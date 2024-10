Pod powierzchnią polskiego miasta tunel kopie wielka tarcza. Na żywo można śledzić jej pracę

Każdy ring zbudowany jest z 8 betonowych elementów, tzw. tubingów. Gotowe tubingi trafiają na plac budowy z fabryki w Mszczonowie. Do komory startowej maszyny są dostarczane za pomocą dźwigu, który opuszcza je bezpośrednio na pojazdy dostarczające segmenty do wnętrza bramownic TBM. Stąd za pomocą specjalnych suwnic tubingi trafiają na podajnik, który przesuwa je bezpośrednio do miejsca montażu w tunelu. Ostatnim etapem jest złożenie tubingów w ring. Ringi są szczelnie ze sobą połączone. Pomiędzy zewnętrzną powierzchnią ściany tunelu a gruntem wstrzykiwana jest zaprawa, która zapobiega ryzyku osiadania podłoża.