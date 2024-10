AMD Pensando Salina 400 to innowacyjne rozwiązanie DPU (Data Processing Unit), które wprowadzać ma nową jakość do sieci frontendowych. Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach hyperskalarnych, Salina 400 oferuje wszechstronne funkcje i wyjątkową wydajność, co czyni go potencjalnie jednym z najlepszych wyborów na rynku. Wyposażony w interfejs PCIe Gen 5 2x400GE, zapewnia prędkość 400 Gbps, co umożliwia obsługę nawet najbardziej wymagających zadań sieciowych.