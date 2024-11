Internet szybki, stabilny i… ładny? Routery mesh, których nie trzeba chować ze wstydem

Czy w routerach jest jeszcze miejsce na jakiekolwiek innowacje poza zgodnością z coraz to nowszymi standardami sieciowymi? MSI udowadnia że tak. Jego system mesh Roamii BE Lite jest nie tylko funkcjonalny, szybki i prosty w obsłudze - same urządzenia wyglądają bardzo zgrabnie, niczym nowoczesny domowy gadżet. A to przecież również jest ważne.