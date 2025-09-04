/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam

Apple Vision Pro zyskuje popularność w wyspecjalizowanych, niszowych firmach. Szkolenia pilotów i projektowanie kuchni pokazują, że wysokie koszty wiadra na głowę nie powstrzymują przedsiębiorstw przed inwestycją w urządzenie.

Malwina Kuśmierek
Apple Vision Pro znajduje zastosowania w niszowych przedsiębiorstwach
REKLAMA

Gdyby zapytać Apple'a publicznie czy Vision Pro to sukces, przedstawiciele koncernu z pewnością odpowiedzieliby "tak". Zastosowane w nim technologie i wysokiej jakości funkcje, takie jak immersyjne odtwarzanie wideo, stanowią przełom dla branży technologicznej. Jednak gdyby wziąć na stronę dowolnego, wyżej postawionego pracownika Apple, to z pewnością głęboko by westchnął.

Apple Vision Pro jest piekielnie drogi, niewygodny, nie stanowi realnej alternatywy dla "konwencjonalnej" elektroniki użytkowej, nie cieszy się również zainteresowaniem ze strony deweloperów i dostawców treści. Jednak największa porażka ery Tima Cooka nie jest kompletnie bezużyteczna, czego dowodzą przedsiębiorcy.

REKLAMA

Apple Vision Pro to nie elektronika użytkowa, a urządzenie dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw

Jak opisuje The Wall Street Journal, Apple Vision Pro znalazł swoje miejsce w licznych niszach biznesowych. I choć dla przeciętnego konsumenta zestaw wart 3,5 tys. dolarów pozostaje egzotycznym gadżetem, dla niektórych firm jest on niezastąpionym urządzeniem, koniecznym do efektywnego rozwijania działalności To właśnie przedsiębiorstwa, a nie klienci indywidualni, prowadzą dziś proces adopcji gogli Apple.

Przykład? Sieć sklepów remontowo-budowlanych Lowe’s w USA (odpowiednik Castoramy czy Leroy Merlin) wykorzystuje Vision Pro, by pomóc klientom wizualizować nowe kuchnie. Dzięki autorskiej aplikacji Style Studio można "przymierzyć" kolory szafek, blaty czy sprzęt AGD w pełnym 3D. Inne narzędzie - 360 Viewer - pozwala wejść w cyfrowy model własnej kuchni i dosłownie stanąć w jej przyszłej wersji. Według przedstawicieli Lowe’s takie doświadczenia nie tylko ułatwiają decyzję zakupową, ale też przyspieszają cały proces wizualizacji produktu.

Na innym biegunie znajduje się francuski gigant oprogramowania Dassault Systèmes, znany z tworzenia oprogramowania do projektowania, wizualizacji 3D, symulacji i zarządzania produkcją. Firma przygotowała dla Vision Pro aplikację 3DLive, z której korzystają m.in. Hyundai i Virgin Galactic. Zdaniem menedżerów Dassault, gogle Apple znajdują się dziś na "szczycie możliwości" w dziedzinie tzw. spatial computing i mogą zmieniać sposób, w jaki inżynierowie, projektanci i menedżerowie współpracują nad nowymi produktami.

Apple Vision Pro
Piotr Grabiec miał okazję przetestować Apple Vision Pro na żywo i opisać swoje wrażenia

Niespodziewanie duże zainteresowanie pojawiło się też w lotnictwie. Kanadyjska firma CAE, specjalizująca się w szkoleniach pilotów, wprowadziła Vision Pro jako uzupełnienie symulatorów lotu. Jak podkreśla kierownictwo, jakość obrazu w goglach Apple jest wystarczająco wysoka, by wiernie odwzorować kokpit i wszystkie jego elementy, a wrażenia z użytkowania poprawiają też dźwięk i haptyka. Dzięki temu kursanci uczą się szybciej, a wiedza lepiej się utrwala.

Jednak te niszowe zastosowania nadal nie odbijają od ziemi wtopy, jaką jest pierwsza generacja Vision Pro. Urządzenie, według różnych szacunków, sprzedało się w mniej niż milionie sztuk globalnie – a większość z nich została zakupiona przez przedsiębiorców. Jak mówi "WSJ" Ben Bajarin, dyrektor generalny Creative Strategies, Vision Pro zajmie lata by przyjąć się na rynku, lecz "zdecydowanie widzi dla niego szansę".

Dla konsumentów Vision Pro może pozostawać ciekawostką, ale dla wybranych branż - od architektury wnętrz po przemysł lotniczy - okazuje się być narzędziem, które zmienia sposób w jaki pracują i tworzą produkty. I choć trudno mówić o masowym sukcesie, to nie można odmówić Apple, że znalazło dla swojego najdroższego urządzenia klientów, którzy faktycznie wiedzą, co z nim zrobić. Problem polega na tym, że Apple prawdopodobnie zdecydowanie bardziej wolałoby by tym klientem był "przeciętny Kowalski", a nie "przeciętny inżynier linii produkcyjnej".

REKLAMA

Więcej na temat Apple Vision Pro:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
04.09.2025 10:14
Tagi: AppleApple VisionGogle VRVR
Najnowsze
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
18:00
Wilanów dostał miejsce ostatniego pożegnania zwierząt. Fanaberia dla psieci?
Aktualizacja: 2025-09-03T18:00:27+02:00
17:03
Pociąg w Polsce jedzie dłużej, bo pasażerowie mają się wyspać. Słodkich snów
Aktualizacja: 2025-09-03T17:03:06+02:00
16:49
Garmin Fenix 8 Pro wyprzedza Apple. Ma też to, na co wszyscy czekali
Aktualizacja: 2025-09-03T16:49:50+02:00
16:02
Recenzja Cronos: The New Dawn. PRL był przerażający
Aktualizacja: 2025-09-03T16:02:30+02:00
15:33
Allegro odpala program dla graczy. Po prostu grasz i zgarniasz rabaty
Aktualizacja: 2025-09-03T15:33:02+02:00
14:27
Będzie nowy model PlayStation 5. Wkurzy graczy, bo to odpowiedź na rosnące ceny
Aktualizacja: 2025-09-03T14:27:08+02:00
14:03
Google sprawi, że twoje notatki przemówią. I cię skrytykują
Aktualizacja: 2025-09-03T14:03:47+02:00
13:08
Karabin z okopów wraca do Polski. Armia bierze kolejne tysiące
Aktualizacja: 2025-09-03T13:08:25+02:00
12:14
Zapadł wyrok w sprawie Google'a. Sędzia powiedział "nu nu nu" i zabrał lizaka
Aktualizacja: 2025-09-03T12:14:03+02:00
11:19
Susza zabiera atrakcje turystyczne. Sielski widok już jest rzewnym wspomnieniem
Aktualizacja: 2025-09-03T11:19:52+02:00
10:41
Nowy polski superpocisk. Ta broń jest nam potrzebna na już
Aktualizacja: 2025-09-03T10:41:33+02:00
10:13
Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej
Aktualizacja: 2025-09-03T10:13:35+02:00
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
16:58
Małe gminy wkurzyły się i mają swój sposób na butelkomaty
Aktualizacja: 2025-09-02T16:58:40+02:00
16:46
Używasz pseudonimu? I tak cię namierzą, jeśli podzieliłeś się muzyką
Aktualizacja: 2025-09-02T16:46:41+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA