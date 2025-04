Lubię oglądać balkony. Po nich widać, jak zmienia się miasto

Mam tylko nadzieję, że nie będzie tak, jak na nowym osiedlu, obok którego zdarza mi się przechodzić. Jeszcze nie wszyscy lokatorzy się wprowadzili, więc balkony to szyldy reklamowe - na kilku z nich wywieszone są płachty z numerami telefonów do fachowców od hydrauliki, montażu czy innych remontowych usług. Nowy blok wygląda jak tablica z ogłoszeniami. To dobra przestroga zachęcająca do tego, by w końcu zadbać o wspólną przestrzeń.