"Ciemna energia nie istnieje" - naukowcy podważają istnienie tajemniczej siły. Na dowód pokazują zegarek

Szacuje się, że stanowi ona aż 68 proc. całkowitej gęstości energii Wszechświata. Dla porównania zwykła materia, z której zbudowane są gwiazdy, planety i my sami, to zaledwie około 5 proc. Reszta to ciemna materia (około 27 proc.), której natura również pozostaje dla nas zagadką.