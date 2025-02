Uwaga, wkrótce mija ważny termin. Jeśli go przegapisz, czeka cię podwyżka cen prądu

Jeżeli firma nie dostarczy informacji o pomocy do 28 lutego br., rozliczenia za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. będą musiały zostać skorygowane. Oznacza to, że będziesz musiał dopłacić różnicę między ceną maksymalną a ceną wynikającą z twojej umowy. A to może być spora kwota. Dlatego tak ważne jest, aby nie przegapić terminu i dopełnić wszelkich formalności.