Zaoszczędzili miliony, bo wyręczyły ich bobry. Moglibyśmy korzystać częściej, ale wolimy z nimi walczyć

My mamy na przykład takie miejsce w Konstancinie. Nazywa się Łąki Oborskie. Z moich skromnych szacunków, te kilka tam kosztowałoby po ludzku co najmniej 200-300 tys. Do tego konserwacja i utrzymanie to pewnie rocznie jakieś drugie tyle. Do tego jakieś durne koszenie - znowu pewnie stówka. No więc może to nie pięć, ale koło bańki by się zebrało. Pytanie też jak wycenić fakt, że bobry robią robotę za RDOŚ chroniąc i utrzymując rezerwat. No i niebagatelna sprawa w Dniu Mokradeł - koszt zatrzymania emisji CO2 z osuszanego wcześniej torfowiska! Myślę, że milion pęknie – szacuje teraz Daniel Petryczkiewicz, fotograf, bloger i aktywista.