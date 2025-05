Automatyzacja bez granic - dlaczego firmy masowo przechodzą na Bitrix24 już dziś

Bitrix24 to kompleksowa platforma typu wszystko w jednym, łącząca funkcje CRM, zarządzania projektami, komunikacji wewnętrznej oraz zasobów ludzkich. Historia platformy sięga 2012 r., a od tego czasu zdobyła zaufanie ponad 150 tys. firm na całym świecie. To, co szczególnie wyróżnia Bitrix24 na polskim rynku, to pełna lokalizacja i polskojęzyczne wsparcie, co stanowi znaczącą przewagę konkurencyjną wobec globalnych rozwiązań często nieposiadających tak zaawansowanej polonizacji.