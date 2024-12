PZU stawia na cyfryzację. Grupa przedstawiła plany na przyszłość

Aktualnie z serwisu korzysta 4,9 mln klientów ubezpieczyciela. Strategia zakłada 18-proc. wzrost roczny liczby użytkowników, co oznacza zbliżenie się do 8 mln klientów korzystających z mojePZU w ciągu najbliższych lat. O 50 proc. zwiększy się również sama liczba logowań do serwisu.