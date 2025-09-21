Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy

Ładowanie...

Zespół badaczy z USA postanowił sprawdzić, jak naprawdę uczy się sztuczna inteligencja oraz to, czy ten proces przypomina cokolwiek, co dzieje się w naszych głowach. Odpowiedź zaskoczyła nawet ich samych. Okazuje się, że AI i człowiek korzystają z tych samych dwóch sposobów przyswajania wiedzy – szybkiego i elastycznego uczenia się z kontekstu oraz powolnego, systematycznego uczenia się krok po kroku.

Jak działa mózg AI?

Naukowcy trenowali model AI w zadaniach, które wymagały nie tylko rozwiązywania problemów, ale i uczenia się, jak się uczyć. To tzw. meta-learning, czyli coś w rodzaju siłowni dla sztucznej inteligencji. Zaczynało się od prostych reguł, ale z czasem system stawał się coraz lepszy w przetwarzaniu zupełnie nowych informacji.

Po wykonaniu 12 tys. zadań AI zaczęła radzić sobie z wyzwaniami, których wcześniej nie znała, jak choćby z łączeniem przypadkowych cech obiektów. I to bez wcześniejszej ingerencji programistów. Sama odkrywała sposób działania.

Dylemat nie tylko dla ludzi

Badania ujawniły również coś intrygującego. AI, podobnie jak człowiek, nie potrafi być jednocześnie elastyczna i pamiętliwa. Trudne zadania, w których algorytm popełniał błędy, były przez niego zapamiętywane lepiej. Proste natomiast pozwalały mu szybciej się dostosować, ale ślad w pamięci był słabszy. To dokładnie to samo, co obserwujemy u siebie. Gdy coś jest łatwe, szybko się tego uczymy, ale równie szybko zapominamy. Gdy coś sprawia trudność, to zostaje z nami na dłużej.

To, że algorytmy uczą się w sposób tak zbliżony do nas, może mieć tak naprawdę ogromne znaczenie praktyczne. Jeśli chcemy, by AI wspierała ludzi, np. w medycynie, w edukacji, czy nawet w psychoterapii, to musi być nie tylko dokładna, ale i inteligentna w ludzki sposób.

Wygląda na to, że przyszłość AI to nie tylko większe i mocniejsze modele, lecz także lepsze zrozumienie, jak dokładnie uczy się maszyna i gdzie te procesy zbiegają się z tym, co dzieje się w naszych mózgach.

Marcin Kusz 21.09.2025 07:31

