/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz

Korea Południowa wprowadza ustawowy zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach, chcąc przeciwdziałać uzależnieniu i poprawić koncentrację uczniów podczas zajęć.

Malwina Kuśmierek
Korea Południowa zakazuje smartfonów w szkołach
REKLAMA

Podczas gdy wiele entuzjastów technologii kojarzy Koreę Południową głównie z Samsungiem i LG, rząd tego kraju tworzy właśnie zupełnie nowy rozdział w historii cyfrowej państwa.

Na początku przyszłego roku w Korei Południowej wejdzie w życie ustawa zakazująca korzystania ze smartfonów i urządzeń mobilnych podczas zajęć w szkołach podstawowych i średnich. Nowe prawo jest odpowiedzią na rosnące obawy dotyczące uzależnienia młodych ludzi od technologii oraz jej wpływu na wyniki w nauce i zdrowie psychiczne.

REKLAMA

Korea Południowa pozbywa się smartfonów ze szkół. "Kiedy uczniowie idą do szkół, mają się uczyć"

Nowe przepisy przeszły przez parlament zdecydowaną większością głosów - 115 deputowanych poparło ustawę przy 163 obecnych. W praktyce wiele szkół już wcześniej ograniczało używanie telefonów, jednak teraz regulacja zyskuje rangę prawa obowiązującego w całym kraju. Jak informuje BBC, zakaz dotyczy godzin lekcyjnych, a nauczyciele i dyrektorzy zyskają prawo do egzekwowania go także na terenie całej placówki. Wyjątki przewidziano jedynie dla sytuacji awaryjnych, zastosowań edukacyjnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Według danych rządowych blisko 25 proc. Koreańczyków ma problem z nadmiernym używaniem smartfonów, a wśród osób w wieku 10-19 lat odsetek ten sięga aż 43 proc. Ponad jedna trzecia nastolatków przyznaje, że nie kontroluje czasu spędzanego na oglądaniu krótkich filmów w mediach społecznościowych. Rodzice i pedagodzy alarmują, że to nie tylko odciąga od nauki, ale także utrudnia budowanie relacji społecznych.

- Gdy dzieci idą do szkoły, powinny uczyć się, rozwijać przyjaźnie i uczestniczyć w zajęciach, a zamiast tego ciągle sięgają po telefony - mówi BBC Choi Eun-young, matka 14-latka z Seulu. Podobne obawy dotyczą cyberprzemocy. - W sieci dzieci potrafią obrzucać się nieprawdopodobnie ostrymi wyzwiskami - dodaje w rozmowie z brytyjskim nadawcą Kim Sun, ojciec dwóch córek uczących się w szkole podstawowej.

Nie brakuje jednak sceptyków. Część uczniów uważa, że zakaz nie rozwiązuje problemu, bo młodzi i tak będą korzystać z telefonów po szkole, w drodze do domu czy przed snem. Krytycznie wypowiadają się również niektórzy nauczyciele, wskazując, że prawdziwym wyzwaniem pozostaje ekstremalnie konkurencyjny system egzaminów, a nie same urządzenia.

Organizacje nauczycielskie są podzielone. Konserwatywne Koreańskie Stowarzyszenie Nauczycieli poparło nowe prawo, twierdząc, że daje ono "silniejsze podstawy prawne do ograniczenia korzystania z telefonów na zajęciach". Według ich wewnętrznych badań aż 70 proc. nauczycieli zgłaszało zakłócenia spowodowane przez smartfony. Z kolei bardziej progresywna Unia Pracowników Edukacji nie zajęła stanowiska, podkreślając, że część jej członków obawia się naruszenia praw uczniów.

Korea Południowa dołącza tym samym do grupy państw ograniczających obecność smartfonów w szkołach. We Francji i Finlandii zakazy obejmują głównie młodsze roczniki, we Włoszech, Holandii czy Chinach - wszystkie szczeble edukacji. Seul poszedł o krok dalej, czyniąc zakaz smartfonów obowiązującym prawem i tym samym tworząc jeden z najsurowszych przykładów w krajach wysokorozwiniętych.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: laowaika / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
28.08.2025 21:16
Tagi: dziecikorea południowaSmartfonySzkoła
Najnowsze
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
8:44
Niczego się nie nauczyli. Wrzucili zdjęcia profesjonalistów i udają, że są ze smartfona
Aktualizacja: 2025-08-28T08:44:16+02:00
7:57
Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra
Aktualizacja: 2025-08-28T07:57:17+02:00
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
6:15
Pracownicy wywieźli na taczkach wiceprezesa. Szokujące sceny w siedzibie Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-28T06:15:00+02:00
6:12
To jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 w historii. Zrób pa, pa
Aktualizacja: 2025-08-28T06:12:00+02:00
6:06
Padł dramatyczny rekord. Nie poznasz Wisły
Aktualizacja: 2025-08-28T06:06:00+02:00
5:51
Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?
Aktualizacja: 2025-08-28T05:51:21+02:00
5:45
Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon
Aktualizacja: 2025-08-28T05:45:35+02:00
21:16
Konkurencja nie ma takiego składaka. Huawei pokaże następcę najbardziej wypasionego modelu
Aktualizacja: 2025-08-27T21:16:00+02:00
20:20
Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom
Aktualizacja: 2025-08-27T20:20:54+02:00
19:29
Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek
Aktualizacja: 2025-08-27T19:29:25+02:00
19:04
- 80 proc. mojej pracy to zarządzanie ego. I to nie swoim - szef sportu w CANAL+ Michał Kołodziejczyk mówi Spider’s Web
Aktualizacja: 2025-08-27T19:04:37+02:00
19:00
Google Pixel 10 - piękny minimalista z kilkoma małymi wadami. I tak jestem zakochany
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:51+02:00
19:00
Pixel 10 Pro XL, czyli radość, życie, taniec i śpiew. Kocham go wbrew wszystkim
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
19:00
Świetny, ale skąd ta cena? Pixel 10 Pro nie jest dla każdego
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
18:04
To koniec dekad terroru Worda. Microsoft poprawia kluczową funkcję
Aktualizacja: 2025-08-27T18:04:50+02:00
18:03
Recenzja Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Najlepsza gra dla szkrabów
Aktualizacja: 2025-08-27T18:03:56+02:00
17:06
Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek
Aktualizacja: 2025-08-27T17:06:28+02:00
16:32
Nie działa ci Bluetooth w Windowsie? Microsoft ma wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-27T16:32:56+02:00
15:48
Nie będziesz wychodzić z Tłumacza Google'a. Nowa funkcja jest kapitalna
Aktualizacja: 2025-08-27T15:48:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA