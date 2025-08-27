Konkurencja nie ma takiego składaka. Huawei pokaże następcę najbardziej wypasionego modelu

Ładowanie...

Nowy flagowiec z potrójnie składanym ekranem zostanie oficjalnie zaprezentowany 4 września 2025 roku o godzinie 14:30 czasu lokalnego w Pekinie. Wydarzenie będzie częścią większej konferencji poświęconej ekosystemowi produktów Huawei, na której zobaczymy również inne nowości oparte na HarmonyOS 5.0.

Mate XTs – ewolucja z trzema zawiasami

Huawei Mate XTs to bezpośredni następca modelu Mate XT, który w ubiegłym roku zaskoczył rynek oryginalną konstrukcją tri-fold, czyli trzykrotnie składanym ekranem. Tegoroczny wariant zapowiadany przez producenta jako nadzwyczajny mistrz ma jeszcze bardziej rozwinąć ten unikalny format. W krótkim teaserze opublikowanym przez CEO Huawei Richarda Yu urządzenie można zobaczyć w eleganckiej białej wersji kolorystycznej ze złotymi akcentami i z obsługą rysika.

Czego się spodziewać po specyfikacji?

Według dotychczasowych doniesień Huawei Mate XTs zostanie wyposażony w procesor Kirin 9020, oferujący m.in. łączność satelitarną – rozwiązanie coraz częściej stosowane w najnowszych flagowcach marki. W zakresie aparatów pojawi się główna matryca 50 MP z przysłoną o zmiennej wartości, a także zaktualizowany teleobiektyw peryskopowy. Bateria oraz wyświetlacze mają pozostać bez zmian w stosunku do poprzednika, co sugeruje, że producent skupił się na udoskonaleniu detali, a nie rewolucji. Nieoficjalnie mówi się również, że Mate XTs utrzyma cenę na poziomie 20 000 juanów, czyli około 10 tys. zł.

Konferencja zaplanowana na 4 września nie będzie ograniczać się jedynie do premiery Mate XTs. Huawei planuje zaprezentować także pełen zestaw nowych urządzeń z ekosystemu producenta, który ma na celu integrację sprzętu domowego, urządzeń ubieralnych, laptopów oraz urządzeń mobilnych w ramach jednego środowiska operacyjnego, mianowicie HarmonyOS.

Marcin Kusz 27.08.2025 21:16

