberbezpieczeństwo czy analitykę danych. Wynik nie pozostawia wątpliwości - mimo kolejnych przełomów technologicznych, to właśnie arkusze kalkulacyjne stanowią podstawę biznesowych decyzji.

Interfejs Excela jest zbyt mocno zakorzeniony w sposobie działania firm, by mógł zniknąć. Rola sztucznej inteligencji nie polega na zastąpieniu tego narzędzia, lecz na dostarczaniu do niego dokładnych i kontekstowych danych.

W podobnym tonie wypowiada się Pukar Hamal, CEO SecurityPal. - W wielu spółkach B2B ostatnia prosta zawsze kończy się w Excelu. Możesz ubrać swoje rozwiązanie w nowy interfejs, ale ostatecznie dane i tak trafiają do arkusza, bo to tam zapadają decyzje i przesuwają się realne pieniądze - podkreśla.

Eksperci przypominają, że nawet w czasach "wojen o talenty AI", kiedy giganci technologiczni płacą milionowe gaże specjalistom od uczenia maszynowego, fundamentem wciąż pozostają sprawdzone narzędzia do analizy danych. Excel, używany od 1985 roku, wciąż pozostaje złotym standardem w finansach, marketingu, operacjach czy zarządzaniu produktami.

Dla osób rozważających karierę w branży technologicznej oznacza to jedno: wartość nie tkwi wyłącznie w znajomości najnowszych frameworków AI i odhaczania znanych języków programowania jak produktów z listy zakupów. Solidne podstawy, takie jak biegłość w Excelu czy SQL, dają przewagę i otwierają drzwi do wielu sektorów, nawet tych najbardziej zaawansowanych technologicznie.

Zdjęcie główne: Giovswastika / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
01.09.2025 09:20
