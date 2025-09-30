#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Chiny tną emisje. To może uratować lub pogrzebać klimat

Chiny zapowiadają redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2035 r. To decyzja, która może przesądzić o losie światowej polityki klimatycznej.

Marcin Kusz
Chiny tną emisje. Klimat ma jeszcze szansę?
REKLAMA

Chiny ogłosiły nowy cel klimatyczny. Do 2035 r. zamierzają ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 7-10 proc. względem poziomu szczytowego. Choć brzmi to jak krok we właściwą stronę, naukowcy nie są zgodni co do tego, czy to wystarczy, by uratować klimat. Od decyzji Pekinu zależy dziś o wiele więcej, niż kiedykolwiek wcześniej.

REKLAMA

Pekin mówi: tniemy emisje. Czy to wystarczy?

Prezydent Xi Jinping podczas szczytu ONZ wystąpił z nowym zobowiązaniem klimatycznym. Chiny, największy na świecie emitent gazów cieplarnianych, mają zmniejszyć całkowitą emisję o 7-10 proc. do 2035 r.

Od 2015 r. aż 90 proc. światowego wzrostu emisji dwutlenku węgla przypadało właśnie na Chiny. Kraj odpowiada dziś za około 1/3 światowej emisji wszystkich gazów cieplarnianych, a jego strategia dekarbonizacji ma duże znaczenie dla powodzenia Paryskiego porozumienia klimatycznego. Jeśli Chiny nie ograniczą emisji wystarczająco szybko, świat może zapomnieć o ograniczeniu wzrostu temperatury do poziomu 1,5°C lub nawet 2°C względem epoki przedindustrialnej.

Nowe cele klimatyczne Chin obejmują nie tylko emisje CO₂, lecz po raz pierwszy w historii także inne gazy cieplarniane, takie jak metan czy podtlenek azotu. To bardzo duży krok, ponieważ większość krajów nadal skupia się wyłącznie na dwutlenku węgla. Co więcej, to pierwsze oficjalne zobowiązanie, które dotyczy okresu po osiągnięciu szczytu emisji, którego Chiny spodziewają się do 2030 r. lub nawet wcześniej.

Krytycy: 10 proc. to za mało

Choć deklarację Xi Jinpinga trzeba docenić za odwagę polityczną, wielu naukowców i analityków podchodzi do niej z dużą dozą ostrożności. – Redukcja o 7-10 proc. to za mało, by utrzymać wzrost temperatury poniżej 2°C – ostrzega Lauri Myllyvirta, badacz z Centre for Research on Energy and Clean Air. Jego zdaniem cel zgodny z Porozumieniem Paryskim powinien zakładać redukcję rzędu 20-30 proc.

Dodatkowo problemem pozostaje sposób wyliczenia samego celu. Brak odniesienia do konkretnego roku bazowego pozostawia Pekinowi furtkę do dalszego wzrostu emisji w krótkim okresie. To, jak szybko Chiny będą ciąć emisje po osiągnięciu szczytu, zdecyduje o tym, ile gazów cieplarnianych trafi jeszcze do atmosfery. A to z kolei przełoży się bezpośrednio na tempo ocieplania się planety.

Polityka ma własną logikę. Chiny wolą się nie przestrzelić

Zdaniem części ekspertów taka ostrożność w formułowaniu celów to element chińskiej strategii. W systemie, w którym cele są politycznie wiążące, chińskie władze wolą niedoszacować swoich celów, by potem móc pochwalić się ich przekroczeniem. Przykładem jest cel 1200 GW zainstalowanej mocy z wiatru i słońca na 2030 r., który Chiny osiągnęły już w 2024 r.

Aby osiągnąć zadeklarowany cel, Chiny będą musiały intensywnie rozwijać odnawialne źródła energii, transformować sektor przemysłowy i ograniczyć wykorzystanie węgla, który wciąż dominuje w krajowym miksie energetycznym. Ważną rolę odegra też tu redukcja emisji innych gazów cieplarnianych niż CO₂. Jest to niezwykle trudne wyzwanie, bo np. metan pochodzi m.in. z rolnictwa i przemysłu chemicznego.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Decyzja Chin może zaważyć na przyszłości naszego klimatu. Choć wielu obserwatorów oczekiwało bardziej ambitnych zobowiązań, fakt ogłoszenia celu dla wszystkich gazów cieplarnianych i okresu po szczycie emisji jest w jakiś sposób przełomowy. To moment, w którym kierunek obrany przez jedno państwo może przyspieszyć ratunek dla planety. Może też przybliżyć nas do punktu krytycznego.

REKLAMA
Marcin Kusz
30.09.2025 06:20
Tagi: ChinyEmisja CO2ONZZanieczyszczenie powietrza
Najnowsze
6:01
Najcieńszy Samsung lepszy od najsmuklejszego iPhone'a. Bateria nie zawodzi
Aktualizacja: 2025-09-30T06:01:00+02:00
20:55
Daj napiwek kurierowi. Nowa usługa InPost to żart kapitalizmu
Aktualizacja: 2025-09-29T20:55:56+02:00
20:50
mBanku z dużą zmianą. Jutro możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-09-29T20:50:28+02:00
19:56
Tak szybko ładują się nowe iPhone’y 17. Apple wreszcie odrobił pracę domową
Aktualizacja: 2025-09-29T19:56:27+02:00
19:50
Awaria Messengera. Są problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości
Aktualizacja: 2025-09-29T19:50:55+02:00
19:30
W tej grze sterujesz głową i słuchawkami. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-29T19:30:36+02:00
18:01
Ziemię uratował kosmiczny przypadek. Była sucha i martwa
Aktualizacja: 2025-09-29T18:01:39+02:00
17:18
Hubble odkrył galaktykę hybrydę. Jej przeszłość była brutalna
Aktualizacja: 2025-09-29T17:18:25+02:00
17:11
Łatwiej odbierzesz paczkę z Poczty. Nadchodzi wielkie przejęcie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:11:02+02:00
16:17
Chcesz internet, a i tak bierzesz telewizję. Tak to wygląda w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-29T16:17:11+02:00
15:01
Taki będzie OnePlus 15. Zapowiada się fenomenalnie
Aktualizacja: 2025-09-29T15:01:11+02:00
14:02
Najnowszy iPhone 17: gdzie w dobrej cenie można kupić wszystkie odmiany?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:02:41+02:00
13:25
Tani Samsung zaskakuje aktualizacją. Zawstydził droższe modele
Aktualizacja: 2025-09-29T13:25:35+02:00
12:21
Trump tupie nóżką. Grozi Europie za kary dla Big Techów
Aktualizacja: 2025-09-29T12:21:57+02:00
11:17
Polska rakieta leci w kosmos. Na pokładzie smakowite ładunki
Aktualizacja: 2025-09-29T11:17:44+02:00
10:27
Porysowane iPhone'y w sklepach. Apple: najlepsza będzie woda z solą
Aktualizacja: 2025-09-29T10:27:18+02:00
9:24
PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą
Aktualizacja: 2025-09-29T09:24:07+02:00
8:25
Apple idzie za ciosem po iPhonie 17. Lista nowości jest potężna
Aktualizacja: 2025-09-29T08:25:46+02:00
7:44
InPost zrobi własne Allegro. To już wiemy, o co chodziło w tej medialnej potyczce
Aktualizacja: 2025-09-29T07:44:40+02:00
6:15
Potężna dziura na dnie morza. To był horror, jak powstała
Aktualizacja: 2025-09-29T06:15:00+02:00
6:00
Wojsko Polskie ma nowe wyrzutnie rakiet. Siła ognia naszej armii potężnie wzrosła
Aktualizacja: 2025-09-29T06:00:00+02:00
16:45
Kim była dama z Chersonezu? Polacy rozwiązali zagadkę sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-09-28T16:45:00+02:00
16:30
Tajemnicze balony spadły w Białymstoku. To nie szpiedzy, to przemytnicy
Aktualizacja: 2025-09-28T16:30:00+02:00
16:15
Polacy budują największy katamaran świata. To superjacht dla miliarderów
Aktualizacja: 2025-09-28T16:15:00+02:00
16:00
Baltica 2 nabiera kształtów. Gigantyczne fundamenty pod energetyczną niepodległość Polski gotowe
Aktualizacja: 2025-09-28T16:00:00+02:00
7:52
Operator napisał, że kończy mi się internet w telefonie. Wpadłem w panikę
Aktualizacja: 2025-09-28T07:52:00+02:00
7:44
Nowa gałąź ludzkości. Mumie z Sahary dają trop
Aktualizacja: 2025-09-28T07:44:00+02:00
7:33
Ameryka buduje supertajny myśliwiec. Najpilniej strzeżona tajemnica Pentagonu
Aktualizacja: 2025-09-28T07:33:00+02:00
7:22
Arktyka zmienia kolor. Odkryli niepokojący trend
Aktualizacja: 2025-09-28T07:22:00+02:00
7:12
Oto grzyb, który pożera plastik i robi z niego jedzenie. Dla ludzi
Aktualizacja: 2025-09-28T07:12:00+02:00
7:00
Robot maluje fałszywki znanych obrazów. To nie tak, jak myślisz
Aktualizacja: 2025-09-28T07:00:00+02:00
17:21
Te drony trafią wkrótce do Wojska Polskiego. Niektóre to prawdziwe legendy
Aktualizacja: 2025-09-27T17:21:04+02:00
16:48
Najjaśniejszy potwór we Wszechświecie. Tam światło ma taki ciśnienie, że wyrzuca materię
Aktualizacja: 2025-09-27T16:48:33+02:00
16:41
Drzewa stają się coraz większe. To wina nawozu ukrytego w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-27T16:41:53+02:00
7:11
Upadł ci telefon? Spokojnie, to HAMMER, nic mu się nie stanie
Aktualizacja: 2025-09-27T07:11:00+02:00
6:51
Wygrała na loterii ponad pół miliona złotych. Mówi, że liczby dał jej ChatGPT
Aktualizacja: 2025-09-27T06:51:00+02:00
6:41
Liczba ludzi wreszcie zacznie się kurczyć. Podali datę
Aktualizacja: 2025-09-27T06:41:00+02:00
6:31
Świecąc byle gdzie, marnujemy energię na potęgę. Niektórzy tego się domagają
Aktualizacja: 2025-09-27T06:31:00+02:00
6:21
Ziemia zaraża Księżyc rdzą. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-27T06:21:00+02:00
6:11
Pixel 10: tych 5 rzeczy skradło moje serce
Aktualizacja: 2025-09-27T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA