Nie wypali oczu ani portfela i ma nietuzinkowego pilota. TCL C855 - recenzja

65-calowa odmiana TCL C855 (ta przekątna była testowana) to wydatek okrągłych 6000 zł. Taka cena pozycjonuje C855 w klasie średniej. Sugeruje, że jest to istotnie lepszy telewizor od tych przeznaczonych dla klienta masowego. Tak samo jednak sugeruje, że nie jest to telewizor dla entuzjastów lub osób mających wysokie wymagania względem jakości. To, jak się szybko okazało, sugestia błędna. Bo tak jak TCL C855 jednak odpada w porównaniu z high-endową MiniLED-ową i OLED-ową konkurencją, tak w tej cenie on nie powinien być tak dobry. To skandal, konkurencja powinna coś z tym zrobić. No ale żarty na bok - czym właściwie się tu zachwycać i czego zabrakło?