Microsoft wycofuje się z wyścigu, będąc na prowadzeniu. Co wie Nadella, czego nie wiedzą Zuckerberg i Cook?

Skoro dostrzega to Nadella i skoro dostrzega to autor na Spider’s Web, to tym bardziej widzą to Apple i Meta. Te wydają się jednak wierzyć w długoterminowy wzrost tych inwestycji. Czy to dlatego, że doświadczenia Microsoftu i jego wnioski zostały uznane za krótkowzroczne? A może też chodzi o coś innego - nie zapominajmy, że większość Big Techów to spółki giełdowe, w których zarząd oczekuje ciągłych wzrostów i kreowania sprzyjającym tymże trendów. Nawet jeżeli oznacza to przepalanie wielomiliardowych kwot od inwestorów, byle wykazać cash-flow i budować relacje i zaufanie.