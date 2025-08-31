/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto

Na dnie oceanu, w ciemności i wśród śmiercionośnych gazów żyje maleńki robak, który przemienia truciznę w złoto. I to dosłownie. Wytwarza minerał, którym malowano arcydzieła epoki baroku.

Marcin Kusz
Robak z głębin produkuje orpiment, czyli złoty pigment znany z dzieł Rembrandta
REKLAMA

W ekstremalnym środowisku hydrotermalnych źródeł Pacyfiku odkryto istotę, która wydaje się przeczyć wszelkim logikom i zasadom. Paralvinella hessleri to bezkręgowiec o długości zaledwie kilkunastu mm zamieszkujący obszary o temperaturach i toksyczności, które dla większości organizmów byłyby zabójcze. Zamiast unikać śmiercionośnych związków arsenu i siarki, robak je sprytnie przetwarza. I to w sposób, który zaskoczył nawet badaczy z Chińskiej Akademii Nauk. W jego ciele powstaje orpiment, czyli złocisty minerał znany ludzkości od tysiącleci jako piękny, ale trujący pigment.

REKLAMA

To biologiczna fabryka orpimentu

Jak się okazuje, P. hessleri akumuluje arsen w komórkach skóry, a następnie dopuszcza do reakcji z siarkowodorem obecnym w otoczeniu. Produktem tej reakcji jest właśnie orpiment, historycznie stosowany w malarstwie od czasów starożytnego Egiptu aż po barokowych mistrzów pędzla, których prace podziwiamy po dziś dzień. Jego hipnotyzujący, złocisty odcień zawdzięczają mu m.in. dzieła Rembrandta, takie jak Straż nocna.

Choć w przeszłości pigment ten pozyskiwano ze skał wulkanicznych, to w głębinach oceanu rodzi się on w organicznie małego robaczka. Współautor badań, Hao Wang mówi, że to zaskakujące, iż minerał wykorzystywany przez największych malarzy powstaje także w ciałach robaków zamieszkujących najgłębsze zakątki Ziemi.

Trucizna jako tarcza, czyli ewolucja na własnych zasadach

Ten niepozorny robak nie tylko przeżywa w strefach nasyconych toksynami. On wykorzystuje je do ochrony. Otaczając się warstwą orpimentu neutralizuje najbardziej zabójcze związki chemiczne, zamieniając je w mineralny pancerz. Można więc powiedzieć, że wykorzystuje truciznę w walce z trucizną.

Zobacz także:

REKLAMA

Choć inne organizmy głębinowe również akumulują arsen, to nie wiadomo jeszcze, czy stosują ten sam mechanizm, co Paralvinella hessleri. Odkrycie otwiera więc nowe kierunki badań nie tylko w biologii, ale też w naukach o materiałach. Czy robaki z dna oceanu podsuną ludzkości nowe sposoby neutralizacji toksyn?

REKLAMA
Marcin Kusz
31.08.2025 07:30
Tagi: ocean spokojnyOdkrycia naukoweowady
Najnowsze
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA