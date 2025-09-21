#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy

Sztuczna inteligencja nie tylko rozumie nasze polecenia. Uczy się niemal tak samo jak my. Na to wskazują najnowsze badania.

Marcin Kusz
AI uczy się jak my. Naukowcy pokazali, jak to działa
REKLAMA

Zespół badaczy z USA postanowił sprawdzić, jak naprawdę uczy się sztuczna inteligencja oraz to, czy ten proces przypomina cokolwiek, co dzieje się w naszych głowach. Odpowiedź zaskoczyła nawet ich samych. Okazuje się, że AI i człowiek korzystają z tych samych dwóch sposobów przyswajania wiedzy – szybkiego i elastycznego uczenia się z kontekstu oraz powolnego, systematycznego uczenia się krok po kroku.

REKLAMA

Jak działa mózg AI?

Naukowcy trenowali model AI w zadaniach, które wymagały nie tylko rozwiązywania problemów, ale i uczenia się, jak się uczyć. To tzw. meta-learning, czyli coś w rodzaju siłowni dla sztucznej inteligencji. Zaczynało się od prostych reguł, ale z czasem system stawał się coraz lepszy w przetwarzaniu zupełnie nowych informacji.

Po wykonaniu 12 tys. zadań AI zaczęła radzić sobie z wyzwaniami, których wcześniej nie znała, jak choćby z łączeniem przypadkowych cech obiektów. I to bez wcześniejszej ingerencji programistów. Sama odkrywała sposób działania.

Dylemat nie tylko dla ludzi

Badania ujawniły również coś intrygującego. AI, podobnie jak człowiek, nie potrafi być jednocześnie elastyczna i pamiętliwa. Trudne zadania, w których algorytm popełniał błędy, były przez niego zapamiętywane lepiej. Proste natomiast pozwalały mu szybciej się dostosować, ale ślad w pamięci był słabszy. To dokładnie to samo, co obserwujemy u siebie. Gdy coś jest łatwe, szybko się tego uczymy, ale równie szybko zapominamy. Gdy coś sprawia trudność, to zostaje z nami na dłużej.

Przeczytaj także:

To, że algorytmy uczą się w sposób tak zbliżony do nas, może mieć tak naprawdę ogromne znaczenie praktyczne. Jeśli chcemy, by AI wspierała ludzi, np. w medycynie, w edukacji, czy nawet w psychoterapii, to musi być nie tylko dokładna, ale i inteligentna w ludzki sposób.

REKLAMA

Wygląda na to, że przyszłość AI to nie tylko większe i mocniejsze modele, lecz także lepsze zrozumienie, jak dokładnie uczy się maszyna i gdzie te procesy zbiegają się z tym, co dzieje się w naszych mózgach.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
21.09.2025 07:31
Tagi: AlgorytmynaukowcySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
7:21
Home Assistant steruje już całym moim domem. Oto 8 rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej
Aktualizacja: 2025-09-21T07:21:00+02:00
7:11
Słony lód wytwarza prąd. Tak działa to niezwykłe zjawisko
Aktualizacja: 2025-09-21T07:11:00+02:00
7:00
Coś się dzieje na Słońcu. Naukowcy zaniepokojeni
Aktualizacja: 2025-09-21T07:00:00+02:00
17:00
Galaxy pięknie się rozwija. Kopiując iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-20T17:00:00+02:00
16:45
Fascynująca cecha łączącą szympansy i Rosjan. Udowodniona naukowo
Aktualizacja: 2025-09-20T16:45:00+02:00
16:30
Polacy rzucili się na iPhone'a 17, by kupować na Temu
Aktualizacja: 2025-09-20T16:30:00+02:00
16:15
Niesamowite, ale Microsoft Paint rozkwita. Naprawdę tego nie spaprali
Aktualizacja: 2025-09-20T16:15:00+02:00
16:00
Koniec obsługi serwisowej Windows 10 już za miesiąc. Oto, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-20T16:00:00+02:00
14:18
Europejskie lotniska sparaliżowane cyberatakiem. Sprawdź swoje dzisiejsze loty
Aktualizacja: 2025-09-20T14:18:09+02:00
7:51
Uderzą w zły punkt i po nas. Mają pomysł, jak chronić Ziemię przed planetoidami
Aktualizacja: 2025-09-20T07:51:00+02:00
7:41
Pixel 10 Pro. Oto moje 36 argumentów za i przeciw
Aktualizacja: 2025-09-20T07:41:00+02:00
7:31
Wielka rzecz - Polacy pomogli potwierdzić twierdzenie Stephena Hawkinga
Aktualizacja: 2025-09-20T07:31:00+02:00
7:21
Nowy silnik skróci podróż na Marsa. Zasila go ciekły uran
Aktualizacja: 2025-09-20T07:21:00+02:00
7:11
Polska kolej testuje kluczowy system. Od niego zależy bezpieczeństwo na torach
Aktualizacja: 2025-09-20T07:11:00+02:00
7:00
Spędziłem noc na włoskim lotnisku. Traktowali ludzi gorzej niż zwierzęta
Aktualizacja: 2025-09-20T07:00:00+02:00
22:39
Widziałem Huawei MatePad 12 X 2025. Mówią, że jest jak komputer
Aktualizacja: 2025-09-19T22:39:39+02:00
22:18
Huawei nova 14 - miałem go już w rękach. Jest piękny jak Luwr
Aktualizacja: 2025-09-19T22:18:49+02:00
22:06
20 lat i koniec, niszczymy. Tego już nie da się zatrzymać
Aktualizacja: 2025-09-19T22:06:22+02:00
19:13
Niemcy mają sposób na opóźnienia pociągów. Cyk i pociągu nie ma
Aktualizacja: 2025-09-19T19:13:37+02:00
18:17
Kosiarka RockMow Z1 jest jak terenówka 4x4. Roborock ma plan na przycięcie rywali
Aktualizacja: 2025-09-19T18:17:48+02:00
17:17
Nowa sonda ostrzeże ludzkość. Start misji już za kilka dni
Aktualizacja: 2025-09-19T17:17:01+02:00
16:11
Życie życiem, ale jedno się nie zmienia - ludzie wciąż stoją godzinami po nowe iPhone’y w dniu premiery
Aktualizacja: 2025-09-19T16:11:36+02:00
16:00
Polska spada w ważnym rankingu. Zacznij myśleć o swojej prywatności
Aktualizacja: 2025-09-19T16:00:18+02:00
15:56
Jedno urządzenie jak 275 drzew. Tak w Polsce chcą zadbać o płuca
Aktualizacja: 2025-09-19T15:56:12+02:00
15:03
Huawei Watch Ultimate 2 z masą nowości, nie tylko dla płetwonurków
Aktualizacja: 2025-09-19T15:03:43+02:00
15:00
Huawei Watch GT6 w 11 odsłonach. Jakie są wersje i za ile je kupisz?
Aktualizacja: 2025-09-19T15:00:48+02:00
15:00
Huawei Watch GT 6 Pro to energetyczna bestia. Zegarek nie chce się rozładować
Aktualizacja: 2025-09-19T15:00:26+02:00
14:32
Potężne pociski dla polskiej armii. Każdy żołnierz będzie teraz pogromcą czołgów
Aktualizacja: 2025-09-19T14:32:29+02:00
13:59
Nie korzystasz z mObywatela? Spokojnie, będziesz - mówi rząd
Aktualizacja: 2025-09-19T13:59:54+02:00
13:32
Oglądałem Huawei FreeBuds 7i na tle wieży Eiffla. Pierwsze wrażenia prosto z Paryża
Aktualizacja: 2025-09-19T13:32:07+02:00
12:52
iOS26 problemy z baterią po aktualizacji? Oto jak to naprawić
Aktualizacja: 2025-09-19T12:52:55+02:00
11:53
Więcej dronów dla Wojska Polskiego. Jest ważna decyzja rządu
Aktualizacja: 2025-09-19T11:53:31+02:00
10:15
Powstaje nowa rządowa aplikacja. Wskaże najbliższy schron
Aktualizacja: 2025-09-19T10:15:14+02:00
10:03
Bezprzewodowe słuchawki z ANC dla każdego. Co potrafią dwa nowe zestawy w ofercie Huawei?
Aktualizacja: 2025-09-19T10:03:12+02:00
8:49
Nie zgadniecie, co Apple wsadził do swojego powerbanku. Przecieram oczy
Aktualizacja: 2025-09-19T08:49:57+02:00
8:24
Dreame wjeżdża z nową technologią. Aqua10 Ultra Roller roluje konkurencję
Aktualizacja: 2025-09-19T08:24:33+02:00
7:23
Samsung pokazał nowy tani telefon. Będzie hitem u operatorów
Aktualizacja: 2025-09-19T07:23:10+02:00
6:51
Gdzie schronić się w razie alarmu? Rusza wielki przegląd schronów w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-19T06:51:00+02:00
6:41
Chiński model wstrząsnął giełdą i światem nauki. Sekret DeepSeek ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-19T06:41:00+02:00
6:31
Ktoś próbuje kopiować Muska. A, to Rosja... z własnym Starlinkiem
Aktualizacja: 2025-09-19T06:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA