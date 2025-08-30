/
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona

Tauron buduje swoją największą farmę wiatrową, która jednocześnie będzie drugą największą w Polsce.

Adam Bednarek
Gigantyczna dziura w ziemi. To fundamenty pod wiatrowego kolosa
Farma stanie w gminie Miejska Górka. Jak informuje spółka właśnie udało się osiągnąć ważny kamień milowy - wylano fundamenty dla wszystkich 53 turbin wiatrowych.

Miejska Górka będzie dysponowała mocą blisko 200 MW, co pozwoli na zasilenie nawet 200 tys. gospodarstw domowych

- To największa farma wiatrowa w grupie i zarazem jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce. Oddanie Miejskiej Górki do eksploatacji będzie niezwykle ważnym krokiem dla krajowej transformacji energetycznej, który istotnie zbliży nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówi Michał Orłowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Druga największa farma wiatrowa w Polsce będzie się składać z 53 turbin wiatrowych firmy Nordex o mocy 3,6 MW każda. Wiatraki o wysokości 134 m zapewnią 190,8 MW łącznej mocy zainstalowanej. Oddanie inwestycji do użytku jest planowane w 2027 roku.

Jak zaznacza Tauron, lokalizacja nie jest przypadkowa. Farma powstaje głównie na terenach rolniczych o płaskim ukształtowaniu, co ułatwia budowę i późniejszą eksploatację.

fot. Tauron

Warunki wietrzne pozwolą na "efektywną i stabilną produkcję energii"

– Projekt farmy wiatrowej Miejska Górka to dla nas znacząca inwestycja w zieloną energię. Takie inicjatywy mają realny, pozytywny wpływ na rozwój regionu i tworzenie warunków do dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Zakończyliśmy prace związane z betonowaniem fundamentów. Obecnie kontynuowane są działania przy budowie placów montażowych, dróg dojazdowych, linii kablowych oraz stacji elektroenergetycznych – dodaje Monika Piątkiewicz, wiceprezes zarządu Tauron Zielona Energia.

fot. Tauron

W realizacji jest obecnie pięć projektów o łącznej planowanej mocy 378,2 MW. Oprócz inwestycji w Miejskiej Górce, Tauron buduje dwie nowe farmy wiatrowe: Nowa Brzeźnica o mocy 19,6 MW oraz Sieradz o mocy 23,8 MW, a także dwie kolejne farmy fotowoltaiczne: Postomino o mocy 90 MW oraz Bałków o mocy 54 MW.

Zdjęcie główne: Tauron

30.08.2025 07:51
