Ekstremalne zjawiska pogodowe zagrażają Polakom. Możesz łatwo się przed nimi ubezpieczyć, nie wychodząc nawet z domu

To było szalone pod względem pogody lato. I nie jest to zwykła subiektywna opinia. Według danych strażacy interweniowali prawie 250 tys. razy - aż o 63 proc. więcej niż 10 lat temu. Przedstawiciele służb wprost mówią, że minione letnie miesiące były katastrofalne, a przyczyna ekstremalnych zjawisk pogodowych jest jedna. To zmiany klimatu.