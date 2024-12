Intel nie porzuca kart graficznych. Zrobił nowe i mówi, że zaskoczą wydajnością

Jeśli chodzi o ich wydajność, to Intel mówi o 24-procentowym skoku względem Arc A750. Pewnie niewiele wam to mówi, natomiast dużo lepszym punktem odniesienia będzie karta graficzna konkurencji – niezwykle popularny RTX 4060, który trafia do wielu tańszych konfiguracji. Karta graficzna kosztuje bowiem ok. 1300 zł w zależności od wersji, więc to podobny poziom do nowego ARC B580.