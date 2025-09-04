Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam

Ładowanie...

Gdyby zapytać Apple'a publicznie czy Vision Pro to sukces, przedstawiciele koncernu z pewnością odpowiedzieliby "tak". Zastosowane w nim technologie i wysokiej jakości funkcje, takie jak immersyjne odtwarzanie wideo, stanowią przełom dla branży technologicznej. Jednak gdyby wziąć na stronę dowolnego, wyżej postawionego pracownika Apple, to z pewnością głęboko by westchnął.



Apple Vision Pro jest piekielnie drogi, niewygodny, nie stanowi realnej alternatywy dla "konwencjonalnej" elektroniki użytkowej, nie cieszy się również zainteresowaniem ze strony deweloperów i dostawców treści. Jednak największa porażka ery Tima Cooka nie jest kompletnie bezużyteczna, czego dowodzą przedsiębiorcy.

REKLAMA

Apple Vision Pro to nie elektronika użytkowa, a urządzenie dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw

Jak opisuje The Wall Street Journal, Apple Vision Pro znalazł swoje miejsce w licznych niszach biznesowych. I choć dla przeciętnego konsumenta zestaw wart 3,5 tys. dolarów pozostaje egzotycznym gadżetem, dla niektórych firm jest on niezastąpionym urządzeniem, koniecznym do efektywnego rozwijania działalności To właśnie przedsiębiorstwa, a nie klienci indywidualni, prowadzą dziś proces adopcji gogli Apple.

Przykład? Sieć sklepów remontowo-budowlanych Lowe’s w USA (odpowiednik Castoramy czy Leroy Merlin) wykorzystuje Vision Pro, by pomóc klientom wizualizować nowe kuchnie. Dzięki autorskiej aplikacji Style Studio można "przymierzyć" kolory szafek, blaty czy sprzęt AGD w pełnym 3D. Inne narzędzie - 360 Viewer - pozwala wejść w cyfrowy model własnej kuchni i dosłownie stanąć w jej przyszłej wersji. Według przedstawicieli Lowe’s takie doświadczenia nie tylko ułatwiają decyzję zakupową, ale też przyspieszają cały proces wizualizacji produktu.

Na innym biegunie znajduje się francuski gigant oprogramowania Dassault Systèmes, znany z tworzenia oprogramowania do projektowania, wizualizacji 3D, symulacji i zarządzania produkcją. Firma przygotowała dla Vision Pro aplikację 3DLive, z której korzystają m.in. Hyundai i Virgin Galactic. Zdaniem menedżerów Dassault, gogle Apple znajdują się dziś na "szczycie możliwości" w dziedzinie tzw. spatial computing i mogą zmieniać sposób, w jaki inżynierowie, projektanci i menedżerowie współpracują nad nowymi produktami.

Niespodziewanie duże zainteresowanie pojawiło się też w lotnictwie. Kanadyjska firma CAE, specjalizująca się w szkoleniach pilotów, wprowadziła Vision Pro jako uzupełnienie symulatorów lotu. Jak podkreśla kierownictwo, jakość obrazu w goglach Apple jest wystarczająco wysoka, by wiernie odwzorować kokpit i wszystkie jego elementy, a wrażenia z użytkowania poprawiają też dźwięk i haptyka. Dzięki temu kursanci uczą się szybciej, a wiedza lepiej się utrwala.

Jednak te niszowe zastosowania nadal nie odbijają od ziemi wtopy, jaką jest pierwsza generacja Vision Pro. Urządzenie, według różnych szacunków, sprzedało się w mniej niż milionie sztuk globalnie – a większość z nich została zakupiona przez przedsiębiorców. Jak mówi "WSJ" Ben Bajarin, dyrektor generalny Creative Strategies, Vision Pro zajmie lata by przyjąć się na rynku, lecz "zdecydowanie widzi dla niego szansę".

Dla konsumentów Vision Pro może pozostawać ciekawostką, ale dla wybranych branż - od architektury wnętrz po przemysł lotniczy - okazuje się być narzędziem, które zmienia sposób w jaki pracują i tworzą produkty. I choć trudno mówić o masowym sukcesie, to nie można odmówić Apple, że znalazło dla swojego najdroższego urządzenia klientów, którzy faktycznie wiedzą, co z nim zrobić. Problem polega na tym, że Apple prawdopodobnie zdecydowanie bardziej wolałoby by tym klientem był "przeciętny Kowalski", a nie "przeciętny inżynier linii produkcyjnej".

REKLAMA

Więcej na temat Apple Vision Pro:

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 04.09.2025 10:14

Ładowanie...