Czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł

Zaćmienie Księżyca występuje wtedy, gdy Ziemia ustawia się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, blokując światło słoneczne i rzucając cień na powierzchnię naszego satelity. Tym razem moment kulminacyjny nastąpi o godz. 20:12 czasu polskiego.

Jeśli planujesz obserwację, pamiętaj, że wszystko zależy od pogody. Księżyc jest widoczny tylko wtedy, gdy niebo jest bezchmurne. Dlatego miłośnicy astronomii często wybierają odludne miejsca z dala od miejskich świateł, tam efekt jest najbardziej spektakularny.

Gdzie szukać na niebie Księżyca w trakcie zaćmienia? Tym razem będzie on widoczny nisko nad wschodnim horyzontem. Oznacza to, że Srebrny Glob będzie najlepiej widoczny gdy znajdziemy daleko do świateł miasta, lub gdzieś wyżej, tak aby dobrze widzieć horyzont.

Najbardziej efektowna, całkowita faza zaćmienia, będzie miała swój początek o godzinie 19:31 i zakończy się o 20:53. Do 21:56 trwać będzie częściowa faza zaćmienia, a do 22:55 będziemy mieli jeszcze okazję oglądać zaćmienie półcieniowe. Tego dnia Księżyc wzejdzie nieco na prawo od kierunku wschodniego. W miarę upływu czasu będzie się on wznosił i przemieszczał w kierunku południowego wschodu – wyjaśnia Jakub Nurkiewicz, kierownik ds. obserwacji Astrofizycznego Koła Naukowego Politechniki Gdańskiej.

Podczas zaćmienia 7 września nasz naturalny satelita zostanie przykryty cieniem całkowitym w 100 proc. Stan ten utrzyma się przez godzinę i 22 minuty. Wtedy właśnie Ziemski satelita nabierze brunatno-czerwonego, krwawego koloru.

Dlaczego Księżyc staje się czerwony?

Podczas całkowitego zaćmienia Księżyc zanurza się w tzw. umbra, czyli najciemniejszej części ziemskiego cienia. Wydawałoby się, że powinien wtedy zupełnie zniknąć z nieba. Ale tak się nie dzieje. Część promieni słonecznych wciąż dociera do Księżyca, przechodząc przez ziemską atmosferę.

I tu dzieje się magia fizyki: krótkie fale światła, niebieskie i fioletowe, rozpraszają się w atmosferze, a na powierzchnię Księżyca docierają głównie fale czerwone i pomarańczowe. To właśnie dlatego w czasie zaćmienia nasz satelita przybiera barwę od głębokiej czerwieni po pomarańcz. Intensywność koloru zależy od tego, ile pyłu, chmur i zanieczyszczeń znajduje się w atmosferze. Im ich więcej, tym Księżyc wydaje się bardziej krwisty.

Do zaćmienia Księżyca może dojść tylko i wyłącznie wtedy, gdy znajduje się on w fazie pełni. Słońce w całości oświetla wtedy tarczę Księżyca, a znajdująca się pomiędzy nimi Ziemia ma możliwość zablokować część światła i rzucić cień na swojego satelitę.

Choć Księżyc obiega Ziemię co miesiąc, zaćmienia nie zdarzają się tak często. Wszystko dlatego, że orbita naszego satelity jest nachylona o około 5 stopni względem orbity Ziemi. Zazwyczaj mija więc ziemski cień. Dopiero co jakiś czas (czasem trzy razy w ciągu roku, czasem wcale) układ Słońce–Ziemia–Księżyc ustawia się idealnie, dając nam okazję do podziwiania takiego widowiska.

Nie przegap tego wieczoru

7 września 2025 r. będzie jednym z tych dni. Całkowite zaćmienie Księżyca to zjawisko, które nie wymaga od nas żadnego sprzętu, a potrafi wzbudzić zachwyt i przypomnieć, jak niezwykły jest kosmos.

Niebo szykuje nam spektakl, na który nie potrzebujemy biletu wstępu. Wystarczy tylko podnieść wzrok i pozwolić sobie na chwilę zachwytu nad tym, że na naszym niebie dzieją się rzeczy, które od wieków inspirowały legendy, mity i naukę.

07.09.2025 10:49

